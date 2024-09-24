Понравится ли такая идея рядовым пользователям, пока сказать сложно

Согласно данным StatCounter, в настоящее время рынок настольных операционных систем не переживает никаких значительных изменений. Несмотря на усиливающееся давление, Windows продолжает лидировать, занимая больше 70% рынка, тогда как все остальные довольствуются незначительной долей. Чуть больше 15% за OS X, тогда как Linux на третьем месте. Аналитики отмечают, что за последний год доля этой операционной системы ощутимо прибавилась и достигает 4.55%, но на фоне конкурентов такие цифры кажутся несерьёзными. Где-то в самом конце продуктовой линейки расположилась Chrome OS. Были времена, когда операционная система Google чувствовала себя намного лучше. Похоже, данный продукт перестал считаться для компании одним из ключевых, что и привело к падению рыночной доли. Все остальные операционные системы занимают чуть меньше 7%, а аналитики пока не готовы выделить ещё хотя бы один продукт, способный занять заметную рыночную долю. Вполне возможно, что в ближайшие несколько лет всё круто изменится.

Начнём с того, что американские санкции должны были разорить компанию Huawei. Оказывалось мощное давление, но в какой-то момент китайцы перешли на собственные технологии и неплохо справляются самыми разнообразными ограничениями. Сегодня Huawei способна выпускать процессоры для флагманских смартфонов, а со временем перейдёт на масштабирование, охватив все актуальные продукты. Проще говоря, большая часть процессоров всё ещё закупается на стороне, но особенно не устраивает китайцев зависимость от Windows. Американская операционная система считается небезопасной. Многие эксперты признают, что заблокировать слежку со стороны дядюшки Сэма практически невозможно, а масса необнаруженных бэкдоров не внушает уверенности. Проблема лишь в том, что других альтернатив просто нет, поэтому долгое время Huawei считала ноутбуки с Windows необходимым злом. По словам главы Huawei Consumer Business, следующая версия операционной системы HarmonyOS будет настолько зрелой, что начнёт распространяться даже на настольные компьютеры и ноутбуки собственной сборки. Юй Чэндун полагает, что находящиеся сегодня в продаже решения станут последними с американской ОС, ну а это важный шаг на пути к отказу от зарубежных технологий.

Глава Huawei Consumer Business подчёркивает необходимость такого шага. Санкции со стороны США усиливаются, а значит нужно отказаться от Windows раньше, чем США заблокируют её на территории Китая. По словам Чэндуна, новая операционная система достаточно зрелая, чтобы начать поставляться с фирменными ноутбуками, ну а Huawei уже достаточно давно сокращает свою зависимость от американских технологий. Сегодня HarmonyOS используется в смартфонах, умных часах и другой носимой электронике, но переход на ноутбуки и замена Windows станут важным решением, ведь после этого американские технологии перестанут присутствовать в продуктах Huawei. На самом деле глава Huawei Consumer Business немного лукавит, ведь актуальная версия HarmonyOS построена на базе AOSP, ну а этот продукт разрабатывает Google. Операционная система распространяется на бесплатной основе, но контролирует её всё равно дядюшка Сэм, а технологии принадлежат американцам. Ходят слухи, что китайцы готовят HarmonyOS Next, которая полностью откажется от AOSP и будет на 100% полагаться на собственные разработки. Не исключено, что именно такая операционная система впервые появится на фирменных ноутбуках Huawei.

Нужно учитывать, что просто так заставить миллионы китайцев покупать ноутбуки на новой операционной системе не выйдет. Ценность Windows заключается в том, что эта ОС позволяет запускать привычное программное обеспечение и видеоигры. Никакая HarmonyOS Next не заменит Windows, если там не будет поддержки видеоигр. Вот только любая попытка сделать доступными компьютерные игры приведёт к использованию американских технологий. Например, DirectX от Microsoft. Выбор сложный, ну а от успеха Huawei во многом зависит судьба альтернативных операционных систем. Сегодня деньги и желание создать и перевести миллионы ноутбуков на собственную ОС есть только у Huawei. Пока неясно, доступна ли новая версия HarmonyOS Next будет за пределами Китая, поскольку информации на этот счёт очень мало.

Вообще, если говорить об американских технологиях, то умники из Белого дома называют любые находящиеся под их контролем технологии собственными. Например, ещё несколько лет назад тайваньская TSMC признавала, что использует всего несколько ключевых технологий, так или иначе связанных с США. Причина в том, что подобные технологии скорее фундаментальные, чем прикладные, но отказаться от них не так просто. Даже несколько процентов позволяют американцам контролировать TSMC, ну а военная угроза и откровенные заявления о необходимости взорвать все заводы на Тайване отлично вправляют мозги. TSMC не готова спорить с Вашингтоном, а таким же путём идут и многие другие компании на планете. Так будет происходить до тех пор, пока внутренние проблемы США не перевесят желание контролировать весь мир, но когда это случится, сказать трудно.