Вместо американских HIMARS купят корейские K239

Многие эксперты полагают, что одним из главных выгодоприобретателей в рамках конфликта в Украине считается Польша. В начале 2022 в страну хлынули миллионы людей, создавая давление на бюджет, но власти быстро эту проблему решили. Выплаты украинцам существенно сократили, а прожить без работы стало невозможно. Огромное количество рабочих рук удержало экономику у самой пропасти, а дальнейшие действия Германии и других стран Евросоюза привлекли в Варшаву большие деньги.

Страны ЕС поставляют в Украину огромное количество оружия и техники, а всё это нужно где-то ремонтировать. Польша предоставила специалистов и мощности для восстановления и технического обслуживания танков и артиллерийских установок, но берёт за свои услуги довольно большие деньги. Всё это наполняет местный бюджет, позволяя тратить значительные суммы на перевооружение. По итогам 2024 Варшава направит 4.2% ВВП на закупку оружия, это самый большой показатель в Европе и один из максимальных среди членов НАТО.

Власти заключают многомиллионные контракты, усиливая группировку на границе с Россией. Градус истерии то и дело возрастает, и в результате сегодня Польша может похвастать одной из самых мощных армий среди стран Европейского союза.

Как оказалось, бюджет страны не бездонный, о чём пишут сегодня в местной прессе. Там напоминают, что прошлое правительство действовало более активно, заключая перспективные контракты, тогда как действующие власти предпочитают полумеры. Например, ранее между США и Польшей было достигнуто соглашение, в рамках которого Варшава обязалась купить 486 единиц РСЗО HIMARS. Цифра впечатляет, а таким образом предполагалось защитить восточную границу, установив непроходимый барьер из высокоточной артиллерии. Местные эксперты писали, что такая мощная группировка легко нанесёт противнику непоправимый урон ещё до того, как армия приблизится к крупным городам. За счёт высокой огневой мощи и точности снаряды разрушат логистические узлы с расстояния 300 километров, а в итоге наступающая группировка будет отрезана от тылов и будет быстро уничтожена. Неясно, кто придумал такую красивую картинку, но действующие власти решили отказаться от закупки такого огромного количества РСЗО HIMARS.

По данным издания Rzeczpospolita, переговоры так и не начались, а в результате безопасность страны под угрозой. Бывший министр обороны Мариуш Блащак сетует на то, что действующее правительство упускает шанс сделать из польской армии самую сильную на континенте. Оказывается, за несколько лет были отменены и другие перспективные контракты. Например, власти отказались от закупки перспективных танков К2, а также самоходных артиллерийских установок К9 и Krab. Блащак раздосадован и полагает, что решения властей будут стоить Польше слишком дорого. Экс-министр напомнил, что его страна закупила 20 установок РСЗО HIMARS за 414 миллионов долларов, тогда как Украина совершенно бесплатно получила сразу 40 единиц. По его мнению, именно американское оружие спасло Киев от быстрого поражения, а Варшава упустила свой шанс. По мнению местных экспертов, с закупкой 486 штук HIMARS не всё так очевидно, как может показаться.

США не способны значительно увеличить количество выпускаемой продукции в год, а в результате контракт растянулся бы на десятилетия. Ждать так долго Польша не готова, поэтому подписала соглашение с Южной Кореей, заказав 290 единиц РСЗО K239. Это прямой аналог американской РСЗО, а значит с оборонительными возможностями у Варшавы не всё так плохо, как пытается представить бывший министр обороны. В прессе также пишут, что американская HIMAR не только будет поставляться дольше по времени, но и стоит дороже. Корейцы наладили производство, поэтому 290 штук РСЗО K239 приедут в Польшу довольно быстро. И поскольку военный бюджет страны и без того трещит по швам, то денег на масштабные заказы просто не осталось. Ранее предполагалось, что Вашингтон даст Варшаве кредит на несколько десятилетий. Проще говоря, перечислять деньги сразу не придётся, а вместо этого можно будет получать оружие, выплачивая за него небольшие суммы. Похоже, американцы от такой перспективы отказались, что и привело к разрыву ещё не подписанного соглашения.