Так сложилось, что геймеры больше уделяют внимание процессору и видеокарте, чем монитору. Многие покупают монитор по остаточному принципу, надеясь на то, что все современные устройства демонстрируют примерно аналогичное качество картинки. К сожалению, это не так, ну а сегодня мы разберёмся в основных моментах, влияющих на выбор монитора. Прежде всего отметим, что важна экономическая составляющая. Если у вас есть до 15 тысяч, то ни на что хорошее не рассчитывайте. На самом деле даже в этой ценовой категории есть приличные модели, а самое важное обращать внимание на мелочи.

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Начнём с разрешения дисплея. Существует несколько различных мнений на тему того, каким должно быть разрешение, но по больше части всё зависит от производительности вашей видеокарты. Предположим, что вы себе позволили модель, которая стоит до 40 тысяч рублей. В этом случае вам подойдёт монитор с разрешением 1080р, которое также называется Full HD. Сегодня почти 60% всех геймеров владеют монитором с таким разрешением, ну а это хороший повод сэкономить. С нормальной видеокартой можно получить картинку высокого качества, а значит игровой опыт окажется очень впечатляющим. Добавим, что такие мониторы отлично подходят для трассировки лучей, поскольку более дорогие потребуют видеокарту за 100 000 рублей.

Оптимальным для 2К считается разрешающая способность 2560х1440р, ну а по итогам августа такие мониторы стоят у 20% всех геймеров. Отлично, ведь именно здесь можно получить идеальный баланс между стоимостью и качеством картинки. Сверхвысоким 4К можно назвать разрешение 3840х2160р и 3440х1440р, но первое всё же более оптимальное. Если вы смотрите в сторону мониторов с разрешением 4К, то прежде всего убедитесь, что ваш компьютер соответствует столь высоким требованиям. Скорее всего вам потребуется видеокарта за 100 тысяч рублей и дороже, поэтому соразмеряйте свои желания и потребности с реальным положением вещей. Смотреть фильмы можно на любом мониторе, но с играми всё обстоит немного иначе. Если предположить, что вы купили 32-дюймовый монитор с разрешением 4К, но можете запускать игры только в 1080р, то вместо картинки ультимативного качества получите видимые пикселы на экране. Удовольствие не из приятных.

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Как только вы определитесь с тем, сколько денег вы можете себе позволить потратить и выберете разрешающую способность дисплея, тот тут же переходите к основным технологиям. Мы рекомендуем вам сразу же исключить из списка мониторы с технологией TN. Это один из самых первых стандартов, который вызывает разочарование и демонстрирует скудную цветовую палитру. Главное преимущество здесь кроется в цене, но в последние годы стоимость мониторов снижалась, а экономить на зрении мы вам не советуем. Преимущества TN не перекрывают недостатки, поэтому оставим данную технологию на милость истории. Чаще всего в продаже можно встретить мониторы, созданные по технологии IPS. Долгое время главным минусом таких дисплеев считалось слишком высокое время отклика, но проблема давно решена, а нам остаётся только выбирать между производителями. Эксперты пишут, что IPS потребляют слишком много энергии, но в домашних условиях такие мелочи заметны не будут. IPS почти не имеют недостатков, если не считать слишком высокой стоимости.

На рынке также встречаются мониторы, созданные по технологии VA. Здесь нет недостатков TN в виде ужасных углов обзора и отвратительной цветовой гаммы, но присутствуют достоинства в виде скорости отклика, приличной цветовой палитры и разумной стоимости. VA можно назвать золотым стандартом, ну а владельцев таких мониторов становится всё больше. Та же Samsung рассказывает, что только на VA вы увидите правильный чёрный оттенок, но в данном случае выбор за вами. На рынке присутствуют также мониторы с технологией OLED. Это самые дорогостоящие модели, цены на которые поражают воображение. Картинка здесь действительно впечатляет, предлагая самые сочные цвета из возможных. OLED берёт всё лучшее от всех существующих технологий, ну а иногда можно встретить критику относительно зависания картинки на дисплее. Якобы, если слишком долго изображение не меняется, то картинка как бы отпечатывается на экране. Так себя вели плазменные телевизоры, но на самом деле современные модели OLED уже давно не страдают такой проблемой. Позволить себе такой монитор могут далеко не все, ну а цены здесь действительно крайне высокие.

При выборе монитора также стоит ориентироваться на частоту обновления экрана. Чем этот показатель выше, тем приятнее будет выглядеть изображение. Не всегда разница оказывается заметна, но в целом польза от 144 Гц несомненно есть. Существуют мониторы и с более впечатляющими характеристиками, но эксперты полагают, что разница там не такая высокая и может считаться маркетинговой. Если вам хочется купить монитор, частота обновления которого равна 240 Гц, то мы вас отговаривать не станем. Радовать себя нужно и можно, но за технологии приходится платить, а это как раз тот случай, когда каждая мелочь обходится чуть ли не в 2 раза дороже. Золотым стандартом считается 144 Гц, поэтому требуйте не меньше этого показателя.

Не менее важное значение имеет размер монитора. Было время, когда дисплей размером 15.6 дюйма считался идеальным, но годы идут, а сегодня многие геймеры хотят взять что-то более серьёзное. Убедитесь в том, что ваш стол позволяет разместить большой монитор, а также ориентируйтесь на разрешение самого дисплея. С народным 1080р лучше взять монитор размером до 27 дюймов, тогда как под 2К подойдёт даже 32 дюйма. Можно и меньше, но на 40-дюймовом гиганте с разрешением 2К картинка может грешить пикселами. Монитор с разрешением 4К может быть любого размера, а здесь значение имеет только размер вашего кошелька.

Если вы никогда не слышали о технологии синхронизации кадров, но готовы потратить на монитор ещё немного денег, то обратите внимание на FreeSync от AMD и G-Sync от NVIDIA. Вторая обладает более продвинутым алгоритмом, но в целом даже в первом случае вы получите заметную разницу. Идея заключается в попытке устранить разрывы на экране за счёт технологических заплаток. Выглядит это интересно, ведь таким образом можно улучшить картинку даже не самой мощной видеокартой. Не ждите, что старая видеокарта оживёт, но изображение точно станет лучше. В целом, есть и другие переменные, так или иначе влияющие на выбор монитора, но мы перечислили основные. Если попытаться найти монитор с разрешением 4К, размеров от 32 дюймов, выполненный по технологии OLED с большим количеством Гц и поддержкой G-Sync, то конечная стоимость может удивить даже зажиточных энтузиастов. Держитесь середины, тогда цена окажется народной с минимальными компромиссами.