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На что обратить внимание при выборе смартфона, и по каким характеристикам Xiaomi обходит Apple

Чаще всего рядовые покупатели обращают внимание на бренд, но важны и другие качества, включая дисплей, количество памяти и скорость зарядки
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С момента выхода первого Galaxy автор данного материала предпочитал флагманы Samsung. Смартфоны предлагали высокую производительности и отличные характеристики. Так продолжалось довольно долго, но в какой-то момент внимание привлёк Mi 9T Pro производства Xiaomi. Пожалуй, это был один из самых революционных аппаратов за последние 10 лет, ну а ничего подобного сегодня на международном рынке встретить уже невозможно. Главной фишкой телефона была выдвижная фронтальная камера, благодаря чему удалось сделать экран без вырезов. Идея понравилась миллионом пользователей, ну а после этого Xiaomi выпустила несколько смартфонов с аналогичным механизмом фронтальной камеры для внутреннего рынка. Mi 9T Pro имел самый быстрый процессор для своего времени и подэкранное устройство для считывания отпечатков пальцев. Аналитики писали, что механизм камеры оказался слишком дорогим, ну а внутри современных телефонов и без того мало места. 

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Многие пользователи даже не задумываются, но каждая крупная компания содержит штат специалистов, занимающихся прогнозированием рынка. Оцениваются все за и против, ну а в результате удаётся выпускать востребованные гаджеты, спрос на которые достигает максимальных показателей. Не всегда работа аналитиков оказывается успешной, но в последнее время известные бренды предпочитают обходиться без резких изменений. В лучшем случае блок камер перенесут из левого угла в правый или разместят по центру. Не меняется и цветовая гамма, а попытки создания нового дизайна предпринимаются крайне редко. На самом деле не всё так однозначно, ну а сегодня мы попытаемся определить основные характеристики, которые влияют на выбор того или иного смартфона. 

Пожалуй, главным критерием остаётся бренд. Смартфоны Apple никогда не были и точно не станут самыми высокотехнологичными. В целом, здесь можно встретить мощный процессор, качественный дисплей и отличную камеру, но тот же iPhone 16 предлагает зарядку мощностью до 25 Вт. У конкурентов в ценовой категории свыше 500 долларов доступны зарядки от 120 Вт, позволяющие зарядить аккумулятор от 1% до 50% за 5-10 минут. Проплаченные яблочной компанией эксперты пишут, что такая мощность плохо влияет на жизненный цикл батареи. Так и есть, вот только современного аккумулятора вам хватит на 3 года, а после этого можно заменить батарейку и продолжать наслаждаться быстрой зарядкой без ограничений. Многие пользователи смотрят в сторону Samsung, а продуктовая линейка здесь большая и позволяет купить аппарат от 100 до нескольких тысяч долларов. Из-за санкций продукция Samsung сильно потеряла долю на российском рынке, ну а напористость китайцев привела к падению спроса на мировом рынке. Целая россыпь производителей из Поднебесной предлагает продукцию высокого качества, по уровню технологий не уступающую самым дорогим моделям Apple. 

Интересные решения есть у Xiaomi, Oppo и OnePlus, ну а Huawei и вовсе умудряется на внутреннем рынке обходить яблочную компанию как по количеству реализованных аппаратов, так и по валовой прибыли. Например, недавно состоялся релиз флагмана стоимостью 2800 долларов. Устройство состоит их трёх отдельных элементов и представляет собой раскладывающийся смартфон. Как выяснилось, количество заказов достигло 6 миллионов, но Huawei приготовила партию, состоящую из 1 миллиона единиц. Всё это значит, что бренд важен, но иногда всё же нужно смотреть по сторонам. Крупные производители уже застолбили за собой популярные линейки, установив привычные для пользователей цены. Инсайдеры пишут, что флагманы следующего поколения станут дороже, поскольку новый процессор чрезвычайно дорогой. Что же, если вы раньше готовы были заплатить за телефон 1000 долларов, то сможете добавить ещё сотню, поэтому в данном сегменте цены растут регулярно. А вот в среднем сегменте приходится удерживать стоимость на приемлемом уровне. 

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Так вышло, что многие люди не готовы тратить на смартфон больше 300 долларов, тогда как некоторые и вовсе нуждаются в аппарате за сотню. У китайцев есть устройства за 400 и 500 долларов, предлагающие более мощные процессоры, современные камеры и многие другие функции. Если учитывать, что большая часть пользователей использует силиконовые чехлы, то установка стекла на задней панели уже не кажется оправданной. Держать такой смартфон в руках приятно, но в чехле уже не так важно, из чего ваш аппарат сделан. В этом смысле привычный пластик даже лучше, поскольку позволяет сэкономить на ремонте в случае падения. Было время, когда китайские бренды сильно уступали Samsung и Apple по качеству дисплеев. Вот только сегодня даже на экране бюджетного китайца за 100 долларов можно без проблем смотреть фильмы. Картинка уступает по качеству флагманам, но изображение нельзя назвать плохим. Используются матрицы с технологий IPS, ну а это обеспечивает высокие углы обзора и хорошую цветовую гамму. 

Флагманы всё ещё могут удивить высокой яркостью, позволяя читать новости даже под палящим солнцем, вот только такая функция не сильно востребована, поэтому можно смело заявить, что экраны перестали влиять на выбор того или иного аппарата. Точно такая же ситуация и с производительностью. Несмотря на то, что даже бюджетный смартфон за 100 долларов легко справляется со всеми задачами, мы то и дело слышим о том, каким быстрым стал новый флагман. Сложившуюся тенденцию не может обойти даже Apple. Каждый новый процессор на 20-30% превосходит предшественника по показателю энергоэффективности, но заметить это рядовые покупатели не могут. Производитель бросает весь потенциал на быстродействие, регулярно покоряя рекорды в синтетических тестах. Аппараты с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 в AnTuTu умудряются набирать больше 2 миллионов виртуальных попугаев, вот только даже 200 000 достаточно для стабильной работы всех приложений. Было бы куда лучше, если бы производители хотя бы половину технологического потенциала процессоров перенаправляли на энергоэффективность, но пока мы видим очередную попытку догнать и обогнать конкурентов, ведь Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 станет ещё быстрее. 

Перестали обращать внимание пользователи и на количество памяти. Даже самые недорогие устройства за 200 долларов комплектуются 8 Гб оперативной памяти и накопителем на 128 Гб, тогда как более дорогие за 500 долларов и дороже могут скоростную память ёмкостью 512 Гб и выше. 8 Гб достаточно для любых задач, ну а в этом году такой объём впервые предлагает даже Apple. Причина в наличии умных алгоритмах, требующих больше ОЗУ, но на самом деле многое зависит от разработчика того или иного приложения. Яблочная компания вынуждает разработчиков больше работать над оптимизацией, что позволяет запускать актуальные версии ПО даже на аппаратах, вышедших 6 лет назад. Google не сильно печётся о единых стандартах, поэтому флагман 2020 года может уже не тянуть самые требовательные игры. Увеличение производительность мобильных процессоров неизбежно, но пока большая часть потенциала мощных чипов остаётся не востребована.

О важности быстрой зарядки мы писали выше. Идея применения данной технологии основана на удобстве, ведь даже полностью разряженный телефон вы можете оживить за 5 минут у розетки. За это время вы получите необходимый заряд 2-3 часов работы дисплея, что позволит проложить маршрут даже в незнакомом городе. К сожалению, для Apple технология быстрой зарядки слишком дорогая, а её использование сильно снизит маржу. Кроме того, яблочная компания не кладёт в коробку зарядное устройство, ну а в итоге большая часть владельцев iPhone 16 никогда не узнает, что телефон можно зарядить всего за полтора часа. На фоне китайских брендов такие цифры вызывают недоумение, но пока ничего лучше предложить фанатам продукции Apple мы не можем. Не лучше обстоят дела и с камерой. Было время, когда только флагманы были способны делать качественные снимки. Вот только сегодня даже китайцы за 300 долларов способны удивлять. Флагманы Apple всё ещё впереди, но китайские аналоги не отстают. Проблема лишь в том, что продвинутые функции дорогих смартфонов интересны единицам. Руководство Apple даже убедило нескольких режиссёров использовать для съёмки фильма смартфон. Вышло так себе, ведь обмануть законы физики невозможно. Многие эксперты полагают, что со временем главным инструментом для повышения качества фотографий станут умные алгоритмы. Пока ИИ не слишком хорошо справляется со своими задачами, предлагая примитивные инструменты даже в самых дорогих устройствах. Сделать фотографию приличного качества днём можно даже с помощью китайца за 300 долларов, ну а ночная съёмка и другие фишки флагманов интересны только в ознакомительных целях. Возможность делать замедленную съёмку в разрешении 4К@120 fps поражает воображение. Вот только для начала было бы неплохо задать себе вопрос: а когда вы вообще пользовались замедленной съёмкой на своём телефоне? Автор данного материала сделал это один раз, хотя возможности смартфона позволяют творить настоящие чудеса. 

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смартфоны apple xiaomi интересное полезные советы
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