Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Почему NVIDIA не делает недорогих игровых видеокарт, и что не так с бюджетной GeForce GTX 1050 Ti

Попытка сэкономить может сыграть с вами злую шутку, ведь GeForce GTX 1050 Ti уже не тянет требовательные новинки в 1080р
[ ] для раздела Блоги
+
+

Это удивительно, но в последний раз NVIDIA выпускала бюджетную игровую видеокарту в январе 2022 года (GeForce RTX 3050). С тех пор в продажу поступила серия GeForce RTX 40, а в начале 2025 начнутся продажи GeForce RTX 50. Если бы не жадность дядюшки Хуанга, то релиз настольной графики нового поколения мог бы состояться в ноябре 2024, но сегодня всё внимание руководства компании сосредоточено вокруг высокопроизводительных графических ускорителей, а пока видеокартам в продуктовой линейке места не нашлось. GeForce RTX 3050 получилась спорной и стоила 250 долларов. С тех пор стоимость видеокарты немного снизилась, но она даже не приблизилась к показателям бюджетных решений прошлых поколений.

реклама



По мнению многочисленных экспертов, NVIDIA больше не планирует выпускать недорогие настольные видеокарты. Это невыгодно, поскольку маржа с каждой реализованной единицы оказывается слишком низкой. Дженсен Хуанг так проникся сверхдоходами, что теперь считает серию GeForce RTX хх60 самой бюджетной в линейке, ну а мы видим, что рынок меняется. Видеокарты будут становиться всё дороже, а из-за постоянно растущих требований к играм полагаться на прошлые серии уже не выйдет. GeForce RTX 3050 сносно тянет все игры в 1080р, но время её стремительно подходит к концу. И всё же, даже сегодня в продаже можно встретить бюджетные решения прошлых поколений, многие из которых пользуются стабильным спросом. 

В пример можно привести GeForce GTX 1050 Ti. Видеокарта начала продаваться осенью 2016, и уже тогда считалась бюджетной. Она стоила всего 140 долларов и предлагала приличную картинку в 1080р на высоких настройках графики в самых сложных игровых сценариях. С тех пор прошло много времени, но замены для старой видеокарты всё нет. GeForce RTX 3050 стоит дороже, ну а если в следующем поколении нас и побалуют бюджетным решением, то стоимость такой видеокарты точно будет не меньше 250 долларов. Именно поэтому, когда геймеры хотят купить недорогую видеокарту, то смотрят в сторону GeForce GTX 1050 Ti. Сегодня мы изучим тестирование, проведённое на канале zWORMz Gaming. Известно, что бюджетные видеокарты плохо справляются с требовательными РПГ, но должны тянуть популярные шутеры. Тестирование проводилось в игре Call Of Duty: Black Ops 6, где удалось оценить не самую выдающуюся производительность GeForce GTX 1050 Ti.

реклама



Прежде всего выяснилось, что даже на минимальных настройках графики в разрешении 1080р она способна выдавать не больше 40 кадров в секунду. Изображение относительно чёткое, но на картинку высокого качества в данном случае рассчитывать не приходится. И всё же, когда дело доходит до использования технологий масштабирования, то без компромиссов точно не обойтись. Удивительно, но активация FSR3 от AMD не оказала на фрамрейт никакого влияние. Получить больше 43 fps не удалось, ну а всё это свидетельствует о том, что GeForce GTX 1050 Ti сильно устарела. Временами количество кадров в секунду опускается и ниже, но изображение после включения FSR3 стало заметно хуже. 

720р

реклама



У NVIDIA есть фирменная технология апскейлинга Image Scaling, которая работает на уровне драйвера и активируется в любой игре. Она похожа на привычные технологии масштабирования, но не так агрессивна и оказывает более значительное влияние на качество изображения. Проще говоря, FSR и DLSS демонстрируют повышенное количество fps, но не так сильно влияют на графику. По непонятной причине в Call Of Duty: Black Ops 6 технология Image Scaling работает лучше, чем FSR3, поскольку фрамрейт поднялся до 50 единиц. Качество картинки заметно ухудшилось, но противники всё ещё видны. После использования более агрессивных настроек масштабирования количество кадров в секунду увеличилось до 60 fps, ну а это отличный показатель для такой старой видеокарты. 

Автор ролика попробовал снизить разрешение дисплея до 720р и провёл тесты в тех же режимах. Использовать такие настройки мы вам не рекомендуем, поскольку картинка становится очень плохого качества, а особенно это заметно с использованием агрессивных алгоритмов Image Scaling. Важно учитывать, что увеличение количества кадров в секунду никак не помогает игровому процессу, но изображение становится размытым и не приятным для глаз. Как видите, за новую GeForce GTX 1050 Ti просят 15 тысяч рублей. Учитывая, что видеокарта способна тянуть шутеры только с активной технологией масштабирования, советовать такую видеокарту мы вам не станем. Жизненный цикл GeForce GTX 1050 Ti подходит к своему логичному завершению, ну а покупать её сегодня нет никакого смысла. Возможно, если вы планируете играть в старые игры, выпущенные 10 лет назад, то даже с GeForce GTX 1050 Ti количество кадров в секунду окажется нормальным, а картинка комфортной. В случае, если вам захочется запустить что-то актуальное, то придётся задуматься о покупке более мощного графического чипа. 

реклама



В сети пишут, что более скоростным вариантом бюджетной видеокарты можно назвать Radeon RX 6500 XT, но на самом деле это не так. Стоит такое решение 22 тысячи, но имеет массу минусов. Прежде всего видеокарта получила всего 4 Гб памяти. В требовательных играх даже в 1080р окажется мало, а данный параметр станет бутылочным горлышком в сложных сценах. Пропускная способность низкая из-за 64-битной шины памяти, а крошечный графический чип будет относительно неплохо работать только в случае, если ваша материнская плата и процессор поддерживают интерфейс PCIe 4.0. В случае, если под рукой старый системный блок, то придётся рассчитывать на низкую производительность, а в целом Radeon RX 6500 XT плохо подходит для игрового компьютера. 

GeForce GTX 1660 SUPER на две тысячи дороже, но предлагает намного больше. Например, здесь можно найти 6 Гб памяти и 192-битную шину, а в целом производительность ощутимо выше, чем у Radeon RX 6500 XT. Видеокарта NVIDIA будет тянуть даже самые требовательные игры в 1080р, а с использованием технологии масштабирования покажет ещё более впечатляющие показатели. Несколько месяцев назад Дженсен Хуанг распорядился остановить производство всей серии GeForce GTX 1660, поэтому сегодня в продаже мы видим последние складские запасы. Видеокарта выводится с рынка, но на место её уже никто не претендует. 

Почти никто, ведь на прилавке рядом лежит GeForce RTX 3050. За те же деньги эта видеокарта включает 8 Гб памяти и потребляет меньше энергии. Рекомендовать её можно для бюджетных компьютеров, где мощность блока питания не превышает 500 Вт. Даже спустя два с половиной года после своего релиза такая видеокарта остаётся актуальной и может справляться с любыми играми в разрешении 1080р. Она поддерживает фирменную DLSS 2.0, а также трассировку лучей, но производительность её слишком низкая, поэтому эксперименты лучше не проводить. 

Как уже было сказано выше, аналогов GeForce GTX 1050 Ti NVIDIA не предлагает, ну а AMD не готова к конкуренции и выпускает полные копии видеокарт от дядюшки Хуанга. Стоят такие решения дорого и не всегда подходят для фанатов бюджетного гейминга. И всё же, если у вас есть немного дополнительных средств, купите Radeon RX 7600 или GeForce RTX 3060. Первая немного быстрее, но вторая получила 12 Гб памяти. Разница в играх будет почти незаметна, но обе позволяют получить максимальные настройки графики в 1080р. Технологии масштабирования продлят жизненный цикл этих видеокарт, а значит они останутся актуальны даже через 3 года. К сожалению, в данном ценовом сегменте ничего более быстрого мы вам предложить не можем, но это не повод экономить и покупать GeForce GTX 1050 Ti. Владельцам такой видеокарты можно только посочувствовать, ну а потенциальные покупатели обязаны посмотреть тесты, прежде чем делать окончательные выводы. 


Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia видеокарты оптимальные ценовые предложения тесты geforce gtx 1050 ti
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
23
(Обновлено) Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
3
Обзор комплектов вентиляторов MSI MPG EZ120 ARGB White и MPG EZ120 ARGB
1
Обзор облегчённой игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight с ковриком MSI Agility GD72 Gleam Edition
5
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI
11
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
5
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
3
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9 Pro
+
Обзор планшетного компьютера Doogee T30S
1
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Армении идет строительство одного из самых сложных и крупнейших в истории страны дорожных проектов
1
КАМАЗ откроет второе производство двигателей, разработанных совместно с Liebherr
5
Вредоносная программа инфицировала 1,3 млн приставок Android TV почти в 200 странах
2
Раскрыты цены материнских плат Gigabyte на базе AMD X870/X870E
+
Tom's Hardware составили список 20 лучших твердотельных накопителей на сентябрь 2024 года
2
США тайно поставили на Украину экспериментальную колёсную гаубицу 2CT Hawkeye MHS
3
Последнее обновление AMD AGESA 1.2.0.2 BIOS повышает производительность процессоров Ryzen 9000
22
Economist: В США каждый раз находят новую причину для отказа Киеву в нанесении ударов вглубь РФ
+
В разработке находится очередная игра Far Cry
15
Обнаружены 2 структуры в космосе: дуга и кольцо, превышающие размеры обычных галактических скоплений
2
EA анонсировали новую часть Battlefield
4
Игровая консоль Supersega для запуска игр систем Sega получила предварительный ценник
+
Redmi Note 14 Pro 5G и POCO X7 официально подтверждены
1
Обновление One UI 6.1.1 от Samsung уменьшает возможности камеры в серии Galaxy S23
1
Российская ракета «Ангара-1.2» доставила на орбиту секретный груз для военных
+
Правительство США ежедневно выплачивает 3 млрд долларов процентов по своему государственному долгу
2
В Петербурге начнут производить промышленных роботов для автоматизации серийных производств
+
Пользователи Linux жалуются, что драйверы AMD стали слишком большими и начали вызывать проблемы
3
Драйвер AMD для Linux достиг 6 миллионов строк кода, приводя к таймауту загрузки на старых ПК
+
В сеть утекло первое реальное изображение смартфона OPPO Find X8
+

Популярные статьи

Проверяю влияние разгона оперативной памяти DDR3 на fps в играх
16
Что не так с SSD формата PCIe 5.0, и почему не все твердотельные накопители одинаково полезны
15
Справочник по Sony DualSense для PS5 - модели, ревизии и их отличия
5
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
368
Sony PlayStation переиграла хейтеров и сделала ход конем
16
Почему геймерам не стоит покупать видеокарты NVIDIA прошлого поколения, и когда цены пойдут вниз
57
Сборка ретро-ПК - часть 4: апгрейд Pentium Pro
36
Как навести порядок на компьютере и не допустить захламления системного диска бесполезными файлами
7
Что привезли советские солдаты из побеждённой Германии
4
Трудовая миграция по-прежнему необходима для экономики страны
79

Сейчас обсуждают

FelsheR-BANz
15:41
Так сфотай свои 14900K и 4090, или ты тоже из нетрадиционных звездоболов?
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Робин Гудеичь
15:40
"А когда народ сам, кого то, хоть в одной стране мира смещал?))" Народ может, но для этого, должно быть ядро из бывших или действующих силовиков, поддерживающих мятеж, что бы могли организовать толпу,...
Трудовая миграция по-прежнему необходима для экономики страны
FelsheR-BANz
15:38
ты так все заготовки не вываливай, у нас тут дури много, может картинок не хватить.
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Сергей Анатолич
15:37
Конечно, так и будет. На Xbox практически все эксклюзивы полностью в перый день в Game Pass появляются, а у Sony вон до сих пор фул версия God of War Ragnarök за деньги продаётся. Да и ценовая политик...
Square Enix признаёт неудачи с эксклюзивами для Sony и меняет стратегию выпуска игр
Andrey Kovalchuk
15:37
Ой, чой-то как всё интересно. А раньше такое вообще когда-то было, чтобы настолько заранее уже начинали "солому стелить"? А не потому ли это, что если бы 4090 и 5090 оказались в продаже вместе, то пос...
NVIDIA решила прекратить выпуск GeForce RTX 4090, хотя до релиза GeForce RTX 5090 ещё далеко
Александр Еремеев
15:36
Нам вообще ни о чем не говорит название ядер. Будь они хоть "Лэйк", хоть "Коре", хоть "Ков", хоть "Блевота лейк". Все эти утечки лишь жалкая попытка привлечь к себе внимание и создать видимость перспе...
Intel работает над архитектурой следующего поколения Cobra Core
Китя
15:35
Так проверяем процессоры. а не мощность видеокарт.
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Cowboy Huggies
15:34
Для меня вархаммер это в первую очередь игра-стратегия, которая вполне ничего, а тут выпустили какой-то непонятный шутер, поиграл 15 минут и захотел его уже удалить.
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
FelsheR-BANz
15:34
У нас дорого, 6 кубов березы (полный грузовичок) 13.500 по весне отдавал. И это рассыпухой, если уложить на треть точно меньше.
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Робин Гудеичь
15:32
Лол, ну если всё путём, что же это наркакинисимус закрыл выезд свободным гражданам и ловит их на границе?)) Почему-то по одиночке предпочитают через Тису переправляться, где их в спину расстреливают....
Трудовая миграция по-прежнему необходима для экономики страны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем