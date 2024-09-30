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Bublik1
В США Telegram назвали охотничьими угодьями для Западных спецслужб и правоохранительных органов
После недавнего ареста Павла Дурова, у властей Франции появились реальные рычаги давления на мессенджер

Организованная преступность в мире существует тысячи лет, но ещё никогда управление сотнями и даже тысячами членов подобных организаций не было таким простым, как сегодня. Человечество создаёт новые технологии, которые делают нашу жить лучше, но всё это также становится доступно и преступникам, преследующим цели, вступающие в противоречие с благом общества. Ещё совсем недавно подобные люди вынуждены были ограничивать себя одноразовыми кнопочными телефонами, ну а сегодня могут себе позволить обмениваться сообщениями в закрытых каналах мессенджеров. Особенно преступным элементам полюбился Telegram, вот только есть все основания полагать, что в какой-то момент основатель популярного мессенджера начал активно сотрудничать с Западными спецслужбами. По информации издания The Wall Street Journal, сегодня Telegram не только активно задействуется для поиска и поимки преступников всех мастей, но и можно назвать охотничьими угодьями со всеми вытекающими последствиями. 

Журналисты ссылаются на информаторов в государственных ведомствах США и отмечают, что спецслужбы некоторых стран обладают инструментами, позволяющими им проникать в любые чаты без проволочек и дополнительных запросов к администрации мессенджера. Проще говоря, ранее считавшийся безопасным Telegram сегодня таковым не является, ведь охоту там ведут настоящие профессионалы. Ну а поскольку американским спецслужбам интересны не только преступники и террористы, то под угрозой целый ряд оппонентов, продвигающих идеи, отличные от официальной повестки Белого дома. На страницах The Wall Street Journal утверждается, что за последние 5 лет власти США неоднократно находили и привлекали к ответственности преступников, публиковавших сообщения в открытых каналах. В какой-то момент популярность мессенджера среди преступных элементов вызвала беспокойство властей, но сегодня отлов ведётся уже без помощи Дурова. Можно сделать вывод, что журналисты делают важный намёк. Не исключено, что в руках Вашингтона находятся ключи от всех дверей, позволяющие контролировать контент и искать определённые темы и слова даже в закрытых чатах.

До появления мессенджеров преступникам приходилось скрываться в даркнете. Это были небольшие форумы, доступ куда правоохранительным службам был сильно осложнён. Закрывать такие сайты было крайне трудно, ну а на место одного ресурса часто приходило несколько клонов. Идентификация пользователей таких ресурсов становилась неподъёмной задачей, ну в какой-то момент Telegram существенно упростил жизнь правоохранительным органам. Если отбросить политический фактор, то происходящее действительно имеет позитивную сторону. Авторы The Wall Street Journal отмечают, что очень часто злоумышленники используют один и тот же смартфон с фиксированным аккаунтом. Благодаря этому удаётся составить так называемую карту действий того или иного подозреваемого. Это упрощает отслеживание таких людей, указывая на их место жительства на основании связей с теми или иными лицами. Таким образом удаётся деанонимизировать даже самых осторожных преступников, многим из которых удавалось скрываться от правосудия десятилетиями.

Что любопытно, опрошенные эксперты полагают, что Telegram сегодня остаётся более удобным инструментом для преступников, чем для властей той или иной страны. Сложно сказать, насколько глубоко спецслужбы США и других стран НАТО проникли в инфраструктуру мессенджера. Арест Павла Дурова в Париже может свидетельствовать о том, что не всё так просто, а ключи от всех дверей основатель Telegram пока оставляет у себя. Если сравнить заявления Дурова до ареста с теми, что были сделаны несколько дней назад, то можно заменить ощутимую разницу. Павлик обещает провести глобальные реформы и добиться того, чтобы власти большинства стран хвалили мессенджер, а не ругали. Поговаривают, что в руки спецслужб был передан бот, обладающий огромными полномочиями. Вот только если такой бот получит правительство США, то аналогичную систему потребуют в Лондоне и Берлине. Не обойдётся без давления со стороны России, ну а это тут же возвращает Telegram в область политики, ведь очень часто Западные спецслужбы вместо отслеживания террористов занимаются совсем другими делами. Тема довольно скользкая, а авторы материала на страницах The Wall Street Journal оставляют её без внимания. Пока доказательств правомерности той или иной точки зрения нет, поэтому остаётся только подождать, ведь информация в любом случае станет достоянием широкой общественности. 

#telegram #павел дуров
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Дуров заявил французским следователям, что зарабатывает один дирхам в год
Telegram Wallet будет временно ограничен для пользователей из Великобритании
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