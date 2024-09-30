В какой-то момент времени каждый родитель сталкивается с необходимостью открытия своему ребёнку личного банковского счёта. Состоятельные граждане делают ещё до рождения отпрыска, но единого мнения о сроках такого важного решения нет. Наиболее современная точка зрения указывает на то, что обучение финансовой грамотности детей должно начинаться в раннем школьном возрасте. Увы, далеко не все российские родители могут позволить себе регулярно переводить своим детям даже по 1000 рублей в месяц, тогда как в некоторых европейских странах ситуация немного иная. Для примера можно привести Германию, в которой подход к реализации прав детей реализован особенно интересно.

реклама





Так, каждому ребёнку вне зависимости от количества денег на счету родителей каждый месяц выделяется 250 евро. Это 26 тысяч рублей, которые ежемесячно можно потратить на потребности подрастающего поколения. Часть денег уходит на питание. По разным оценкам, полноценные обеды в школах Германии стоят порядка 100 евро в месяц. На эти деньги родители покупают детям всё необходимое в школу, но часть непосредственно идёт на личную карту, позволяя отпрыскам не прибегать к выспрашиванию нескольких евро на развлечения. Идея выплачивать всем детям до 21 года (в случае дальнейшего обучения средства поступают до 25 лет) 250 евро, кажется заманчивой, но в России ничего подобного не реализуется. И всё же, родители открывают своим детям карточные счета, а многие эксперты считают бесконтрольный доступ подрастающего поколения к деньгам крайне опасным.

Ясно, что потратить больше определённой суммы, дети не могут, но даже в этом случае они становятся лёгкой добычей для мошенников. На самом деле хакеры могут успешно взламывать смартфоны и более опытных взрослых, но в данном случае подростки и дети попадают в группу риска. Если речь идёт о подростках, то очевидная проблема кроется в излишнем доверии. Если мошенник взломал аккаунт одного подростка, то сможет разослать сообщение на десятки и даже сотни учётных записей его знакомых и друзей. Самый простой способ заработать денег полагается на попрошайничество. Подростки видят просьбу от своего товарища о переводе ему определённой суммы денег. Многие хотят поддержать своего друга, поэтому тут же осуществляют перевод. Пользователь, аккаунт которого был взломан, может узнать об этом спустя несколько дней, ну а мошенник получит деньги и скроется в неизвестном направлении. Часто злоумышленники добиваются целой волны последовательных взломов, основываясь на том же высоком уровне доверия к друзьям. Например, с аккаунта взломанного телефона всем знакомым и друзьям рассылается вредоносная ссылка с предложением перейти на интересный сайт. Большая часть школьников даже не станет думать, ну а в результате под контроль мошенников попадают десятки гаджетов.

Нередко таким образом злоумышленникам удаётся завладеть всеми средствами подростков, но иногда не имеющие опыта школьники и сами готовы идти на сомнительные сделки. По данным экспертов, особенно заметна проблема с передачей личного карточного счёта преступникам. Многие жители России удивляются, каким образом телефонным мошенникам и другим сомнительным лицам так легко удаётся вывести все деньги с карты после обмана пенсионеров и других излишне доверчивых людей. Оказывается, что злоумышленники предлагают школьникам и подросткам деньги в обмен на полный доступ к карточному счёту. Таким образом переводятся и обналичиваются крупные суммы, ну а после полиция приходит к родителям ребёнка, ставшего сознательным сообщником финансового преступления. Чаще всего дело заканчивается предупреждением, ну а многие эксперты считают, что необходимо ужесточить наказания.

реклама





Прежде всего предлагается ввести уголовную ответственность для совершеннолетних, сознательно передающих свои карточные данные преступникам. Если суд докажет, что человек знал о том, что его карту будут использовать для сомнительных переводов, но не стал этому препятствовать, обратившись в полицию, то ему может светить реальный тюремный срок. Уголовная ответственность детей и подростков не коснётся, в связи с чем предлагается принять меры, способствующие информированию родителей об опасной тенденции. Наиболее эффективным средством считается полный контроль за картой своего ребёнка со стороны одного из родителей. Рассказывать школьнику о том, что такой контроль осуществляется или нет – это уже дело каждого родителя, но давать в руки подростку слишком много финансовых полномочий – не менее опасно. Банки позволяют осуществлять контроль незаметно, когда все поступления и траты будут приходить в реальном времени. В случае, если родитель увидит слишком большую сумму, которая пришла от неизвестного источника, то тут же сможет заблокировать карту. Вывести средства без визита в банк окажется невозможно, а значит одно финансовое преступление удастся предотвратить. Обычно мошенники обещают подросткам оставить на карте небольшую сумму денег, но не предупреждают, что на след всё равно выйдут правоохранительные органы.

С годами преступные схемы становятся всё более сложными, а мошенники учатся обманывать даже продвинутых пользователей. Эксперты отмечают, что подростки остаются самым слабым звеном финансовой цепочки. Обычно младшие школьники не решаются сотрудничать со злоумышленниками, ну а подростки прекрасно знают, для каких целей их карту будут использовать. Даже если точных данных преступники не предоставляют, то догадаться о целях несложно. Информационная грамотность становится основой современного общества, а многие эксперты считают, что родители просто обязаны знать обо всех опасностях, подстерегающих ребёнка в интернете. Очевидно, что предотвратить все не выйдет, но это не значит, что детям вообще не нужно открывать карточный счёт. В некоторых странах на законодательном уровне требуется привязать детскую карточку и контролировать поступления на ней. Если родители не справляются, то именно им грозит правовая ответственность, вплоть до высоких штрафов и даже тюремного заключения.