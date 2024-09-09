Слухи о скором прекращении производства пользовательских жёстких дисков курсируют уже много лет. Какое-то время видные эксперты писали о невероятных успехах твердотельных накопителей. Казалось, что уже через пару лет SSD заменят медленные и довольно громкие HDD, но по определённым причинам ничего подобного не случилось. Мало того, что жёсткие диски продолжают выпускаться, так производители повышают их привлекательность за счёт увеличения объёма. Сегодня в рознице можно встретить жёсткие диски ёмкостью 22 Тб. Это настолько огромный объём данным, что даже сложно представить, чем рядовой пользователь может это свободное пространство занять.

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Предположим, что у вас дома интернет со средней скоростью 100 Мбит/с. Жителям Москвы, у которых давно стоит 1 Гбит/с, предлагаем прогуляться по регионам, где не всё так радужно, как хотелось бы. Если вы будете использовать торренты, скачивая информацию в режиме 24/7, то для того, чтобы занять 22 Тб, уйдёт почти месяц. Давайте считать. Прежде всего делим 100 Мбит/с на 8, получая ровно 12.5 МБ/с. Именно столько вы будете скачивать за 1 секунду. Поскольку в часе 60 минут, а в минуте 60 секунду, то мы умножаем 12.5 на 3600. Получаем 45 000 МБ или 45 Гб. Именно столько вы будете скачивать за 1 час. Поскольку в сутках 24 часа, то в лучшем случае с интернетом равным 100 Мбит/с вы сможете за день скачать 1 Тб. Таким образом, если задаться целью, то меньше чем за месяц можно залить все 22 Тб информации. Сложно, но возможно. Давайте рассмотрим несколько перспективных жёстких дисков, а после изучим их место на ПК рядового геймера.

Начнём с жёсткого диска производства Seagate ёмкостью 6 Тб. Пожалуй, такого количества хватит большинству пользователей. Сюда поместится полноценная библиотека лучших фильмов и сериалов. Эксперты пишут, что выгоднее покупать HDD от 4 Тб, поскольку соотношение между ценой и ёмкостью там наиболее оптимальное. Выбранными нами жёсткий диск отлично вписывается в эту концепцию и стоит около 15 тысяч рублей.

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На самом деле многое зависит от аппетитов и желания себя побаловать. Кто знает, может вы решили удивить знакомых, а значит без жёсткого диска Western Digital объёмом 10 Тб не обойтись. Все указанные выше и ниже HDD предлагают максимальную для своего сегмента скорость. Для запуска игр этого окажется слишком мало, но в качестве обширной библиотека пользователям стоит присмотреться к жёстким диском большого объёма. Эксперты отмечают, что хранить на HDD файлы можно чрезвычайно долго. Если вы записали на ваш накопитель определённую информацию, а после по разным причинам долго не включали компьютер, то даже через 10 лет все данные сохраняться. Деградация файлов на SSD начинается уже через год, ну а это ещё одна причина выбрать жёсткий диск.

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На самом деле для создания действительно солидного архива вам потребуется более ёмкий накопитель, ну а это – Western digital Red Pro на 16 Тб. Объём памяти поражает воображение, но есть и больше. Всё та же Western digital имеет в портфолио Ultrastar объёмом 22 Тб, о котором мы писали ранее. В серверном сегменте уже можно встретить жёсткие диски объёмом 30 Тб, ну а в 2025 году в продаже появятся решения на 40 Тб. К середине 2026 на огонёк заглянут накопители ёмкостью 50 Тб, ну а это значит, что выбор станет ещё больше. Эксперты пишут, что хранилища данных не нуждаются в высокой скорости доступа. В нашем случае большая библиотека фильмов будет функционировать годами, а самая главная проблема заключается в том, где найти столько интересного контента.

Поскольку ни один современный компьютер не может обойтись без твердотельного накопителя, то мы рассмотрим несколько наиболее оптимальных решений. Например, для старых компьютеров и ноутбуков подойдёт Apacer ёмкостью 512 Гб. Здесь используется интерфейс подключения SATA 3, который вы можете найти на любом компьютере. Скорость здесь не рекордная, но достаточная для того, чтобы оживить старую машину. Компьютер получит второе дыхание, ну а ставить такой накопитель можно на самую бюджетную сборку.

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Выбор SSD огромен, ну а одним из наиболее популярных остаётся Kingston NV2. В интернете есть тесты, авторы которых доказывают один простой факт: играм не нужна запредельная скорость чтения и записи. Если вы запишите одну и ту же игру на указанный выше Apacer, а после на Kingston NV2, то запуск её не будет отличаться по времени, а переходы между уровнями и загрузка виртуального мира покажет примерно аналогичные показатели. При этом Kingston NV2 подходит для более современных компьютеров с интерфейсом подключения М.2 и по чистой скорости превосходит старый SATA в 5-6 раз.

Сегодня большая часть геймеров покупает компьютеры, в которых присутствует интерфейс PCIe 4.0. Вот только многие пользователи всё равно предпочитают не самые быстрые твердотельные накопители. Если вы хотите прикоснуться к будущему, берите SSD Samsung 990 Pro. Пиковая скорость чтения превышает 7400 МБ/с, тогда как показатели записи вплотную приближаются к 7000 МБ/с. Особенно впечатляют синтетические тесты, хотя и без этого накопитель покажется вам очень быстрым. Используйте его для хранения игр, ну а всё остальное доверьте жёстким дискам. Нужен ли вам HDD, думайте сами. Для многих 2 Тб достаточно для любых нужд, тогда как некоторым не хватает даже 10 Тб. При масштабировании SSD с 2 Тб до 4 Тб мы видим обычное удвоение стоимости, тогда как с жёсткими дисками таких метаморфоз не происходит. С ростом объёма стоимость 1 Гб становится меньше, ну а какой из перечисленных накопителей можно назвать самым оптимальным, решайте самостоятельно. Учитывайте, что каждый продукт востребован в своём классе, и иногда без HDD ёмкостью 22 Тб никак не обойтись.