God of War: Ragnarök называют одной из самых красивых игр 2024 года. Графика действительно впечатляет, а особенно новинка хороша на высоких разрешениях, где может продемонстрировать все скрытые технологические новшества. К сожалению, перед нами ещё и довольно требовательный проект, под который нужна действительно мощная видеокарта. Геймеры предлагают различные сценарии, повышающие качество картинки, ну а больше всех расстраивает Sony. Так, если в вашей стране нет сервиса PlayStation Network, то купить игру не удастся, ведь обязательно нужна регистрация.

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Из-за этого продажи на ПК заметно ниже, чем было во времена выхода God of War, но всё идёт к тому, что японская корпорация не способна делать правильные выводы. Все будущие проекты будут требовать подключение к PlayStation Network, а значит ещё больше геймеров перейдёт на торренты. В итоге в проигрыше останется только разработчик, ну а любителям видеоигр не помешает мощная видеокарта. А вот с этим есть проблемы, ведь тесты доказывают, что добиться приличной картинки можно на видеокарте за 55 000 рублей и дороже. Что же, вызов брошен, ведь сегодня мы посмотрим, есть ли шансы у рядовых геймеров поиграть в God of War: Ragnarök в разрешении 2К на высоких настройках графики без значительных инвестиций.

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Обратимся к тестированию, проведённому на канале zWORMz Gaming. На скриншотах выше вы можете увидеть, что Radeon RX 5700 XT прекрасно себя показывает в 1080р, где без всяких ухищрений набирает почти 80 кадров в секунду. Видеокарта получила 8 Гб памяти, ну а при использовании технологии масштабирования и вовсе способна выйти за пределы 100 кадров в секунду. В God of War: Ragnarök хорошо заметно, как сильно такая технология влияет на визуальную составляющую. Картинка становится мыльной, ну а это по меньшей мере неприятно. Автор ролика доказал, что игру с Radeon RX 5700 XT можно запускать даже в 2К, при этом настройки останутся довольно высокими. Фрамрейт стабильно выше 60 fps, но использование технологии масштабирования также не идёт на пользу качеству картинки. Можно сказать с полной уверенностью, что потенциала Radeon RX 5700 XT достаточно для запуска God of War: Ragnarök не только в народном разрешении, но и в 2К, а технологию масштабирования оставим до лучших времён. Автор теста попытался запустить игру на указанной выше видеокарте в разрешении 4К, но получилось не очень хорошо, ведь здесь картинка становится слишком мыльной.

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А вот GeForce GTX 1060 уже не годится для запуска God of War: Ragnarök. Автор теста использовал версию с 3 Гб памяти, но в целом данный графический чип сильно устарел и не подходит для разрешения 1080р. Пожалуй, пришло время, когда от видеокарт с небольшим количеством памяти придётся избавиться, ну а GeForce GTX 1060 – это не лучшее решение проблемы. Даже когда God of War: Ragnarök работала в разрешении 720р, то результат оказался скорее плохим, чем хорошим. Качество изображения хромает, а со стороны возникает ощущение, что мы вернулись на 10 лет назад.

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Как видите, за Radeon RX 5700 XT просят 22 500 рублей. Видеокарта представлена на вторичном рынке, а покупка её позволяет сэкономить, ведь новинки с аналогичной производительностью стоят ощутимо дороже. Что до GeForce GTX 1060, то видеокарта сильно переоценена. Пусть перед нами модель с 6 Гб памяти, но даже в этом случае её недостаточно для получения картинки приличного качества в разрешении 1080р. Возможно, GeForce GTX 1060 неплохо себя показывает в шутерах и классических играх, но для новой God of War: Ragnarök её потенциала уже недостаточно.

Если вы намерены усилить быстродействие своего компьютера, и в вашем кармане лежат лишние 35 тысяч рублей, то самое время обратить внимание на Radeon RX 7600 или GeForce RTX 4060. Обе видеокарты демонстрируют примерно одинаковую производительность и стоят до 35 тысяч рублей. Выбирайте ту, что нравится именно вам, ведь особой разницы заметить почти невозможно. В теории, видеокарта NVIDIA может похвастать более продвинутой реализацией системы масштабирования, но на практике обе компании пока не способны добиться повышения количества кадров в секунду без снижения качества изображения.

Ну а поскольку актуальные игровые приставки имеют слабый процессор, то для эксклюзивов с PlayStation 5 достаточно не очень дорогого камня. Например, отлично справится с God of War: Ragnarök даже Ryzen 5 5600. Процессор выпущен давно и стоит 12 тысяч рублей. Он не только дешёвый, но и может работать на бюджетной материнской плате с оперативной памятью DDR4. Намерены получить максимум скорости без значительных инвестиций – берите Ryzen 7 5700X3D. Процессор AMD также построен на базе сокета АМ4, поэтому стоимость комплектующих окажется низкой. Это отличная возможность сэкономить, ведь аналогичные по скорости процессоры уже построена на сокете АМ5.

Например, Ryzen 5 7500F. Он уступает по скорости Ryzen 7 5700X3D, но считается более перспективным. Так, в августе вышла новая серия Ryzen 9000, ну а в 2026 AMD выпустит ещё одну линейку, а значит намерена порадовать геймеров длительным сроком технической поддержки. В итоге процессор будет оставаться актуален до 2027 года, а после этого вы замените его на что-то более мощное, оставив материнскую плату без изменений. Таким образом у владельцев Ryzen 5 7500F остаётся реальная возможность получить возможность простого апгрейда и актуальный компьютер на следующие 5 лет.







