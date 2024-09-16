Сегодня мы видим стремительные перемены на рынке электроники и компьютерной техники. Цены продолжают ставить рекорды, ну а потенциальные покупали вынуждены из своего кошелька оплачивать сверхприбыли корпораций. Что примечательно, происходит это даже там, где рынок казался сформированным. Например, на момент выхода PlayStation 4 Pro была оценена в 400 долларов, тогда как стоимость PlayStation 4 Slim скинули до 300 долларов. Сегодня руководство Sony размышляет о том, по какой причине игровые приставки текущего поколения стали так плохо продаваться. Собираются лучшие умы, а совет директоров разводит руками, рассказывая о том, что геймер уже не тот, что был раньше, а между тем главная причина в том, что PlayStation 5 Slim стоит 530 долларов в европейской рознице, тогда как PlayStation 5 Pro будет продаваться за 800 евро. Учтите, что PlayStation 4 Pro шла с дисководом, тогда как на этот раз сэкономили даже на таком важном для флагманской игровой приставки компоненте.

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Вот и выходит, что энтузиасты уже купили новые приставки, тогда как рядовые геймеры ждали скидок, но вынуждены сидеть на консолях прошлого поколения. На рынке настольной графики заправляет NVIDIA. Дженсен Хуанг получает огромную прибыль от продажи высокопроизводительных графических ускорителей, ну а это позволяет ему диктовать повестку и не зависеть от покупательской способности рядовых пользователей. Цены на видеокарты растут, а особенно любопытно наблюдать за тем, как решения прошлого поколения даже не собираются дешеветь. Сегодня мы разберём несколько примеров, выяснив, есть вообще смысл в видеокартах серии GeForce RTX 30. Уточним, что информация актуальна только для российского рынка, тогда как в рознице США может наблюдаться прямо противоположная картина.

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На первый взгляд кажется, что GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 4060 мало чем друг от друга отличаются. В тестах вторая опережает первую на 10%, но с процессором за 15 000 рублей различия сводятся к нулевым. И всё же, у видеокарты текущего поколения есть доступ к технологии масштабирования DLSS 3, тогда как GeForce RTX 3060 может рассчитывать только на DLSS 2. Ну а здесь преимущество заметно не только в количестве кадров в секунду, но и в качестве изображения. Если не лениться, то при помощи FSR 3 даже GeForce RTX 3060 будет работать не хуже GeForce RTX 4060, но о такой возможности знают единицы, а значит массовому геймеру всё же лучше купить видеокарту последнего поколения.

Точно такая же ситуация наблюдается при сравнении GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 4060 Ti. Цены идентичны, но графический чип последнего поколения не только на 10% быстрее в оптимальных сценариях, но и предлагает лучшую энергоэффективность. Если вы не экономили на блоке питания, установив модель мощностью 750 Вт и выше, то проблем не будет, вот только видеокарты часто покупают владельцы не самых новых компьютеров. Это значит, что разница всё же есть, ну а графика серии GeForce RTX 40 лучше подходит для нетребовательных машин.

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Сравнение GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 4070 SUPER не совсем оправдано, поскольку мы говорим о видеокартах из различных сегментов. И всё же, поскольку цена здесь аналогичная, то мы можем сравнить обе видеокарты напрямую. GeForce RTX 4070 SUPER ненамного быстрее, но она предлагает 12 Гб видеопамяти, тогда как GeForce RTX 3070 Ti довольствуется всего 8 Гб. Стоит учитывать, что речь идёт о более современной архитектуре, где технологии трассировки лучей и масштабирования реализованы лучше. Таким образом GeForce RTX 3070 Ti будет во всём уступать GeForce RTX 4070 SUPER, но по какой-то загадочной причине продаётся за те же деньги.

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Всё это напоминает абсурд, ведь старая GeForce RTX 3080 Ti должна была давно подешеветь, но продолжает лежать на прилавке за 107 тысяч. На пару тысяч больше просят за GeForce RTX 4080 SUPER, но между видеокартами разница не менее, чем в 30%. В трассировке лучей графический чип нового поколения демонстрирует ещё более значительное преимущество, а всё это доказывает, что покупать видеокарты прошлого поколения нет никакого смысла. Годами геймеры экономили на компьютерах, когда выбирали процессоры и видеокарты прошлого поколения. Некоторые ждали выхода новинок, а только после этого отправлялись в магазин, тогда как другие предпочитали дождаться первых скидок. Вы уже могли слышать о том, что настольная графика следующего поколения к нам в этом году не заглянет. Причин множество, но суть в том, что производителям просто некуда спешить. Дядюшка Хуанг набивает карманы деньгами, реализуя высокопроизводительные решения с большой прибылью, тогда как тётушка Су сосредоточила внимание на серверном сегменте. О геймерах вспоминают всё реже, а выгодных решений почти нет. Дошло до того, что теперь даже новинки выпускают по остаточному принципу, а скидок на графические чипы актуального поколения в магазинах нет, хотя с релиза серии GeForce RTX 40 прошло почти два года. Шесть лет назад NVIDIA бы из кожи вон лезла, пытаясь убедить геймеров покупать залежалый товар, но сегодня всё круто изменилось. Видеокарты прошлого поколения не дешевеют, ну а те, что выпущены год или два года назад, будут благополучно лежать на прилавках так долго, как это только возможно. Если ещё пару лет назад многие эксперты писали о том, что остаются надежды на AMD, то сегодня всем очевидно, что дела на рынке настольной графики будут идти всё хуже, а цены продолжат расти.