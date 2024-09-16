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Bublik1
Учёные полагают, что 70% жителей Земли столкнуться с последствиями изменения климата
Если люди не снизят давление на окружающую среду, то случится это в ближайшие 20 лет

Наша планета меняется, но в последние годы перемены происходят настолько быстро, что становятся видны невооружённым взглядом. Экстремальная жара сменяется небольшими передышками, ну а рекордные температуры фиксируются каждый год. Учёные полагают, что последствия будут фатальными для нашего общества, ведь сегодня ни одна страна не готова к встрече с новыми климатическими условиями. По данным исследователей, в ближайшие 20 лет около 70% населения Земли испытает на себе экстремальные изменения погодных условий. По словам физиков Центра международных исследований климата (CICERO) в Норвегии, избежать последствий не удастся, а сегодня речь идёт лишь о минимизации ущерба для человечества. В лучшем случае, если мы начнём выполнять условия по сокращению выбросов, то климатические изменения затронут 1.5 миллиарда человек, но пока такой сценарий кажется всё менее вероятным. 

В случае, если люди продолжат следовать текущим курсам, опасные климатические изменения затронут до 70% мирового населения, а значительная часть перемен уже перешла из ранга возможных в ранг неизбежных. Климатологи полагают, что экстремальные погодные условия станут новой реальностью, в которой придётся жить большей части человечества. Недавние данные европейской климатической службы Copernicus подтверждают озвученные опасения. Так, лето 2023 года стало самым жарким за всю историю наблюдений в Северном полушарии, а зима в Южном полушарии и вовсе побила все температурные рекорды. Рост глобальной температуры уже привёл к катастрофическим пожарам, наводнениям, штормам и засухам, разрушая инфраструктуру и угрожая продовольственной безопасности целых континентов. Климатологи обращают внимание, что многие люди за последние несколько лет успели привыкнуть к происходящему. Вначале резкая смена погодных условия вызывала панику и беспокойство, но сегодня воспринимается как обыденность. Похоже, большая часть человечества просто не осознаёт последствия изменений климата, надеясь на то, что всё нормализуется само. 

Учёные полагают, что экстремальные погодные явления будут накатывать волнами, а частота приливов продолжит увеличиваться, не оставляя времени на передышку. Со временем экстремальные температуры, ливни или сильные ветры будут не только происходить часто, но и одновременно. Известно, что сочетание сухих молний и засушливой погоды усиливает риск лесных пожаров, а резкое потепление приводит к масштабным наводнениям. Исследователи отмечают, что современное общество сильно уязвимо к быстрым изменениям климата, особенно если несколько экстремальных событий происходят одновременно. Волны в виде жары могут вызвать тепловой стресс, повысить смертность, снизить урожайность сельского хозяйства и вызвать сбои в работе инфраструктуры. Сильные дожди, в свою очередь, приводят к наводнениям, разрушению экосистем и снижению качества воды. Особенно уязвимы к этим изменениям тропические и субтропические регионы, где живёт большая часть населения планеты. 

Учёные пишут, что требуется смотреть не только на средние показатели по миру, но и обращать внимание на регионы, где изменение климата происходит стремительными темпами. На этом фоне важно сделать всё, чтобы население стран Азии успело адаптироваться к происходящему. Нужны огромные инвестиции и слаженная работа глобальных систем ведущих стран. Похоже, пока данная тема волнует только учёных, поскольку единства в данном вопросе среди основных членов ООН не наблюдается. Ну а какими будут последствия изменений климата для человечества, нам с вами ещё предстоит выяснить. 

#наука #экология #природа
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