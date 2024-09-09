По крайней мере так полагает глава мобильного подразделения Xiaomi

В последние годы только ленивый не писал о повышении стоимости электроники и компьютерной техники. В качестве причины называется сложность разработки новых технологий, но всё свидетельствует о том, что проблема кроется в действиях одной компании. Речь идёт о TSMC, которая фактически монополизировала рынок. Уже несколько лет подряд тайваньский контрактный производитель фиксирует сверхдоходы, попутно повышая цены на наиболее актуальные технологические нормы. Именно поэтому, когда вы в следующий раз захотите бросить камень в огород Дженсена Хуанга, то вспомните о том, что графические чипы выпускаются на мощностях TSMC, а другого выбора просто нет. От тайванцев зависит производство процессоров, видеокарт и игровых чипов для приставок текущего поколения AMD. Эта же компания будет отвечать за серию настольных процессоров Intel Core Ultra 200. Ключевым клиентом TSMC уже много лет остаётся Apple, ну а зависимость производителей смартфонов и вовсе признаётся тотальной.

Сегодня есть две крупные компании, занимающиеся выпуском мобильных чипов. Это Qualcomm и Mediatek. Обе то и дело представляют прорывные решения, способные предложить значительный рост производительности. Несмотря на это лидером на рынке остаётся Qualcomm, ну а на днях глава мобильного подразделения Xiaomi сделал целый ряд откровенных заявлений. Лу Вейбинг уверен, что новый флагман Snapdragon 8 Gen 4 предложит уровень производительности, недостижимый для конкурентов. По его словам, Qualcomm обладает достаточным опытом для большого прорыва, а в итоге новый флагман удивит владельцев нового поколения смартфонов. Глава мобильного подразделения Xiaomi полагает, что Snapdragon 8 Gen 4 покажет уровень быстродействия не хуже, чем у настольных процессоров. Кроме того, он окажется энергоэффективным и принесёт повышение тактовых частот. Лу Вейбинг говорит о большом прорыве, ну а всё это станет переломным моментом в индустрии полупроводников.

В данном случае неясно, о каких качествах флагманского чипа Qualcomm идёт речь. Известно, что он получит более мощный процессор для работы с ИИ, вот только это вряд ли окажет значительное влияние на рынок. Причина в том, что любая технология должна найти реалистичное применение в гаджетах рядовых пользователей. Если она окажется доступна единицам владельцам флагманов, то ожидать внимания к ней со стороны разработчиков глупо. Технологии должны приносить деньги, ну а красивая реклама привлечёт всего несколько процентов энтузиастов. Но даже если и предположить, что хотя бы часть слов Лу Вейбинга соответствует действительности, то ценовая политика Qualcomm не оставляет шансов на успех в массовых продуктах. Согласно данным инсайдеров, Snapdragon 8 Gen 4 станет не только самым быстрым процессором в истории, но также и самым дорогим. Партнёрам компании чип будет отгружаться за 240 долларов, ну а это только одна из частей мобильного телефона. Таким образом стоимость флагманов станет ещё выше, чем было год назад, ну а это явно не пойдёт на пользу приходу высоких технологий в массовый сегмент.

Напомним, анонс Snapdragon 8 Gen 4 состоится в октябре, ну а одной из первых компаний, которая намерена выпустить смартфон на базе этого чипа, станет Xiaomi. Похоже, инженеры китайской компании оптимизировали свою операционную систему HyperOS, поскольку Лу Вейбинг говорит о том, что специалисты Xiaomi три года оптимизировали ядро ОС и проводили исследования вместе с сотрудниками Qualcomm. Что любопытно, аналитики не ожидают никаких значительных прорывов в ближайшие годы, не говоря уже по представителях других разработчиков смартфонов, которые ничего подобного о Snapdragon 8 Gen 4 не пишут.