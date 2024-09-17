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Bublik1
Жители РФ начали получать платёжки с новым налогом на доходы по депозитам в банках
Эксперты считают налог спорным и предлагают способы решения проблемы

Когда власти той или иной страны говорят о необходимости повысить налоговое бремя на рядовых граждан, то в первую очередь указывают в сторону Германии. В этой стране одни из самых высоких налогов на планете, что не мешает огромному количеству местных жителей зарабатывать миллионы и даже миллиарды евро. При этом многие политики забывают, что в Германии создана уникальная система кредитования, а проценты на порядок ниже, чем в России. В результате перенимается не самый удачный опыт, что усиливает давление на рядовых граждан и вызывает сложности для ведения бизнеса.

Представьте себе, что вы честно зарабатываете свои деньги. Например, у вас есть несколько булочных, где выпекается продукция отменного качества. Дело вашей жизни потребовало огромных инвестиций, а в итоге вы даже начали выходить в плюс. Доходы растут, и вместо того, чтобы переводить их в криптовалюту, вы кладёте деньги на банковский счёт. Заметьте, что вы уже заплатили налог с каждой реализованной булки, но теперь выясняется, что у налоговой к вам новые претензии. 

Так, в этом году жители России будут впервые платить налог на начисление процентов по банковским вкладам. Если у вас на счету лежала небольшая сумма, а прибыль не превысила 150 тысяч за год, то можно не волноваться, поскольку такие копейки налогом не облагаются. А вот все остальные, у кого прибыль оказалась выше указанной суммы, будут платить 13%. Эксперты называет такое решение спорным и видят как плюсы, так и минусы от его реализации.

Прежде всего отмечается, что значительная часть жителей России не располагает такими большими вкладами, позволяющими получить 150 тысяч рублей годовых в качестве процентов. Это значит, что большая часть населения платёжек от Федеральной налоговой службы (ФНС) не получит. Налог требуется платить по вкладам за 2023 год, а конечный срок оплаты указан 1 декабря 2024. Важно отметить, что речь идёт по вкладам физических лиц, а ставка может достигать 15%, если сумма дохода превысит 5 миллионов рублей в год. Платёжки с полным подсчётом всех налоговых отчислений уже начали поступать жителям России. В уведомлениях от ФНС указаны банки, где у вкладчиков были открыты счета, суммы начисленных процентов и размер налоговой базы, которая рассчитывается с вычетом необлагаемого дохода в 150 тысяч рублей. Данные также доступны в личных кабинетах налогоплательщиков на портале ФНС. 

Как это обычно бывает, мнения экспертов на тему новых налогов разделились. Некоторые называют налог на проценты от вкладов общепринятой нормой, действующей во всех развитых странах. Якобы, таким образом состоятельные граждане берут на себя часть социальных обязательств и выполняют свой долг перед государством. Но есть аналитики, которые видят в налоге определённые сложности. Предполагается, что после того, как зажиточные граждане РФ впервые выплатят налог, то тут же начнут выводить деньги с банков. Отток средств на офшорные счета станет ещё выше обычного, а особенно активно деньги начнут переводить в криптовалюты. Всё это невыгодно для экономики России и окажет крайне негативный эффект на банковскую сферу. Это не значит, что налог на вклады вводить не следовало, но реализация новых норм могла быть и более грамотной. Так, глава Центробанка Эльвира Набиуллина признавала, что было бы неплохо освободить от налогов долговременные вклады. Аналогичную позицию занимал и Минфин, но в итоге было принято решение от идеи отказаться. Причина в том, что долгосрочные депозиты не пользуются среди жителей РФ популярностью. 

Критики отмечают, что таким образом власти привлекли бы в банковскую сферу дополнительные средства граждан, а также добились бы более прогнозируемого положения в банковской сфере. Судить о результатах нового налога пока слишком рано, но введение его станет неприятным сюрпризом для тех, кто уже ранее заплатил налоги с прибыли и не прятал средства в цифровых активах. По данным аналитиков  «СберСтрахования жизни», около 53% жителей РФ владеют накоплениями, которые служат в качестве финансовой подушки на случай непредвиденных ситуаций. Примерно 28% граждан откладывают не меньше 10% доходов, ну а происходящие налоговые изменения могут отразиться на финансовом поведении граждан России. Если вместо того, чтобы держать средства в банках жители страны понесут деньги в иностранные криптовалютные биржи, то от этого потеряет не только государство, но и сами инвесторы. Криптовалюты остаются высокорискованными активами, а вложения туда могут привести к потере всей финансовой подушки. 

#налоги #налоги россии
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