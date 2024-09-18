Это удивительно, но в последний раз NVIDIA выпускала бюджетную игровую видеокарту в январе 2022 года (GeForce RTX 3050). С тех пор в продажу поступила серия GeForce RTX 40, а в начале 2025 начнутся продажи GeForce RTX 50. Если бы не жадность дядюшки Хуанга, то релиз настольной графики нового поколения мог бы состояться в ноябре 2024, но сегодня всё внимание руководства компании сосредоточено вокруг высокопроизводительных графических ускорителей, а пока видеокартам в продуктовой линейке места не нашлось. GeForce RTX 3050 получилась спорной и стоила 250 долларов. С тех пор стоимость видеокарты немного снизилась, но она даже не приблизилась к показателям бюджетных решений прошлых поколений.

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По мнению многочисленных экспертов, NVIDIA больше не планирует выпускать недорогие настольные видеокарты. Это невыгодно, поскольку маржа с каждой реализованной единицы оказывается слишком низкой. Дженсен Хуанг так проникся сверхдоходами, что теперь считает серию GeForce RTX хх60 самой бюджетной в линейке, ну а мы видим, что рынок меняется. Видеокарты будут становиться всё дороже, а из-за постоянно растущих требований к играм полагаться на прошлые серии уже не выйдет. GeForce RTX 3050 сносно тянет все игры в 1080р, но время её стремительно подходит к концу. И всё же, даже сегодня в продаже можно встретить бюджетные решения прошлых поколений, многие из которых пользуются стабильным спросом.

В пример можно привести GeForce GTX 1050 Ti. Видеокарта начала продаваться осенью 2016, и уже тогда считалась бюджетной. Она стоила всего 140 долларов и предлагала приличную картинку в 1080р на высоких настройках графики в самых сложных игровых сценариях. С тех пор прошло много времени, но замены для старой видеокарты всё нет. GeForce RTX 3050 стоит дороже, ну а если в следующем поколении нас и побалуют бюджетным решением, то стоимость такой видеокарты точно будет не меньше 250 долларов. Именно поэтому, когда геймеры хотят купить недорогую видеокарту, то смотрят в сторону GeForce GTX 1050 Ti. Сегодня мы изучим тестирование, проведённое на канале zWORMz Gaming. Известно, что бюджетные видеокарты плохо справляются с требовательными РПГ, но должны тянуть популярные шутеры. Тестирование проводилось в игре Call Of Duty: Black Ops 6, где удалось оценить не самую выдающуюся производительность GeForce GTX 1050 Ti.

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Прежде всего выяснилось, что даже на минимальных настройках графики в разрешении 1080р она способна выдавать не больше 40 кадров в секунду. Изображение относительно чёткое, но на картинку высокого качества в данном случае рассчитывать не приходится. И всё же, когда дело доходит до использования технологий масштабирования, то без компромиссов точно не обойтись. Удивительно, но активация FSR3 от AMD не оказала на фрамрейт никакого влияние. Получить больше 43 fps не удалось, ну а всё это свидетельствует о том, что GeForce GTX 1050 Ti сильно устарела. Временами количество кадров в секунду опускается и ниже, но изображение после включения FSR3 стало заметно хуже.

720р

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У NVIDIA есть фирменная технология апскейлинга Image Scaling, которая работает на уровне драйвера и активируется в любой игре. Она похожа на привычные технологии масштабирования, но не так агрессивна и оказывает более значительное влияние на качество изображения. Проще говоря, FSR и DLSS демонстрируют повышенное количество fps, но не так сильно влияют на графику. По непонятной причине в Call Of Duty: Black Ops 6 технология Image Scaling работает лучше, чем FSR3, поскольку фрамрейт поднялся до 50 единиц. Качество картинки заметно ухудшилось, но противники всё ещё видны. После использования более агрессивных настроек масштабирования количество кадров в секунду увеличилось до 60 fps, ну а это отличный показатель для такой старой видеокарты.

Автор ролика попробовал снизить разрешение дисплея до 720р и провёл тесты в тех же режимах. Использовать такие настройки мы вам не рекомендуем, поскольку картинка становится очень плохого качества, а особенно это заметно с использованием агрессивных алгоритмов Image Scaling. Важно учитывать, что увеличение количества кадров в секунду никак не помогает игровому процессу, но изображение становится размытым и не приятным для глаз. Как видите, за новую GeForce GTX 1050 Ti просят 15 тысяч рублей. Учитывая, что видеокарта способна тянуть шутеры только с активной технологией масштабирования, советовать такую видеокарту мы вам не станем. Жизненный цикл GeForce GTX 1050 Ti подходит к своему логичному завершению, ну а покупать её сегодня нет никакого смысла. Возможно, если вы планируете играть в старые игры, выпущенные 10 лет назад, то даже с GeForce GTX 1050 Ti количество кадров в секунду окажется нормальным, а картинка комфортной. В случае, если вам захочется запустить что-то актуальное, то придётся задуматься о покупке более мощного графического чипа.

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В сети пишут, что более скоростным вариантом бюджетной видеокарты можно назвать Radeon RX 6500 XT, но на самом деле это не так. Стоит такое решение 22 тысячи, но имеет массу минусов. Прежде всего видеокарта получила всего 4 Гб памяти. В требовательных играх даже в 1080р окажется мало, а данный параметр станет бутылочным горлышком в сложных сценах. Пропускная способность низкая из-за 64-битной шины памяти, а крошечный графический чип будет относительно неплохо работать только в случае, если ваша материнская плата и процессор поддерживают интерфейс PCIe 4.0. В случае, если под рукой старый системный блок, то придётся рассчитывать на низкую производительность, а в целом Radeon RX 6500 XT плохо подходит для игрового компьютера.

GeForce GTX 1660 SUPER на две тысячи дороже, но предлагает намного больше. Например, здесь можно найти 6 Гб памяти и 192-битную шину, а в целом производительность ощутимо выше, чем у Radeon RX 6500 XT. Видеокарта NVIDIA будет тянуть даже самые требовательные игры в 1080р, а с использованием технологии масштабирования покажет ещё более впечатляющие показатели. Несколько месяцев назад Дженсен Хуанг распорядился остановить производство всей серии GeForce GTX 1660, поэтому сегодня в продаже мы видим последние складские запасы. Видеокарта выводится с рынка, но на место её уже никто не претендует.

Почти никто, ведь на прилавке рядом лежит GeForce RTX 3050. За те же деньги эта видеокарта включает 8 Гб памяти и потребляет меньше энергии. Рекомендовать её можно для бюджетных компьютеров, где мощность блока питания не превышает 500 Вт. Даже спустя два с половиной года после своего релиза такая видеокарта остаётся актуальной и может справляться с любыми играми в разрешении 1080р. Она поддерживает фирменную DLSS 2.0, а также трассировку лучей, но производительность её слишком низкая, поэтому эксперименты лучше не проводить.

Как уже было сказано выше, аналогов GeForce GTX 1050 Ti NVIDIA не предлагает, ну а AMD не готова к конкуренции и выпускает полные копии видеокарт от дядюшки Хуанга. Стоят такие решения дорого и не всегда подходят для фанатов бюджетного гейминга. И всё же, если у вас есть немного дополнительных средств, купите Radeon RX 7600 или GeForce RTX 3060. Первая немного быстрее, но вторая получила 12 Гб памяти. Разница в играх будет почти незаметна, но обе позволяют получить максимальные настройки графики в 1080р. Технологии масштабирования продлят жизненный цикл этих видеокарт, а значит они останутся актуальны даже через 3 года. К сожалению, в данном ценовом сегменте ничего более быстрого мы вам предложить не можем, но это не повод экономить и покупать GeForce GTX 1050 Ti. Владельцам такой видеокарты можно только посочувствовать, ну а потенциальные покупатели обязаны посмотреть тесты, прежде чем делать окончательные выводы.



