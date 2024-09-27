Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Radeon RX 5700 XT vs God of War: Ragnarök – отправляемся за хорошей видеокартой на вторичный рынок

Как выяснилось, Radeon RX 5700 XT не только легко тянет God of War: Ragnarök в разрешении 1080р, но и справляется в более сложном 2К
[ ] для раздела Блоги
1
1

God of War: Ragnarök называют одной из самых красивых игр 2024 года. Графика действительно впечатляет, а особенно новинка хороша на высоких разрешениях, где может продемонстрировать все скрытые технологические новшества. К сожалению, перед нами ещё и довольно требовательный проект, под который нужна действительно мощная видеокарта. Геймеры предлагают различные сценарии, повышающие качество картинки, ну а больше всех расстраивает Sony. Так, если в вашей стране нет сервиса PlayStation Network, то купить игру не удастся, ведь обязательно нужна регистрация. 

реклама



Из-за этого продажи на ПК заметно ниже, чем было во времена выхода God of War, но всё идёт к тому, что японская корпорация не способна делать правильные выводы. Все будущие проекты будут требовать подключение к PlayStation Network, а значит ещё больше геймеров перейдёт на торренты. В итоге в проигрыше останется только разработчик, ну а любителям видеоигр не помешает мощная видеокарта. А вот с этим есть проблемы, ведь тесты доказывают, что добиться приличной картинки можно на видеокарте за 55 000 рублей и дороже. Что же, вызов брошен, ведь сегодня мы посмотрим, есть ли шансы у рядовых геймеров поиграть в God of War: Ragnarök в разрешении 2К на высоких настройках графики без значительных инвестиций. 

реклама



Обратимся к тестированию, проведённому на канале zWORMz Gaming. На скриншотах выше вы можете увидеть, что Radeon RX 5700 XT прекрасно себя показывает в 1080р, где без всяких ухищрений набирает почти 80 кадров в секунду. Видеокарта получила 8 Гб памяти, ну а при использовании технологии масштабирования и вовсе способна выйти за пределы 100 кадров в секунду. В God of War: Ragnarök хорошо заметно, как сильно такая технология влияет на визуальную составляющую. Картинка становится мыльной, ну а это по меньшей мере неприятно. Автор ролика доказал, что игру с Radeon RX 5700 XT можно запускать даже в 2К, при этом настройки останутся довольно высокими. Фрамрейт стабильно выше 60 fps, но использование технологии масштабирования также не идёт на пользу качеству картинки. Можно сказать с полной уверенностью, что потенциала Radeon RX 5700 XT достаточно для запуска God of War: Ragnarök не только в народном разрешении, но и в 2К, а технологию масштабирования оставим до лучших времён. Автор теста попытался запустить игру на указанной выше видеокарте в разрешении 4К, но получилось не очень хорошо, ведь здесь картинка становится слишком мыльной. 

реклама



А вот GeForce GTX 1060 уже не годится для запуска God of War: Ragnarök. Автор теста использовал версию с 3 Гб памяти, но в целом данный графический чип сильно устарел и не подходит для разрешения 1080р. Пожалуй, пришло время, когда от видеокарт с небольшим количеством памяти придётся избавиться, ну а GeForce GTX 1060 – это не лучшее решение проблемы. Даже когда God of War: Ragnarök работала в разрешении 720р, то результат оказался скорее плохим, чем хорошим. Качество изображения хромает, а со стороны возникает ощущение, что мы вернулись на 10 лет назад. 

реклама



Как видите, за Radeon RX 5700 XT просят 22 500 рублей. Видеокарта представлена на вторичном рынке, а покупка её позволяет сэкономить, ведь новинки с аналогичной производительностью стоят ощутимо дороже. Что до GeForce GTX 1060, то видеокарта сильно переоценена. Пусть перед нами модель с 6 Гб памяти, но даже в этом случае её недостаточно для получения картинки приличного качества в разрешении 1080р. Возможно, GeForce GTX 1060 неплохо себя показывает в шутерах и классических играх, но для новой God of War: Ragnarök её потенциала уже недостаточно.

Если вы намерены усилить быстродействие своего компьютера, и в вашем кармане лежат лишние 35 тысяч рублей, то самое время обратить внимание на Radeon RX 7600 или GeForce RTX 4060. Обе видеокарты демонстрируют примерно одинаковую производительность и стоят до 35 тысяч рублей. Выбирайте ту, что нравится именно вам, ведь особой разницы заметить почти невозможно. В теории, видеокарта NVIDIA может похвастать более продвинутой реализацией системы масштабирования, но на практике обе компании пока не способны добиться повышения количества кадров в секунду без снижения качества изображения. 

Ну а поскольку актуальные игровые приставки имеют слабый процессор, то для эксклюзивов с PlayStation 5 достаточно не очень дорогого камня. Например, отлично справится с God of War: Ragnarök даже Ryzen 5 5600. Процессор выпущен давно и стоит 12 тысяч рублей. Он не только дешёвый, но и может работать на бюджетной материнской плате с оперативной памятью DDR4. Намерены получить максимум скорости без значительных инвестиций – берите Ryzen 7 5700X3D. Процессор AMD также построен на базе сокета АМ4, поэтому стоимость комплектующих окажется низкой. Это отличная возможность сэкономить, ведь аналогичные по скорости процессоры уже построена на сокете АМ5. 

Например, Ryzen 5 7500F. Он уступает по скорости Ryzen 7 5700X3D, но считается более перспективным. Так, в августе вышла новая серия Ryzen 9000, ну а в 2026 AMD выпустит ещё одну линейку, а значит намерена порадовать геймеров длительным сроком технической поддержки. В итоге процессор будет оставаться актуален до 2027 года, а после этого вы замените его на что-то более мощное, оставив материнскую плату без изменений. Таким образом у владельцев Ryzen 5 7500F остаётся реальная возможность получить возможность простого апгрейда и актуальный компьютер на следующие 5 лет. 



Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

видеокарты оптимальные ценовые предложения тесты radeon rx 5700 xt god of war: ragnarök
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса Formula TimberLine T0
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
27
(Обновлено) Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
3
Обзор комплектов вентиляторов MSI MPG EZ120 ARGB White и MPG EZ120 ARGB
1
Обзор облегчённой игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight с ковриком MSI Agility GD72 Gleam Edition
5
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI
11
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
4
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
3
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9 Pro
+
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

С утратой Покровска Украина может потерять половину производства стали из-за дефицита угля
2
В Республике Дагестан запустили крупнейший на Северном Кавказе завод по производству полимерных труб
+
Самолет с эффектом крыла Liberty Lifter поднимает груз без взлетно-посадочной полосы
7
Snapdragon 8 Gen 4 протестировали в составе Galaxy S25 Ultra с частотой 4,47 ГГц
+
Raptor Lake продолжают гореть, Intel выпустила патч, обвинив в проблеме создателей материнских плат
15
Представлен список телефонов Realme, которые будут обновлены до Android 15
+
Hamster Kombat называют главной аферой 2024 года, а разработчиков мошенниками
4
Intel нашла причину нестабильной работы процессоров Raptor Lake и готовит финальное обновление
6
ЛиАЗ возвращается к производству автобусов-«гармошек» после вынужденного перерыва
+
Пользователи Android и iOS будут видеть синюю галочку рядом с именами проверенных отправителей Gmail
+
Hyundai и Kia отказываются от Android Auto и будут иметь интегрированную систему с Samsung
+
Новая модель искусственного интеллекта обеспечивает спутниковые снимки Google Карты без облаков
+
На Вооружении ВС РФ в зоне СВО замечены китайские бронемашины ZFB-05
1
Antec выпустила кронштейн для вертикальной установки видеокарты в стандартных корпусах
1
Исследователи из Сеульского национального университета создали летающую тележку Palletrone
2
По данным опроса 3DCenter 55% пользователей ПК считают процессоры Ryzen 9000 Zen 5 посредственными
5
В Дагестане обнаружили подземные майнинговые фермы
2
В России создают лазер для первых отечественных фотолитографов по выпуску процессоров и микросхем
5
Приложение «Дом с Алисой» получило новые возможности работы со сценариями автоматизации
+
be quiet! представила панорамные корпуса с возможностью вертикальной и горизонтальной установки
5

Популярные статьи

Сравнение Horizon Zero Dawn оригинальной версии и ремастера
23
Небольшой обзор классических американских фильмов 30-60-х годов прошлого века
+
Тестирование "игрового" ноутбука ASUS TUF Gaming A17 FA707NU-HX051
16
Почему сборки ПК на китайских Xeon-ах бессмертны
41
Какой SSD емкостью 4 терабайта купить для игрового ПК – 5 интересных моделей
8
Анонс игр на State of Play заставил поклонников Sony бросать деньги в монитор
14
Huawei Mate XT Ultimate - первый в мире тройной складной смартфон
4
Выпущен Installer-SH версии 1.6: Больше автоматизации, исправление ошибок, локализация
12
Ryzen 7 9800X3D выйдет в октябре и может обесценить многие игровые процессоры Intel и AMD
42
Как Neuralink Илона Маска использует шифр языка Вселенной
+

Сейчас обсуждают

Гниловод
18:38
трампа избирают если,то это сразу гражданская война в сша вспыхивает.
Трамп на встрече с Зеленским заявил о хороших отношениях с Путиным и о готовности прекратить украинский кризис
DTS
18:36
А как же "невидимая рука свободного рынка", которая сама все "порешает"? (Вопрос риторический.)
Intel стремится получить субсидии на $8,5 млрд от властей США до конца года
E. S.
18:35
Убогий, а ведь это факт! В Россию теперь с запада бегут. И не только россияне.
В России начат новый мегапроект — автодорога вокруг Азовского моря
Gambare Senpai
18:34
Чаёк?
Почему сборки ПК на китайских Xeon-ах бессмертны
E. S.
18:33
Так только в в вашей убргии хохляндии делают Посмотри какие дороги строят в России. в Крыму, например
В России начат новый мегапроект — автодорога вокруг Азовского моря
Viktor Petrochenko
18:32
Это вполне могло быть предусмотрено пользовательским соглашением при установке каспера, которое никто и никогда не смотрит. Так что ещё легко отделались, ибо мог и Амиго браузер с аськой установиться)
Касперский перед уходом с рынка США оставил своим клиентам сюрприз
Gambare Senpai
18:32
А можно отправить очко Шеши на вторичный рынок?
Radeon RX 5700 XT vs God of War: Ragnarök – отправляемся за хорошей видеокартой на вторичный рынок
E. S.
18:31
О, иксперд нарисовался ))
В России начат новый мегапроект — автодорога вокруг Азовского моря
Максим Сидоров
18:31
Проще антивирус оплатить, чем все эти заморочки и страхи. А для смс с кодом держать отдельный кнопочный телефон.
Как мой компьютер заразился трояном или во сколько могут обойтись «бесплатные» игры и программы
E. S.
18:30
Не в мире а у хохлов война
В России начат новый мегапроект — автодорога вокруг Азовского моря
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем