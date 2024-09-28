Известно, что рядовые пользователи по всему миру предпочитают покупать готовые сборки. Десятки крупных и не очень производителей соревнуются за европейский и американский рынки, полагаясь на довольно специфический подход к выбору комплектующих. Некоторые предлагают готовые решения, компоновка которых не меняется, пломба на корпусе не позволяет проникнуть внутрь, а её повреждение может привести к потере гарантии. Другие просто не готовы идти на компромисс, тогда как некоторые даже не задумываются о потребностях геймеров.

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В качестве подарка предлагается полноценная операционная система, но стоимость цифровой копии для сборщиков меньше 15 долларов, а значит переоценивать щедрость сборщиков всё же не стоит. Иногда можно воспользоваться услугой замены компонентов при выборе сборки на сайте того или иного продавца, но в Европе всё же предпочитают продать вам готовый системный блок, поскольку это гораздо проще, чем тратить время на разговоры о каждой комплектующей в отдельности. Многие российские пользователи предпочитают собирать ПК своими руками, но даже здесь количество лентяев может превышать число тех, кто подходит к вопросу правильно.

Если обратить внимание на цены готовых сборок, а после попытаться скомпоновать готовый системный блок с примерными параметрами, то может показаться, что сборка своими руками выйдет дороже. На самом деле это не так, ведь готовые ПК, как правило, построены на довольно странных компонентах, логика в установке которых отсутствует. Сегодня мы не будем копаться в реальных сборках на российских сайтах, поскольку это занимает слишком много времени, а подход сильно разнится от одного продавца к другому. И всё же, очень многие предлагают такие комплекты, которые разбирающийся в ПК человек никогда бы не купил. Похоже, всё дело в деньгах, а в итоге рядовые пользователи получают совсем не то, на что рассчитывали, а готовые системы быстро устаревают. Например, в игровые сборки упрямо ставят процессор Ryzen 5 5600. С таким камнем вы можете встретить готовые компьютеры за 150 тысяч рублей, в которых стоят довольно мощные видеокарты. Ясно, что такой камень не справляется с графической составляющей, ну а в качестве неприятного сюрприза предлагаются дорогие материнские платы и оперативная память с разгонным потенциалом. Иногда стоят прокачанные твердотельные накопители, хотя чаще всего упор делается на видеокарту, стоимость которой оказывается больше, чем цена всех остальных комплектующих.

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Если вы хотите купить игровой ПК на базе сокета АМ4, то хотя бы обратите внимание на процессор Ryzen 7 5700X3D. Он ощутимо быстрее указанного выше камня в игровых сценариях, тогда как разница в цене между ними очень незначительная. Устанавливать на такой процессор видеокарту за 150 тысяч рублей мы бы всё же не советовали, но в целом с графическими чипами до 100 тысяч рублей Ryzen 7 5700X3D точно справится. В теории, ведь профессиональные сборщики делают всё, чтобы испортить впечатления от ПК. Например, используется материнская плата MSI A520M-A PRO или аналогичное супербюджетное решение. Даже такая плата потянет мощную видеокарту, но отсутствие поддержки интерфейса PCIe 4.0 может привести к ощутимой потере быстродействия. А бывает, что в готовой сборке используется всё тот же чипсет А520, но выбирается наиболее дорогой вариант, ограничения в котором никуда не делись. Если вы собираете системный блок своими руками, то сможете установить туда Gigabyte B550M K, где есть все нужные интерфейсы, включая PCIe 4.0.

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Довольно часто можно встретить сборки на процессоре Ryzen 5 7500F. Камень неплохо себя показывает в играх и отлично справится с решением любых несложных задач, но по какой-то загадочной причине выбирается материнская плата на чипсете В650. Такие платы в несколько раз дороже, тогда как для Ryzen 5 7500F хватило бы и бюджетной на А620. Вообще, если вы покупаете самый недорогой камень одного из последних поколений, то использовать его для покорения разрешения 4К довольно глупо, ведь есть более прокачанные решения. К сожалению, Ryzen 5 7500F ставят буквально везде, что также вызывает разочарование. Если вы действительно готовы потратиться на сборку с видеокартой за 100 тысяч рублей, то добавьте к процессору ещё немного денег. За счёт этого в играх количество кадров в секунду увеличится на 15%, ну а это очень много, ведь в 4К важен каждый fps.

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К примеру, очень неплохо себя показывает Ryzen 7 7700. И вот здесь нужно понимать, что для действительно мощной игровой сборки на базе такого процессора бюджетную материнскую плату на базе чипсета А620 лучше оставить лежать на прилавке. Это не значит, что вам требуется решение за 30 тысяч рублей. На самом деле Asus PRIME B650M-K прекрасно справляется с поставленными задачами и стоит до 15 тысяч рублей. А бывает и так, что сборщики берут всё тот же указанные выше Ryzen 5 7500F, а после ставят его на Gigabyte A620M GAMING X. Всё это комплектуется дорогой оперативной памятью и видеокартой до 40 тысяч рублей. В этом случае автор готовой системы завышает цену ПК как минимум на 15 тысяч рублей только на двух комплектующих, но рядовые пользователи в такие подробности не вникают. Помните о важности выбора материнской платы, хотя некоторые геймеры всё же перебарщивают. Энтузиасты расскажут вам о количестве фаз питания, которое необходимы для нормальной работы компьютера, но забывают о том, что всё это требуется только в том случае, если вы купили ПК на базе мощного процессора и установили туда видеокарту за 100 000 рублей.

На самом деле это далеко не все сюрпризы, которые таят готовые системные блоки на прилавках. При подготовке к написанию данного материала не раз в глаза бросались компьютеры с процессором Ryzen 7 7700X. Было бы не обидно, если бы в такие ПК ставили видеокарты хотя бы за 65 тысяч рублей, вот только очень часто камень за 38 тысяч соседствует с графическим чипом за 32 тысячи. Например, с GeForce RTX 4060. На самом деле даже более мощная Radeon RX 7700 XT на фоне Ryzen 7 7700Х выглядит не очень, ведь на самом деле такой процессор нуждается в более дорогой видеокарте. К сожалению, даже крупные сборщики оказываются глухи к мольбам разума, ведь в сборку с процессором Ryzen 7 7700X они легко могут поставить оперативную память с тактовой частотой 4800 МГц. Часто берут две планки Kingston FURY Beast Black по 16 Гб, получая несуразный компьютер с сомнительным разгонным потенциалом. Как уже отмечалось выше, рядовые пользователи не разбираются в таких сложных подробностях, унося с собой сильно урезанный системный блок, быстродействие которого было буквально задушено на этапе сборки.

Если вы собираете системный блок самостоятельно, то можете выбрать материнскую плату Asus PRIME B650M-K и установить процессор Ryzen 7 7700. В будущем у вас останется возможность усилить ваш компьютер за счёт апгрейда, ведь сокет АМ5 станет основной для выпуска настольных процессоров AMD в 2026 году. В этом случае обратите внимание на оперативную память G.skill DDR5 с тактовой частотой 6400 МГц. В интернете есть сравнительные тесты, авторы которых доказывают простой факт: во многих играх память с тактовой частотой 6000 МГц и выше даёт прибавку от 10% fps по сравнению с 4800 МГц. Да, такой результат заметен не везде, но он есть, а корреляция между скоростью памяти и количеством кадров в секунду неоспорима. Как видите, более скоростная память стоит ненамного дороже бюджетной, поэтому выбор здесь даже не стоит.

Одна из главных ошибок сборщиков готовых систем заключается в какой-то маниакальной любви к видеокартам NVIDIA. А между тем во многих сегментах решения AMD оказываются намного выгоднее. Например, если вы рассчитываете получить действительно мощный игровой ПК, то можно взять указанный ниже набор. Процессор – Ryzen 7 7700X, материнская плата – Asus PRIME B650M-K, оперативная память – G.skill DDR5, видеокарта – Radeon RX 7900 XT. Здесь все комплектующие раскроют свой максимальный потенциал. Именно в этом случае присутствует логика в выборе мощного процессора, ну а компьютеру с видеокартой GeForce RTX 4060 хватит и Ryzen 5 7500F. Сборку на Ryzen 5 5600 мы вообще советуем обходить стороной, тогда как под Ryzen 7 5700X3D нужно подбирать комплектующие самостоятельно. Здесь готовые системы грешат массой ошибок, на описание всех уйдёт целая дипломная работа. Как вы уже поняли, намного выгоднее собрать игровой ПК своими руками. Нужно руководствоваться здравым смыслом, обратиться к знающим знакомым и как следует изучить данную тему в интернете. Ну а если вы не умеете всё это подключить, то просто обратитесь в магазин ПК, где это под вашим контролем сделают за вас. Попросите убрать кабели, а также обратите внимание на выбор корпуса, но об этом мы расскажем в одном из следующих материалов.