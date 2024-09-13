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Bublik1
Компания из РФ занимается созданием сложного устройства, необходимого для производства чипов
Речь идёт об устройстве для отмывки и сушки SMIF-контейнеров

Может показаться, что выпуск процессоров и любых других чипов – это не самая сложная задача, справиться с которой можно при наличии достаточного количества средств. На самом деле современная полупроводниковая отрасль формировалась десятилетиями и полагается на технологии, которые редко попадают в прессу. Специалисты пишут, что требуется не только высокотехнологичное оборудование, но и доступ к материалам, обладающим уникальными характеристиками. Подобная продукция сегодня считается санкционной, а значит для обретения полупроводникового суверенитета требуется создать отечественные аналоги в кратчайшие сроки. Известно, что российские учёные занимаются этим вопросом уже достаточно давно, ну а большой прорыв должен состояться до 2030 года. Вполне возможно, что принятые ранее решения не будут созданы в нужные сроки, поскольку национальная стратегия создавалась до начала СВО, но сегодня ответов на эти вопросы нет. 

Известно, что освоение технологий продолжается, а недавно был открыт тендер на создание станка, способного нарезать заготовки из кремниевых платин. Ничего подобного в России не выпускают, ну а доступ на мировой рынок сильно осложнён. Предполагается, что полностью функциональный аппарат будет создан к концу 2026 года, но на этом разработки не останавливаются. Как стало известно, Минпромторг инициировал разработку инновационной установки для отмывки и сушки SMIF-контейнеров. Устройство будет хранить и транспортировать кремниевые пластины и крайне необходимо для собственного производства чипов. Известно, что реализацию проекта доверили Всероссийскому научно-исследовательскому институту экспериментальной физики. Проект оценивается в 477 миллионов рублей и стал одним из ключевых в рамках национальной полупроводниковой стратегии.

По данным экспертов, SMIF-контейнеры играют важную роль в поддержании высокой чистоты полупроводниковых пластин диаметром 150мм и 200 мм. Установка обеспечивает низкий уровень дефектов и повышает процент годных изделий на выходе. Ну а поскольку технологический цикл производства чипов требует особых условий, то именно это оборудование отвечает за очистку и соответствует строгим мировым стандартам. Можно предположить, что главными пользователями подобного оборудования станут российские предприятия, занимающиеся выпуском чипов. Это «Микрон», НИИ «Исток» им. Шокина, НИИС им. Седакова и НЗПП «Восток». Представители Минпромторга полагают, что к 20230 году России потребуется не меньше 10 полностью рабочих установок. Важным условием называется использование исключительно отечественных компонентов. До 2022 года подобное оборудование закупалось в Китае (например, у компании HEYAN), но в результате санкций Россия вынуждена полагаться на уже ранее поставленные установки.

Проект стал частью масштабной программы по развитию отечественной микроэлектроники, активная фаза которого началась после введения антироссийских санкций. В число ключевых инициатив входит создание стандартов для производства электронного машиностроения и разработка нового оборудования для микроэлектроники. Например, группа «Элемент» инвестирует значительные средства в разработку оборудования для производства радиоэлектронных и сверхвысокочастотных компонентов. В марте стало известно, что её дочерняя компания «Нанотроника» начнёт выпуск оборудования для производства радио- и СВЧ-электроники. В данный проект уже инвестированы миллиарды рублей. Существуют планы по созданию нового центра, который будет заниматься стандартизацией и оценкой соответствия оборудования для микроэлектронной промышленности.

#полупроводники #технологии
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