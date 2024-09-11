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Bublik1
Медики из РФ создали аналог Оземпика в виде таблетки, стоимость которой в разы ниже аналогов
Препарат называется Дипиарон и уже прошёл одобрение Минздрава России

Принято считать, что контроль за потребляемой пищей, включая отслеживание калорий, позволяет поддерживать вес в привычном состоянии. По мнению медиков, не всё так просто, ведь в реальности всё оказывается немного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Известно, что наш организм представляет собой сложную систему, а за процессом усвоения и расходования калорий стоят не только простые математические расчёты. Всё начинается с того момента, как пища попадает в рот, и продолжается до её выхода из организма. За это время пища подвергается воздействию ферментов в желудке и кишечнике, а также взаимодействует с микробиомом. Это различные микроорганизмы, живущие в нашем кишечнике и занимающиеся подработкой оставшееся пищи. Именно на этом этапе содержащиеся в продуктах биоактивные вещества играют ключевую роль. 

Недавние исследования доказали, что биоактивные вещества (например, клетчатка и полифенолы, содержащиеся в цельных продуктах) не только помогают лучше усваивать питательные вещества, но и регулируют аппетит, воздействуя на мозг через метаболиты, производимые микробиомом. Эти метаболиты могут влиять на гормоны, контролирующие чувство голода и насыщения. Поэтому употребление цельных продуктов способствует потере калорий с пищей и помогает избежать переедания. Отдельное внимание уделяется митохондриям, представляющим энергетические станции клеток. У людей с хорошо функционирующими митохондриями обмен веществ проходит более эффективно, что помогает им легче поддерживать здоровый вес. Напротив, у людей с метаболическими нарушениями митохондрии работают менее продуктивно, что может приводить к снижению мышечной массы, накоплению жира и повышенному аппетиту. Десятилетиями учёные бились над тем, чтобы создать таблетку, способную выводить из организма жир, но в какой-то момент выяснилось, что лекарство уже существует. 

Препараты по типу Оземпика и Вегови становятся всё более популярными, а главная причина, стоящая на пути массового приёма, заключается в достаточно высокой стоимости курса. В США месяц приёма плюс консультация у специалиста оцениваются в $3000, тогда как в Европе придётся заплатить ещё выше. В России оба препарата также пользуются высоком спросом, позволяя худеть без изнурительных тренировок. Медики полагают, что без последствий процедура не обойдётся, а многие люди и вовсе через некоторое время набирают прежний вес. Специалисты считают, что препараты дают шанс тем, кто не способен похудеть традиционными методами, указывая на пользу для организма и минимальное количество побочных явлений. Похоже, российские учёные решили не оставаться в стороне, выпустив крайне интересный препарат для лечения диабета и ожирения. Лекарство называется «Дипиарон» и в отличие от указанных выше Оземпика и Вегови не требуют участия человека с медицинскими навыками. 

Известно, что обычно нужно вводить такие препараты в организм при помощи уколов, ну а «Дипиарон» поставляется в капсулах для перорального приёма. Это большой шаг вперёд по сравнению с конкурентами, свидетельствующий о том, что российские медики уделяют много внимание мировым тенденциям. «Дипиарон» приводит к стимуляции в кишечнике гормонов, отвечающих за выброс инсулина. Таким образом происходит быстрое выведение сахара в ткани, приводящее к нормализации уровня глюкозы в крови. Препарат уже получил одобрение Минздрава России, а разработчики приступили к набору тестовой группы. После того как «Дипиарон» покажет свою эффективность в рамках клинических испытаний, его начнут продавать в обычных аптеках. Пока неясно, потребуется ли рецепт, но в данном случае важно лишь то, что стоимость российского аналога Оземпика и Вегови окажется в несколько раз ниже. Учёные отмечают, что похудение с помощью правильной диеты и повышенной физической активности оказывает на организм менее агрессивное влияние, но не исключают, что по многих случаях без аналога Оземпика и Вегови не обойтись. 

#интересное #лекарства #таблетки #дипиарон
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