Иногда нам кажется, что хранение файлов на компьютере – это мелочь, с которой может справиться даже неопытный пользователь. На самом деле, если ничего не делать, то рабочий стол со временем превратится в помойку, ну а поиск нужной информации будет занимать много времени. Учитывайте, что несмотря на все ранее данные обещания, Microsoft ничего не сделала для того, чтобы упростить поиск файлов на компьютере. Встроенная система крайне глупа, а попытки её настроить не приводят к значительным улучшениям. Это значит, что пользователь прежде всего должен рассчитывать на свои силы, а сегодня мы разберёмся в ключевых моментах, позволяющих сделать работу на ПК более удобной.

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Прежде всего рекомендуется использовать для работы операционной системы отдельный накопитель. Купите SSD на 256 Гб, который будет отличаться высокой скоростью чтения и записи. Благодаря этому основные задачи на ПК будут выполняться максимально быстро, ну а в качестве второго накопителя можно взять не самый дорогой SSD. Скорость здесь в любом случае окажется достаточной для запуска любых игр, ну а для всех остальных задач подходит жёсткий диск. Покупать HDD или нет, каждый пользователь должен решить самостоятельно. Если вам не требуется хранить большой архив семейных видеозаписей, то пользы от жёсткого диска не будет. Также винчестеры хороши в том случае, если вам требуется создать архив с популярными фильмами и сериалами. В этом случае силами твердотельного накопителя не обойтись.

Современные SSD можно назвать стабильными, но не забывайте об особенностях работы подобных накопителей. Например, если вы записали на жёсткий диск какие-то файлы, а после выключили компьютер на 10 лет, то после включения все данные там останутся в полной сохранности. В теории, ведь многое зависит от способа хранения, включая доступ влаги, источников света и многих других факторов. Что до твердотельного накопителя, что многие из них начинают терять данные спустя год после отключения от сети. Кроме того, даже если жёсткий диск уже начал ломаться, то восстановить информацию с него можно при помощи специализированного программного обеспечения, тогда как после выхода из строя SSD вернуть данные крайне сложно. Эксперты советуют разделять накопитель на несколько дисков. На одном у вас могут быть игры, тогда как другой будет содержать видео и другие данные. Это первый шаг на пути к порядку на компьютере, но в реальности таких шагов нужно сделать несколько. Папки должны называться максимально просто и могут содержать русские символы. Пожалуй, только папку с играми стоит назвать Games.

Долгое время наблюдалась острая нехватка оперативной памяти. Операционная система Windows ХР может и не была требовательной, но когда весь рабочий стол был завален ярлыками и файлами, то тормозить начинал даже относительно неплохой компьютер. Сегодня у большинства пользователей в наличии 16 Гб и даже 32 Гб оперативной памяти, а это значит, что заваленный мусором рабочий стол не будет влиять на производительности системы. И всё же, только представьте, как сложно в таком случае искать информацию, а также запускать наиболее важные программы. Эксперты советуют удалить с рабочего стола большую часть объектов. Никогда не храните на системном диске ценные файлы. Если операционная система Windows прикажет долго жить, то вам потребуется помощь специалиста. Нужно будет скопировать все важные файлы с рабочего стола на другой диск, а всё становится намного хуже, когда ваш твердотельный накопитель не разбит на два сектора. Позаботьтесь о таких мелочах, ведь это позволит избежать неприятных ситуаций в будущем. На рабочем столе оставьте только те программы, которыми вы планируете пользоваться, ну а остальные можно спрятать в папки. Многие пользователи оставляют настройку компьютера на потом. Помните, что в результате непредвиденного выхода из строя операционной системы вернуть нужные данные окажется крайне сложно.

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Позаботьтесь также о сохранности настроек. Если вы помните свой аккаунт, то вернуть настройки браузера и вкладки будет несложно, поэтому как следует запомните имя и пароль. В данном случае не важно, используете ли вы Яндекс или Google, ведь функционал примерно аналогичный. Также рекомендуется особенно важные файлы хранить в облаке. Это гарантирует сохранность информации даже если в вашем доме случится потом или другое стихийное бедствие. Покупайте столько свободного пространства, сколько сможете занять. Многие берут 1 Тб, а после захламляют облачное хранилище видеороликами, которые никто никогда не станет смотреть. На любом облачном хранилище доступна настройка папок, а значит можно добиться порядка и простого доступа к данным. Хранилище объёмом до 256 Гб будет стоить недорого, ну а туда вы сможете залить все важные данные, рабочие файлы и многое другое. Помните, что иногда операционная система генерирует огромное количество мусора. В результате папка с Windows и скрытыми файлами начинает стремительно увеличиваться. Такая проблема актуальная для тех, кто купил твердотельный накопитель объёмом 64 Гб и меньше.

Было время, когда пользователи боролись за каждый Гб, часами очищая мусор из операционной системы. Сегодня руками этого уже никто не делает, но даже программное обеспечение не имеет смысла, если у вас всегда есть запас свободного пространства. Это значит, что экономить на размере диска «С» не рекомендуется, поскольку потом придётся возвращаться к проверенным временем методам очистки. Ну и оставьте в покое старые жёсткие диски. Некоторые пользователи подключат к материнской плате несколько накопителей объёмом по 512 Гб, пытаясь таким образом получить приличную ёмкость. Купите нормальный HDD на 10 Гб, который не только отличается повышенной надёжностью, но и не будет скрипеть при каждой попытке посмотреть видео или даже открыть папку с файлами. Иногда прошлое лучше оставить в прошлом, хотя решать, конечно же, вам.