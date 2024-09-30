Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Как научить ребёнка финансовой грамотности, и нужно ли подростку открывать личный счёт в банке

Эксперты полагают, что отказывать детям в карточном счёте неразумно, но осуществлять контроль и знать правила информационной безопасности обязан каждый родитель
[ ] для раздела Блоги
+
+

В какой-то момент времени каждый родитель сталкивается с необходимостью открытия своему ребёнку личного банковского счёта. Состоятельные граждане делают ещё до рождения отпрыска, но единого мнения о сроках такого важного решения нет. Наиболее современная точка зрения указывает на то, что обучение финансовой грамотности детей должно начинаться в раннем школьном возрасте. Увы, далеко не все российские родители могут позволить себе регулярно переводить своим детям даже по 1000 рублей в месяц, тогда как в некоторых европейских странах ситуация немного иная. Для примера можно привести Германию, в которой подход к реализации прав детей реализован особенно интересно. 

реклама



Так, каждому ребёнку вне зависимости от количества денег на счету родителей каждый месяц выделяется 250 евро. Это 26 тысяч рублей, которые ежемесячно можно потратить на потребности подрастающего поколения. Часть денег уходит на питание. По разным оценкам, полноценные обеды в школах Германии стоят порядка 100 евро в месяц. На эти деньги родители покупают детям всё необходимое в школу, но часть непосредственно идёт на личную карту, позволяя отпрыскам не прибегать к выспрашиванию нескольких евро на развлечения. Идея выплачивать всем детям до 21 года (в случае дальнейшего обучения средства поступают до 25 лет) 250 евро, кажется заманчивой, но в России ничего подобного не реализуется. И всё же, родители открывают своим детям карточные счета, а многие эксперты считают бесконтрольный доступ подрастающего поколения к деньгам крайне опасным.

Ясно, что потратить больше определённой суммы, дети не могут, но даже в этом случае они становятся лёгкой добычей для мошенников. На самом деле хакеры могут успешно взламывать смартфоны и более опытных взрослых, но в данном случае подростки и дети попадают в группу риска. Если речь идёт о подростках, то очевидная проблема кроется в излишнем доверии. Если мошенник взломал аккаунт одного подростка, то сможет разослать сообщение на десятки и даже сотни учётных записей его знакомых и друзей. Самый простой способ заработать денег полагается на попрошайничество. Подростки видят просьбу от своего товарища о переводе ему определённой суммы денег. Многие хотят поддержать своего друга, поэтому тут же осуществляют перевод. Пользователь, аккаунт которого был взломан, может узнать об этом спустя несколько дней, ну а мошенник получит деньги и скроется в неизвестном направлении. Часто злоумышленники добиваются целой волны последовательных взломов, основываясь на том же высоком уровне доверия к друзьям. Например, с аккаунта взломанного телефона всем знакомым и друзьям рассылается вредоносная ссылка с предложением перейти на интересный сайт. Большая часть школьников даже не станет думать, ну а в результате под контроль мошенников попадают десятки гаджетов. 

Нередко таким образом злоумышленникам удаётся завладеть всеми средствами подростков, но иногда не имеющие опыта школьники и сами готовы идти на сомнительные сделки. По данным экспертов, особенно заметна проблема с передачей личного карточного счёта преступникам. Многие жители России удивляются, каким образом телефонным мошенникам и другим сомнительным лицам так легко удаётся вывести все деньги с карты после обмана пенсионеров и других излишне доверчивых людей. Оказывается, что злоумышленники предлагают школьникам и подросткам деньги в обмен на полный доступ к карточному счёту. Таким образом переводятся и обналичиваются крупные суммы, ну а после полиция приходит к родителям ребёнка, ставшего сознательным сообщником финансового преступления. Чаще всего дело заканчивается предупреждением, ну а многие эксперты считают, что необходимо ужесточить наказания. 

реклама



Прежде всего предлагается ввести уголовную ответственность для совершеннолетних, сознательно передающих свои карточные данные преступникам. Если суд докажет, что человек знал о том, что его карту будут использовать для сомнительных переводов, но не стал этому препятствовать, обратившись в полицию, то ему может светить реальный тюремный срок. Уголовная ответственность детей и подростков не коснётся, в связи с чем предлагается принять меры, способствующие информированию родителей об опасной тенденции. Наиболее эффективным средством считается полный контроль за картой своего ребёнка со стороны одного из родителей. Рассказывать школьнику о том, что такой контроль осуществляется или нет – это уже дело каждого родителя, но давать в руки подростку слишком много финансовых полномочий – не менее опасно. Банки позволяют осуществлять контроль незаметно, когда все поступления и траты будут приходить в реальном времени. В случае, если родитель увидит слишком большую сумму, которая пришла от неизвестного источника, то тут же сможет заблокировать карту. Вывести средства без визита в банк окажется невозможно, а значит одно финансовое преступление удастся предотвратить. Обычно мошенники обещают подросткам оставить на карте небольшую сумму денег, но не предупреждают, что на след всё равно выйдут правоохранительные органы. 

С годами преступные схемы становятся всё более сложными, а мошенники учатся обманывать даже продвинутых пользователей. Эксперты отмечают, что подростки остаются самым слабым звеном финансовой цепочки. Обычно младшие школьники не решаются сотрудничать со злоумышленниками, ну а подростки прекрасно знают, для каких целей их карту будут использовать. Даже если точных данных преступники не предоставляют, то догадаться о целях несложно. Информационная грамотность становится основой современного общества, а многие эксперты считают, что родители просто обязаны знать обо всех опасностях, подстерегающих ребёнка в интернете. Очевидно, что предотвратить все не выйдет, но это не значит, что детям вообще не нужно открывать карточный счёт. В некоторых странах на законодательном уровне требуется привязать детскую карточку и контролировать поступления на ней. Если родители не справляются, то именно им грозит правовая ответственность, вплоть до высоких штрафов и даже тюремного заключения. 

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

финансы интересное полезные советы финансовая грамотность
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса Formula TimberLine T0
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
27
(Обновлено) Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
3
Обзор комплектов вентиляторов MSI MPG EZ120 ARGB White и MPG EZ120 ARGB
1
Обзор облегчённой игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight с ковриком MSI Agility GD72 Gleam Edition
5
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
11
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI
9
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
4
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
3
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9 Pro
+
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

USNI News: «Некачественные» сварные швы были намеренно сделаны на субмарине и авианосце ВМС США
4
По Северному морскому пути впервые в истории прошел контейнеровоз типа Panamax
1
Xiaomi и Redmi вслед за Realme отказались от камер 200 Мп
1
Honor готовит к анонсу 8 смартфонов до конца года
+
КамАЗ готовится к производству своего нового тягача
+
Huawei Mate 70 Pro с пятью камерами на задней панели впервые появился на реальном фото
1
В РФ создали тяжелый дрон "Бердыш" – аналог "Бабы-Яги", но превосходящий украинский гексакоптер
2
Стоимость монеты HMSTR обвалилась на 33% сразу после листинга и продолжает снижаться
3
Для сопровождения российского Ил-38, ВВС США использовали F-16 в цветах ВКС РФ
+
«Яндекс» намерен до конца 2024 года вывести тысячи электровелосипедов собственной разработки на улицы 10 российских городов
3
Обновление KB5043145 для Windows 11 вызвало волну проблем: синие экраны и постоянные перезагрузки
5
Honor Magic V3 получил обновление MagicOS 8.0.1.173 с поддержкой личного перевода на русский
+
Процессоры AMD Ryzen 9 9900X3D и 9950X3D могут получить 128 МБ 3D-кэша вместо привычных 64 МБ
5
Зеленский: Трамп обещал поддерживать Украину в случае победы на выборах
4
Успех Overwatch обернулся проблемами: ошибки руководства повлияли на разработку сиквела
+
Поставки игровых процессоров AMD Ryzen 7 7800X3D снижаются – модель исчезает с прилавков
6
Blizzard утратила интерес к стратегиям: внутренние проблемы и провалы серии WarCraft
4
WSJ: Администрация Джо Байдена не раскрыла стратегию по Украине перед Конгрессом, как было обещано
+
Раскрыты технические характеристики NVIDIA GeForce RTX 5090 и RTX 5080
3
В сети появились скриншоты The Sims: Project Rene – сетевой The Sims
+

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 28-29 сентября
2
Чем PS5 Pro отличается от PS5 и почему подорожавшую консоль всё равно купят геймеры
5
Тестирование одного из первых Athlon 64 под 754 сокет
58
Какие ошибки допускают сборщики игровых ПК, и почему система своими руками будет дешевле и быстрее
26
Муки выбора видеокарты с ограниченным бюджетом для обновлённой Сounter-Strike 2
21
Практика: восстанавливаем работоспособность Windows после сбоя или заражения вирусами в 2024 году
7
Собираем полный аналог PlayStation 5 Pro за 130 000р, для запуска эксклюзивов Sony в 4К@60 fps
7
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Сентябрь)
60
Я у мамы хацкер - пишем скрипт для overclockers.ru
5
Bombie - игра в Telegram, за которую могут раздать жирный дроп
5

Сейчас обсуждают

Китя
15:11
Прикалюха https://www.youtube.com/shorts/cbg07zQD9zc
Владелец Intel Core i9-13900K рассказал о снижении производительности с микрокодом Intel 0x12B
Иван1984
15:09
Навенорное потому что это невозможно ибо фейк!
Представлена техно-демо Time Ghost на движке Unity 6
Игорь Букур
15:08
Ожидаем переход на АРМ процессоры
Sony PlayStation 6 может оказаться последней домашней игровой консолью
Иван1984
15:08
А где само видео!? скиншоты это не показатель!
Представлена техно-демо Time Ghost на движке Unity 6
Evgeny Chezarin
15:07
Забыл, у него какая память и шина?
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Сентябрь)
coth
15:06
А у нас ведь был Terrion. Старались что-то делать. Только федералы не посчитали необходимым поддерживать. В итоге обонкротился. Даже админы-тролли русской вики удалили статью о производителе. Вот така...
Китайская группа компаний UMG наладит производство китайских тракторов в России
Блейд
15:02
Ну это нормально, я когда только начал писать блоги, тоже отвечал в комментариях, потом понял что это бесполезно. ( Большая вероятность того что админы забанят ) И вообще стал игнорить. Ну то есть эт...
Как Chimbalix ненароком отобрал звание игрового линукса у Nobara Linux
Bernigan
15:01
6600 говно, а ты тупой амдшный лох
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
Белый Орёл
14:59
Вызови себе неотложку
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
Китя
14:54
Если не будет ? Как 13900к и 14900к разница между ними 1-2%
Intel Core Ultra 7 265K в многопотоке обошёл Core i9-14900K в новом тесте Geekbench
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем