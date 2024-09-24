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GeForce RTX 3060 vs God of War Ragnarök – какую видеокарту купить для эксклюзива с PlayStation 5

Судя по тестам, GeForce RTX 3060 неплохо себя чувствует в 1080р на максимальных настройках графики, но ожидать от видеокарты чего-то большего мы бы не рекомендовали
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God of War Ragnarök вышла всего несколько дней назад, но разработчики уже выпустили второй большой патч. Большая часть проблем оказалась решена, что позволило увеличить производительность на видеокартах. Кстати, теперь даже владельцы графических чипов с количеством памяти меньше 6 Гб могут запускать God of War Ragnarök. В сети есть тесты на низких и средненизких настройках графики, где мобильная GeForce RTX 3050 и настольная GeForce GTX 1050 Ti сносно справляются с новой игрой. 

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И всё же, большая часть геймеров предпочитает более мощные решения, а многие хотели бы знать, на что им стоит рассчитывать. Оговоримся, что God of War Ragnarök в России купить невозможно. Она не работает без регистрации в PlayStation Network, но в России ещё и действуют санкции. Sony официально свои игры не поставляет, а скачать God of War Ragnarök вы можете только через торрент. Несколько лет назад такой способ казался не самым правильным, но сегодня японская корпорация самоустранилась, поэтому лицензионные выплаты требовать не может. Ну а если продукт на территории РФ не имеет владельца, то и лицензионные выплаты за него не должны считаться обязательными. 

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God of War Ragnarök считается продолжением одной из самых популярных серий за всю историю существования видеоигр, а значит многие геймеры будут собирать новый ПК под требования новой игры. Сегодня мы рассмотрим сборки на основе не самых дорогих комплектующих и сделаем выводы о том, на что вообще способны популярные видеокарты и процессоры. Тесты проведены авторами Testing Games. В качестве процессора использовался Ryzen 5600X, тогда как видеокарта была представлена GeForce RTX 3060. Выше вы можете увидеть несколько скриншотов, которые мы с вами и разберём. Прежде всего можно констатировать, что благодаря патчам игра стала нормально работать даже не на самом мощном железе. В разрешении 1080р на максимальных настройках графики можно добиться стабильно выше 60 кадров в секунду. После включения технологии масштабирования фрамрейт становится ещё выше, преходя за отметку в 100 кадров в секунду. 

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К сожалению, картинка в таком режиме выглядит не очень, а значит на этот раз DLSS 2.0 не способна увеличить фрамрейт без заметного снижения качества изображения. Рекомендовать для God of War Ragnarök видеокарту GeForce RTX 3060 можно, ну а это хорошая новость, ведь речь идёт о решении, стоимостью до 35 тысяч рублей. Купить такую видеокарту может любой работающий геймер, ну а сегодня мы видим, что даже в самой новой игре она неплохо справляется с максимальными графическими настройками. А вот использование её с монитором 2К строго не рекомендуется. Как видите, фармрейт снижается до 40 fps, а повысить показатель может только технология масштабирования. К сожалению, картинка становится размытой, а во время сражения плохо видны даже лица противников. На самом деле это не мешает лихо расправляться с ордами монстров, но в разрешении 1080р без DLSS картинка выглядела заметно лучше. Тесты в разрешении 4К мы комментировать не будем, ведь GeForce RTX 3060 не создана для такого разрешения. 

Добавим, что в God of War Ragnarök процессор не играет решающего эффекта, но во многих других требовательных играх с Ryzen 5 5600X придётся туго. Мы рекомендуем остановиться на более мощном камне. Например, на Ryzen 7 5700X3D. С таким процессором можно собрать сборку ультимативного уровня, которая останется востребована даже через 3 года. Процессор буквально создан для игр и позволяет сэкономить за счёт недорогой материнской платы и оперативной памяти. 

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В случае, если вы хотите перейти на новую платформу AMD, то в продаже можно встретить Ryzen 5 7600X. Камень предлагает отличные скоростные характеристики, а главный минус его заключается в необходимости инвестировать средства в более дорогую материнскую плату и оперативную память DDR5. Эксперты пишут, что с такой сборкой вам не потребуется покупать ОЗУ и материнку ещё 4-5 лет. Вполне возможно, что в этом есть здоровое зерно, но очень часто скрытый потенциал проходит мимо геймеров. В любом случае Ryzen 5 7600X останется актуален ещё много лет, но под такой процессор было бы неплохо выбрать более мощную видеокарту. 

В категории до 50 тысяч есть сразу две видеокарты. Это: Radeon RX 7700 XT и GeForce RTX 4060 Ti. Фанаты NVIDIA посоветуют обратить внимание на GeForce RTX 4060 Ti, и будут неправы. Такая видеокарта ощутимо слабее Radeon RX 7700 XT и предлагает всего 8 Гб памяти. Согласно ранее проведённым тестам, в разрешении 1080р такого количества вполне достаточно, но уже в 2К лучше купить видеокарту с 12 Гб видеопамяти. Учитывая, что видеокарта приобретается на 3-4 года, а GeForce RTX 4060 Ti уже сегодня достигла своего предела, то выбор однозначно не в сторону продукции производства NVIDIA.

Как видите, поиграть в God of War Ragnarök на максимальных настройках графики можно даже на не самой дорогой видеокарте. За счёт технологии масштабирования GeForce RTX 3060 ещё долго останется в числе актуальных, но визуальная составляющая DLSS нравится не всем. Многие геймеры пишут, что не видят ухудшения качества, поскольку концентрируются на уничтожении армий монстров. Логика в такой позиции существует, но не всем нравится, когда вместо лица очередного противника на экране какая-то каша. А ведь вы честно заплатили деньги, а значить хотите получить нормальный результат. Увеличение быстродействия видеокарт между поколениями становится всё менее заметным, ну а ничего лучше покупки более мощного решения пока не придумали. Со временем мы видим, что технологии масштабирования становятся более эффективными, но с момента появления подобных алгоритмов прошло слишком мало времени. Пока же сборка Ryzen 5 7600X + Radeon RX 7700 XT кажется оптимальным решением, позволяющим обеспечить графику максимального уровня даже в разрешении 2К. Говорить о переходе в 4К пока слишком рано, поскольку владельцев таких мониторов в мире не больше 3-5%. Ну а поскольку разработчики делают новинки для массового геймера, то нужно соответствовать тенденциям и иметь небольшой запас прочности. 


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Теги

видеокарты оптимальные ценовые предложения geforce rtx 3060 god of war ragnarök
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