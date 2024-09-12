На разных этапах становления рынка смартфонов производители рекламировали те или иные функции, называя их наиболее важными для пользователей. Какое-то время мы замечали стремительный рост производительности процессоров в мобильных телефонах, но в итоге быстродействие стало излишним и больше не появляется в рекламе. Со временем акцент ушёл в сторону камер, но сегодня даже аппарат за 300 долларов способен делать приличные фотографии в дневное время суток. Флагманы показывают более впечатляющие результаты, но стоят в 3-5 раз дороже, а на экране мобильного телефона заменить разницу бывает непросто. Было время, когда шла настоящая гонка за качество дисплеев, но сегодня даже бюджетные аппараты предлагают приличную цветовую гамму. У флагманов всё намного круче, но в данном случае важно лишь то, что рядовой пользователь может получить качественный продукт по разумной стоимости.

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В последнее время заметно снижение инноваций, ну а всё больше производителей уделят внимание аккумулятору. Сегодня в прессе пишут о том, что новый iPhone 16 получил функцию быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Скорее всего, это очередная утка от фанатов яблочной компании. Если бы нечто подобное и было интегрировано в смартфоны, то об этом бы сказали во время презентации. Согласно официальной позиции, iPhone 16 будет довольствоваться зарядкой мощностью 20 Вт, тогда как все остальные производители мобильных телефонов на Android ушли намного дальше. В сегменте от 400 долларов всё чаще встречаются аккумуляторы, поддерживающие зарядку мощностью 120 Вт, ну а флагманы способны удивить и более серьёзными показателями. На этом фоне у многих пользователей возникают вопросы о правилах зарядки, ну а мы сегодня разберёмся с наиболее частыми заблуждениями, о которых пишут в прессе.

Прежде всего эксперты уверяют, что требуется поддерживать уровень заряда между 20% и 80%. Якобы, резкие перепады сильно вредят элементам питания, а значит за зарядкой нужно следить. Нужно понимать, что аккумулятор в смартфоне – это такой же расходный материал, как и обычная батарейка в детской игрушке. Специалисту достаточно 20 минут, чтобы вынуть аккумулятор из вашего аппарата, установив туда новенькую батарею. Автор данного материала стремится не допускать разряда ниже 50%, но есть масса людей, у которых телефон к концу дня уже выключается. Придерживаться правил бывает сложно, ну а со временем, когда вы замечаете снижение ёмкости аккумулятора, просто замените его в мастерской. Что до идеи не заряжать выше 80%, то здесь и вовсе вопрос очень спорный. Та же Apple предлагает специальную функцию, ограничивающую возможность зарядки до 80%. Вполне возможно, что на iPhone всё же стоит приберечь батарею, ведь замена стоит в 3 раза дороже, чем на любом флагмане Samsung. Ну а если вы купили не самый дорогой аппарат, то не думайте о таких глупостях как минимум пару лет, после чего замените старый аккумулятор.

Эксперты советуют использовать только оригинальные устройства для зарядки. Отчасти такое требование имеет под собой вполне конкретные основания, но само оно порядком устарело. Было время, когда каждый выпускал свой собственный стандарт зарядного устройства, но сегодня основные производители пришли к единым правилам. Зарядные устройства стали более технологичными и научились обеспечивать такой заряд, который поддерживает тот или иной мобильный телефон. Проще говоря, если у вас есть смартфон, который поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт, то вы смело можете заряжать им более старый мобильник. Никакой деградации аккумулятора не происходит, ну а самое главное обращать внимание на брендовые устройства. Подходят комплектные зарядные, хотя в продаже есть модели от известных брендов, отличающиеся высоким качеством. Время, когда нужно было носить с собой целую сумку кабелей, ушло в прошлое, а особенно удобно тем, у кого зарядка ноутбука также осуществляется при помощи стандарта USB Type-C.

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Брендовые и комплектные зарядки отличаются низким процентом брака, но даже в этом случае стоит думать о сопутствующих условиях. Например, летом нужно избегать попадания открытых солнечных лучей на зарядку и сам смартфон. Это может привести к нагреву, а в результате сломаться может даже самый качественный товар. Во время зарядки мобильный телефон греется, а особенно если это быстрая зарядка 67 Вт или 120 Вт. Эксперты рекомендуют не запускать ресурсоёмкие приложения, дождавшись завершения процесса. Спорить с такими утверждениями не стоит, поскольку они основаны на опыте и имеют под собой вполне конкретные основания. А вот советы не прибегать к мощным зарядным устройствам, вызывают вопросы. Помните, что перед тем, как та или иная технология появилась на рынке, она прошла тщательное тестирование. Будет глупо купить дорогостоящий смартфон, способный заряжаться при помощи устройства мощностью 120 Вт, но использовать старый блок питания мощностью 18 Вт. Так делают только фанаты яблочной компании, к числу которых присоединяться мы вам не советуем. Эксперты полагают, что быстрая зарядка ускоряет износ аккумулятора. Возможно, но мы с вами уже пришли к выводу, что батарейка – это расходный материал, поэтому придавать таким мелочам слишком большое внимание мы не рекомендуем.

Постарайтесь найти удобное место, где вы сможете заряжать все домашние гаджеты. Там не должно быть прямых солнечных лучей и контакта с батареей. Зимой слишком горячая батарея может испортить кабель, а в лучшем случае вам придётся искать замену. Если случиться короткое замыкание, то может сгореть плата, отвечающая за зарядку, не говоря уже о других компонентах, замена которых обойдётся недёшево. Держите аппарат во время зарядка как можно дальше от воды. Если в этот момент брызги попадут на контакты, то спасти телефон уже не удастся. В целом, не всё так плохо, как пишут многие эксперты, но это не значит, что нужно забыть о простых правилах, некоторые из которых мы обсудили в нашем обзоре.