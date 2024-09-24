Большая часть владельцев смартфонов полагает, что умные технологии просто обязаны сами себя защищать. В результате пользователи опрометчиво переходят по опасным ссылкам и становятся жертвами мошенников. Для многих становится настоящим шоком взлом аккаунта в социальной сети или мессенджерах, а на поиск проблемы уходит много времени. Этого достаточно, чтобы злоумышленники успели не только разослать сообщения с вредоносными объектами всем контактам того или иного пользователя, но и получили доступ к электронной почте. В некоторых случаях мошенники даже могут взять под контроль банковский счёт, ну а ничем хорошим такой взлом для человека не заканчивается.

реклама





Эксперты советуют помнить о мерах, которые нужно предпринять после взлома. Рекомендуется сохранить все фотографии и ценные файлы в облако, а после этого сделать полный сброс параметров. После восстановления аккаунта необходимо изменить пароль к электронной почте и всем ценным сервисам, которые могли быть скомпрометированы. Подбор случайного пароля можно доверить встроенной системе, которая самостоятельно заменит старые данные на новые. Даже это не гарантирует полной безопасности, ведь некоторые вирусы так глубоко проникают в систему, что удалить их почти невозможно. Чаще всего нечто подобное используется против бизнесменов и политиков, но в наш век цифровых технологий никто не застрахован от неприятных сюрпризов. По мнению экспертов, даже самая незначительная оплошность может открыть двери преступникам в ваш смартфон.

Спросите себя: что вы делаете перед тем, как выйти из дому? Скорее всего на вашем телефоне активировано не только домашнее подключение к Wi-Fi, но и подключён мобильный интернет. Современные аппараты устроены таким образом, что при наличии Wi-Fi мобильный интернет блокируется. Это позволяет сэкономить трафик, но также становится слабым звеном в защите смартфона. Всё дело в том, что после того, как ваш аппарат потерял доступ к домашнему Wi-Fi, он начинает искать подходящее подключение. В большинстве случаев для нового подключения требуется подтверждение самого пользователя, но мошенники не дремлют. Всё дело в том, что если ваше устройство ранее подключалось к той или иной сети, то авторизация не понадобится. Злоумышленники создают клоны действующих сетей, а после ждут жертв также, как это делают пауки. Проще говоря, ваш смартфон самостоятельно подключится к сети, после чего в дело даже самая прочная защита может не сработать. Помогают антивирусы, но особенности Wi-Fi позволяют мошенникам видеть вашу переписку и взять под контроль некоторые программы.

Если в этот момент ещё и сделать глупость, проверив количество средств на банковской карте, то можно и вовсе потерять все накопления. В худшем случае преступники ещё и возьмут от вашего имени кредит, ну а платить за всё это придётся владельцу смартфона. Согласно законодательству, за безопасность аккаунта и средств на цифровом счету ответственность несёт только владелец мобильного телефона. Это не значит, что преступники могут спать спокойно. Если доказать факт взлома, то мошенникам грозит реальный срок, но вычисление подозрительных лиц сильно осложнено. Злоумышленник может сидеть вместе с вами в парке и наслаждаться природой, ну а процесс автоматизирован и не требует сложного оборудования для взлома. Именно поэтому эксперты рекомендуют выключать Wi-Fi всякий раз, когда вы выходите из дома. Подключаться советуют только к тем беспроводным сетям, в надёжности которых вы уверены. Например, сеть аэропорта не считается надёжной, а вот закрытая сеть в гостинице обладает больше безопасностью. Было бы неплохо отказаться от подключения к Wi-Fi в ресторанах общественного питания и в парках. Это зоны повышенной опасности. Кроме того, вы приходите на природу или в ресторан с другими целями, ну а сидение в телефоне точно не расширит круг ваших знакомых и отдалит от уже ранее найденных друзей.

Но и это не всё, что стоит знать. Если вы не отключили Wi-Fi в смартфоне перед выходом из дома, то аппарат продолжит искать подключения всё время. Это окажет неприятные последствия на заряд аккумулятора, а также приведёт к повышенному давлению на работу самого устройства. Если в ваших руках телефон с 8 Гб оперативной памяти и мощным процессором, то никакого влияния Wi-Fi вы не заметите, но владельцы бюджетных устройств будут не рады происходящему снижению быстродействия. Эксперты также рекомендуют регулярно очищать список беспроводных сетей Wi-Fi, которые вы давно не используете. Важно помнить, что значительная часть ответственности за безопасность данных на телефоне ложится на плечи владельца, но это не отменяет наличия встроенных компонентов. Для того чтобы ваш аппарат как можно эффективнее справлялся с угрозами, он должен поддерживаться производителем. Если вы купили гаджет 5 лет назад, то с высокой долей вероятности он уже давно выбыл из списка актуальных. Использовать такой аппарат для хранения важной информации и тем более банковских карт не рекомендуется. Если вам казалось, что мошенники не станут взламывать детей, то вы сильно ошибались. Смартфон с неэффективной защитной системой вашего ребёнка позволит разослать вирусы на десятки устройств друзей и близких, а в результате охват жертв станет максимальным. Кроме того, когда ребёнок просит перечислить ему на карту 500 рублей на важные покупки, то многие родители соглашаются, ну а в этот момент деньги уходят мошенникам. Существует множество способов взлома, но для защиты нужно помнить небольшой свод правил. Хорошо, если ваш телефон куплен недавно и получат новые операционные системы и обновления безопасности. Это не сделает его на 100% защищённым, то точно повысит безопасность данных и усложнит взлом. Эксперты пишут, что многие мошенники начинают взлом с изучения операционной системы того или иного подключённого к Wi-Fi смартфона. Новые версии предпочитают не трогать, а вот сильно устаревшие становятся лёгкими жертвами, а владельцы могут потерять не только доступ к аккаунту, но и деньги.