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Какие электроприборы могут привести к возгоранию в доме, и как защититься от короткого замыкания

От брака и непредвиденных случайностей никто не застрахован, но знать правила техники безопасности обязан каждый человек
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Несмотря на то, что в последнее время качество электронной продукции в российских магазинах сильно возросло, то и дело попадаются крайне сомнительные экземпляры, приходящие в негодность за считанные месяцы. Обычно подобным грешат малоизвестные китайские бренды, тогда как более крупные производители стараются держать марку. В рознице можно встретить электронику на любой кошелёк, а в итоге кто-то покупает утюг за 10 000 рублей, тогда как другие довольствуются бюджетным вариантом за 1000. Обе модели могут служить годами, но риски поломки у недорогого устройства выше. Чаще всего техника просто выходит из строя, но бывает и так, что может возникнуть замыкание и даже пожар. Сегодня мы изучим данную тему, рассмотрев несколько популярных приборов, с которыми нужно быть максимально осторожными. 

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Прежде всего отметим, что никто не застрахован от брака. Возможно, когда за производственный цикл будут полностью отвечать роботы, количество брака снизится до нуля, ну а пока даже ведущие бренды грешат плохим качеством. Если вы покупали электронику или бытовую технику в магазине, получив официальную гарантию, то проблем с заменой не возникнет. Эксперты полагают, что брак проявляет себя в первые месяцы использования, но многие производители так уверены в качестве деталей, что дают 3 года или даже 10 лет гарантии. Рекомендуется покупать только наиболее известные бренды, но иногда цены здесь намного выше, чем в среднем по рынку, поэтому приходится идти на компромисс. Какой бы бренд вы не купили, существует продукция, шансы выхода из строя которой при неправильном использовании считаются крайне высокими. Довольно часто проблемы возникают с электрическими одеялами. 

Эксперты рекомендуют внимательно читать инструкцию и категорически не советуют использовать подобное устройство вместе с пледами, а особенно чем-то накрывать электрическое одеяло. Даже собака или кошка, постоянно лежащая на одеяле, может привести к поломке, ну а всё это способно стать причиной пожара. Рекомендуется использовать электрическое одеяло в щадящем режиме и не включать на максимальный обогрев. Со временем температура тела восстановится, ну а слишком горячее одеяло не только вредно для человека, но и может привести к возгоранию других предметов. Особенно следует быть внимательными при подключении. Если одеяло оснащено аккумулятором, то безопасность его оказывается выше, тогда как прямой контакт с розеткой довольно опасен. Многие люди предпочитают смотреть перед сном фильмы, запивая ужин чаем или другими напитками. Влага может привести к выходу одеяла их строя, а это один из самых частых случаев поломки приборов такого типа. Рекомендуется также не оставлять электрическое одеяло работать днём, поскольку риски пожара сильно возрастают. 

В продаже можно встретить множество различных удлинителей, которые позволяют подключить к одной розетке множество различных приборов. Если речь идёт о зарядных устройствах для смартфонов, планшетов и ноутбуков, то волноваться не стоит. Но бывает и так, что на большую кухню предусмотрена всего одна розетка. Если купить недорогой удлинитель, а в него подключить посудомоечную машину, микроволновку и холодильник, то пиковое потребление может оказаться выше предельно допустимого. В лучшем случае удлинитель просто подгорит, но бывает и так, что подобные устройства медленно плавятся и способны привести к возникновению пожара. Эксперты рекомендуют смотреть технические характеристики удлинителей перед покупкой. Если вам нужно подключить ресурсоёмкую технику, берите только качественные удлинители и сетевые фильтры. Часто именно экономия приводит к порче дорогой бытовой техники. Помните, что запросы современного человека выше, чем были ещё 20 лет назад, ну а многие здания строились ещё в середине прошлого века. Если вы купили квартиру в таком доме, заранее позаботьтесь об установке дополнительных розеток. Экономить на этом нельзя, а многие даже вводят каждую розетку под индивидуальный автомат, что позволяет контролировать подключения приборов во всём доме. 

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Немногие знают о таком полезной бытовой технике, как сушильная машина. В некоторых домах не предусмотрен балкон, а в результате сушить вещи негде. Если зимой развесить всё это на батареях, то теряется эффективность обогрева, не говоря уже о чрезвычайно высокой влажности в квартире. Именно здесь пригодится сушильная машина, способная решить за вас проблему мокрой одежды. Как выясняется, ухаживать за таким прибором нужно регулярно. Внутри скапливается ворс от одежды, ну а при включении обогрева переполненный фильтр может загореться. Происходит это нечасто, но лучше следить за наполнением фильтра, поскольку данный прибор относится к классу пожароопасных. 

Эксперты также не рекомендуют класть ноутбук на мягкие поверхности. Лэптопы включают горячий процессор, а иногда комплектуются игровыми видеокартами. Всё это нужно охлаждать, ну а на одеяле отвод тепла не происходит. В результате температура внутри ноутбука повышается, а всё это способно привести к преждевременной поломке. Не ставьте кружку с чаем на ваш лэптоп, а также старайтесь избегать попадания на клавиатуру крошек. Временами следует заботиться о чистке устройства, ну а чаще всего подобные делами доверяют заниматься специалистам. Риски возгорания у ноутбука не высокие, но подключённая к розетке техники на вашей кровати – это всегда повышенная опасность.

Когда вы покупаете люстру, прикроватную лампу или даже торшер, обязательно посмотрите на максимально допустимую мощность устройства. Иногда производитель экономит, ну а любители яркого света получают риски возгорания. Так, если в спецификациях сказано, что максимальная мощность не может превышать 8 Вт, то ставить туда лампочку на 15 Вт категорически запрещается. Лучше купите более дорогой прибор, в котором подобных ограничений нет. Что примечательно, какое-то время прибор будет работать нормально, но возможности патрона и встроенной электроники не рассчитаны на повышенную мощность, а значит рано или поздно возникнет короткое замыкание со всеми неприятными последствиям, вплоть до возгорания проводки. Добавим, что заливать водой горячую проводку категорически нельзя. Попытайтесь выдернуть шнур. Если сделать это невозможно, вначале отключите автоматы, а только после этого тушите очаг возгорания. Как это не печально, но иногда незнание самых простых вещей приводит к тому, что небольшое возгорание превращается в масштабный пожар. 

Особое внимание нужно уделять батарейкам. Если вы используете аккумуляторы, то эксперты не рекомендуют оставлять их в приборах слишком долго. Обычные батарейки выбрасываются после того, как они перестали работать, ну а аккумуляторы повторно заряжают. При контакте с влагой происходит окисление, а особенно это актуально для детских игрушек. Следите за состоянием аккумуляторов, поскольку они также способны приводить к неприятным последствиям. Чаще всего возгорания не происходит, но сам прибор может оказаться повреждён. На самом деле это не полный список того, что может привести к пожару в доме. Эксперты рекомендуют обращаться с техникой внимательно и помнить о самых простых правилах безопасности. Неприятные случаи происходят, ну а всё остальное вы можете контролировать самостоятельно.

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