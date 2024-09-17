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Что не так с SSD формата PCIe 5.0, и почему не все твердотельные накопители одинаково полезны

Некоторые SSD стоят на порядок дороже массовых решений, но не способны оправдать таких значительных затрат, поскольку разница заметна только в синтетических тестах
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Если ваш компьютер всё ещё работает на жёстком диске, то сделайте себе одолжение – купите скоростной твердотельный накопитель. SSD уже достаточно давно шагают по планете, но производители так и не выполнили несколько ключевых обещаний. Прежде всего речь шла о том, что совсем скоро твердотельные накопители догонят по объёму жёсткие диски. В корпоративном сегменте можно встретить сверхъёмкие накопители, но это редкий случай, поскольку пользователям в лучшем случае предлагают 2 Тб. На самом деле для рядового владельца компьютера такого объёма достаточно, но не мы с вами тянули производителей за язык. Уже несколько лет ёмкость SSD не увеличивается, а между тем HDD продолжают удивлять.

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Сегодня в рознице можно встретить такие накопители объёмом 20 Тб и выше, ну а ключевая особенность подобных устройств заключается в правильном соотношении между стоимостью и свободным пространством. Ну а это ещё одна претензия в адрес производителей, ведь нам обещали, что к 2020 году стоимость 1 Гб в твердотельных накопителях окажется ниже, чем в жёстких дисках. Вообще, если обратить внимание на устройства ёмкостью 512 Гб, то разница почти отсутствует, но винчестеры обладают отличной масштабируемостью, а в итоге HDD объёмом 20 Тб будет стоить как скоростной SSD на 4 Тб. А ведь в продаже можно встретить новое поколения твердотельных накопителей, цены на которые поражают воображение даже состоятельных энтузиастов. Словом, прогресс движется, но не всё оказалось так радужно, как нам обещали. 

Сегодня мы рассмотрим обе технологии и определимся с тем, что нужно рядовому пользователю. Начнём с владельцев старых системных блоков и ноутбуков. Если вы по каким-либо причинам до сих пор не перешли на более актуальную технику, то мы советуем вам установить в качестве системного диска новенький SSD. С персональным компьютером всё обстоит намного проще, ведь твердотельные накопители поставляются с удобной программой миграции. Это значит, что вам достаточно запустить утилиту со своей старой ОС на жёстком диске, после чего все данные скопируются на твердотельный накопитель. Потребуется установить правильные параметры загрузки в BIOS, ну а после этого можно наслаждаться всеми преимуществами технологий. Вам доступна SATA 3, которую сложно назвать актуальной. И всё же, устройство всё равно будет значительно быстрее привычного винчестера. Даже заваленная мусором операционная система начнёт грузиться за считанные секунды, а работа браузера и другого программного обеспечения будет радовать вас долгими зимними вечерами. Такой же фокус можно провернуть и со старым ноутбуком, но здесь придётся расстаться с жёстким диском, поскольку лэптопы на два накопителя встречаются редко. Выход есть и здесь, ведь вы можете временно подключить SSD вместо устройства для чтения дисков, проделав всё ту же операцию миграции с жёсткого диска без потери настроек. 

После того как вы замените жёсткий диск на твердотельный накопитель, работать на старом железе станет намного приятнее, но потенциал новых компьютеров предоставляет гораздо больше возможностей. В продаже можно встретить SSD, поддерживающие различные интерфейсы. Наиболее часто встречаются устройства, работающие на PCIe 3.0. Скорость чтения и записи здесь не превышает 3500 МБ/с, но чаще всего попадаются накопители до 2000 МБ/с. Благодаря этому стоимость оказывается крайне низкой, что делает такую продукцию массовой. Тесты доказывают, что SSD с таким интерфейсом демонстрируют отличную скорость в любых задачах, а в играх достигают пиковых значений. Переходы между уровнями сокращаются до минимальных показателей, а открытые миры перестают подгружаться во время бесконечных виртуальных путешествий. 

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Несмотря на то, что интерфейс PCIe 4.0 появился достаточно давно, твердотельные накопители с его поддержкой стоят дорого и пользуются спросом только у энтузиастов. Скорость здесь достигает 7500 МБ/с, но даже лидеры отрасли резко предлагают выше 7000 МБ/с чтения и записи. В тестах такой SSD демонстрирует впечатляющие показатели, вот только использовать всё это в реальных сценариях невозможно. В играх даже PCIe 3.0 достигают предела, ну а более дорогие твердотельные накопители пока не могут найти свою нишу. В серверном сегменте польза от скорости есть, тогда как на домашнем компьютере PCIe 3.0 будет больше, чем достаточно. Но есть и более продвинутый PCIe 5.0, который появился несколько лет назад. Что любопытно, процессоры и материнские платы с поддержкой такого интерфейса продавались уже больше года, но производители не торопились с выпуском соответствующих SSD. Даже сегодня в продаже находится всего несколько накопителей, цены на которые в разы превышают аналоги с поддержкой PCIe 3.0. Как вы уже догадались, от скоростных SSD нет никакой реальной пользы, но энтузиастам нравится, а значит устройства будут и дальше продаваться. 

Для домашнего компьютера достаточно купить два твердотельных накопителя. Идеальных технологий не существует, а потеря информации может привести к печальным последствиям. Именно поэтому рекомендуется в качестве системного диска использовать отдельный накопитель. Он может быть объёмом 128 Гб, позволяя разместить операционную систему и все нужные компоненты. Второй накопитель выбирайте по своим доходам, но в целом обычный PCIe 3.0 со скоростью 2000 МБ/с предложит такой же потенциал, как и более скоростной PCIe 5.0 со скоростью до 12 000 МБ/с. В теории новый интерфейс должен поддерживать и более высокие показатели, но в продаже соответствующих устройств мы не видели. Поговаривают, что скоро доступны будут ещё более впечатляющие PCIe 6.0, но по этому поводу нам даже нечего прокомментировать, ведь даже PCIe 4.0 не способны в полной мере реализовать свой потенциал. 

Для большинства пользователей хватит твердотельного накопителя ёмкостью 2 Тб, ну а иногда без привычного жёсткого диска не обойтись. Если вы не доверяете облачным сервисам, либо не хотите за них платить, купите HDD. Цены пока низкие, а винчестера ёмкостью 16 Гб вы сможете заполнять больше десяти лет. Помните, что масштабирование ёмкости приводит к снижению стоимости 1 Гб свободного пространства, но актуально это только для жёстких дисков. SSD ёмкостью 2 Тб стоит столько же, как и два твердотельных накопителя по 1 Тб, а цены на устройства объёмом 4 Тб и вовсе неоправданно высокие. Эксперты пишут о важности буфера обмена. Согласимся, что такая опция присутствует только на дорогих устройствах, тогда как массовый сегмент благополучно обходится штатными средствами. Тесты доказывают, что буфер обмена крайне хорош при работе в узкоспециализированных сценариях, но просмотр фильмов, создание документов и запуск игр не входят в их число. Именно поэтому покупайте такой SSD, который подходит лично вам. Если душа просит PCIe 5.0, а финансовое положение позволяет – не отказываетесь от шанса прикоснуться к будущему. К сожалению, оценить скорость вам удастся только в синтетических тестах, но именно так обстоят дела сегодня. Возможно, со временем программисты научатся более эффективно задействовать потенциал твердотельных накопителей, но случится это не сегодня, и даже не завтра. 

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ssd твердотельные накопители интересное pcie
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Dimkovski
12:27
Куча тестов, где загрузка программ и игр на NVMe 3.0 и 5.0 отличаются от 0.5 до 2 секунд. А цена в 3 раза выше.
Что не так с SSD формата PCIe 5.0, и почему не все твердотельные накопители одинаково полезны
Алексей Полянский
12:24
По ощущениям от игры 6 - топ. Мне не понравился сеттинг. Еще бы про 18 век сделали... оч жаль, что 5 и 6 не поменяли местами((((
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