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Bublik1
Как приход к власти Трампа или Харрис повлияет на курс Bitcoin, и когда ждать начала бычьего цикла
Эксперты сходятся во мнении, что победа Трампа станет более благоприятной для рынка цифровых активов

Аналитики полагают, что сегодня мы наблюдаем завершение медвежьего цикла на рынке криптовалют. Уже совсем скоро быки возьмут дело в свои копыта, а цифровые активы достигнут новых рекордов. Считается, что стимулом для роста станет очередное заседание ФРС США, в рамках которого будет принято решение о снижении процентной ставки по кредитам. До конца 2024 года таких заседаний должно пройти как минимум два, а значит американская экономика получит серьёзный стимул для роста. Ожидается снижение ставки на 50 пунктов, что позитивно скажется на высокорискованных активах. Аналитики пишут о начале сезона альткоинов, ну а многие эксперты пытаются предсказать, как изменится стоимость первой криптовалюты после прихода к власти того или иного кандидата в президенты в США.

Согласно прогнозам инвестиционного банка Standard Chartered, кто бы не занял пост президента, цифровое золото в любом случае достигнет очередного рекорда. При этом остановить рост в 2025 политические сложности не смогут, поэтому в долговременной перспективе нет никакой разницы между Трампом и Харрис. И всё же, специалисты банка уверены, что темпы роста Bitcoin сильно зависят о команды, которая займёт Белый дом в 2024 году. Так, в случае победы Трампа курс первой криптовалюты может без труда достичь 125 тысяч долларов, тогда как приход к власти Харрис немного охладит пыл инвесторов. По оценкам Standard Chartered, если Демократы задержатся в Белом доме ещё на один срок, то к концу 2024 за 1 ВТС будут давать 75 тысяч долларов. Аналитики также отмечают, что решение Байдена не участвовать в выборах снижает негативное влияние политических факторов на курс цифрового золота. Благодаря этому сегодня на рынке доминируют положительные факторы, а перспективы роста кажутся крайне высокими. 

Напомним, в 2024 Standard Chartered уже не раз озвучивал оптимистичные прогнозы по курсу Bitcoin. В апреле банк предсказал рост первой криптовалюты до 150 тысяч долларов к концу года и до 200 000 долларов в 2025 году. Предсказывался стремительный курс Ethereum, который к концу 2024 должен был подорожать до 8 000 и до 14 000 долларов к концу 2025. По мнению аналитиков, кто бы не занял кресло президента, процесс смягчения регулирования цифровых активов продолжится. Пожалуй, это один из ключевых фундаментальных факторов, на который советуют обращать внимание представители финансовых организаций. Проблема лишь в том, что принятие нужных решений при Харрис окажется не таким быстрым, как при Трампе, но в долговременной перспективе различия считаются несущественными. О влиянии Трампа и Харрис на курс цифрового золота рассуждают и другие эксперты. По данным брокерской компании Bernstein, победа Трампа будет способствовать достижению новых рекордов, а вот приход в Белый дом Харрис приведёт к масштабному медвежьему циклу и падению стоимости первой криптовалюты до 30 000 долларов. 

Кроме политических факторов, на курс Bitcoin влияют макроэкономические показатели. Как уже было сказано выше, важным шагом считается снижение ключевой ставки, а также динамика доходностей казначейских облигаций США. С начала сентября ценные бумаги демонстрируют позитивные тенденции, а доходность краткосрочных облигаций приходит в норму. Важными факторами считается снижение безработицы до 4.2% и замедление инфляции до 2.5% в августе 2024 года. Всё это оказывает позитивное влияние на рынок, ну а смена власти подтолкнёт цифровое золото в том или ином направлении. Пока внятные заявления относительно будущего криптовалют мы слышали только от Трампа. Многие эксперты пишут, что Харрис нельзя назвать самостоятельным политиком, поэтому она будет проводить текущий курс партии. Назвать его идеальным для рискованных активов сложно, но и ничего трагичного в политике Демократов для цифрового золота нет. Аналитики полагают, что есть и другие факторы, так или иначе влияющие на цифровые активы, но полагают, что принять в расчёт всё нет никакой возможности. Таким образом даже после получения ценной информации остаются определённые проблемы в знаниях, а значит курс Bitcoin может как пойти вниз, так и отправиться вверх. 

#аналитика #политика #криптовалюты #bitcoin
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