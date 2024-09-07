Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Основные ошибки, которые допускают пользователи во время эксплуатации телевизора

Полезные советы для тех, кто хочет сделать жизненный цикл своего телевизора как можно более длительным
[ ] для раздела Блоги
+
+

Несмотря на то, чуть ли не в каждой семье в России есть планшет, миллионы людей продолжают пользоваться телевизором, смотря фильмы, сериалы и обычные телепередачи на большом экране. Современное телевидение меняется, ну а телевизоры на прилавках магазинов сильно отличаются от тех, что стояли там ещё 5 лет назад. В сети пишут, что производители специально снижают срок жизни актуальной электроники, но иногда бывает так, что мы просто не читаем условия эксплуатации. Сегодня мы разберёмся в основных ошибках пользователей, приводящим к частым поломкам, некоторые из которых не покрывает даже гарантия. 

реклама



Начнём с того, что современный телевизор намного тоньше того, что стоял у вас последние 10 лет. Раньше можно было протирать экран собственным носком, смочив его в дождевой воде, ну а сегодня такие фокусы способны привести к деградации защитного покрытия. Требуется использовать только такие жидкости, которые одобрены производителем, а также не забывать о текстуре ткани для протирания. Химический состав популярных чистящих средств довольно агрессивен, ну а после этого картинка уже никогда не будет прежней. Рекомендуется использовать либо специальные влажные салфетки, либо микрофибру с правильным средством для очистки того или иного типа дисплея. 

Старые телевизоры давали много тепла во время работы, ну а современные устройства уже не будут согревать вас долгими зимними вечерами. А вот сами они крайне плохо переносят слишком высокие температуры. Строго не рекомендуется ставить телевизор рядом с батареей. Если расстояние между телевизором и батареей слишком низкое, то шансы выхода из строя электронных компонентов повышаются. Первым делом начнут плавиться платы, ну а это самый простой способ отправить даже самый дорогой и надёжный прибор в сервис. Учтите, что там вас встретят эксперты, которые тут же поймут, что телевизор имел длительный контакт с чем-то очень горячим, поэтому платить за ремонт придётся со своего кошелька. Телевизор рассчитан на работу при комнатной температуре, поэтому убедитесь также, что бы на него не падали прямые солнечные лучи. В летние месяцы поверхность прибора может оказаться слишком горячей, что точно не пойдёт на пользу технике.

Герои голливудских фильмов никогда не выключают технику. Особенно это актуально, когда речь идёт об умном доме, где микроволновка всегда готова разогреть еду из холодильника, ну а телевизор и вовсе в режиме 24/7 показывает новости. В теории, техника действительно рассчитана на длительное использование, но если вы хотите сохранить качественную картинку и в целом работоспособность телевизора как можно дольше, то стоит всё же выключать подобные устройства, когда вы надолго выходите из дома. Ну а если предположить, что в вашем доме возникнут проблемы с проводкой, то отключённая от сети техника точно сохранится. Переводите в режим ожижения свой телевизор, если вы уходите ненадолго, ну а отправляясь в отпуск и вовсе рекомендуется дать умным гаджетам отдохнуть. 

реклама



Многие люди сегодня во время ремонта стараются уделять особое внимание электрике. Проводятся специальные автоматы на каждую розетку, а всё это тщательно подписывается на специальном щитке. Там же установлен стабилизатор напряжения, ну а всё это позволяет вам избежать неприятных инцидентов. Если ничего подобного в вашем доме нет, то нужно купить сетевые фильтры под розетки, защищающие от перепадов напряжение. Пусть это будут только наиболее важные и дорогие приборы, в число которых входит и телевизор. Помните, что экономия обходится всегда дороже, ведь качественный телевизор стоит от 100 тысяч рублей, тогда как 5-7 фильтров для защиты ключевых розеток по всему дому обойдутся вам до 10 тысяч. 

Важно также учитывать, что параметры яркости даны не для того, чтобы вы сразу же ставили их в максимальное положение. Даже на дорогих телевизорах картинка может выгорать, ну а особенно не рекомендуется останавливать яркую картинку на долгие часы. В теории, современные панели не выгорают, но специалисты замечают, что деградация всё равно происходит. Возможно, изменения не будут такими заметными, как на плазменных дисплеях, но это не повод вести себя с техникой безответственно. 

Большая часть современных телевизоров поддерживает технологию Сматр-ТВ. Благодаря этому можно выходить в интернет с минимальными ограничениями. Некоторые производители и вовсе оставляют дверь в мировую паутину полностью открытой. Эксперты пишут, что армии телевизоров, роутеров и других устройств умного дома регулярно становятся жертвами взломов, атакуя серверы тех или иных компаний по всему миру. Защититься от этого крайне сложно, ну а производители рекомендуют как можно чаще обновлять прошивку. Умный телевизор больше похож на компьютер, ну а брендовые модели обладают повышенной защитой, тогда как малоизвестные китайцы грешат плохой технической поддержкой. Часто всё решает цена, но покупатель не должен хотя бы читать характеристики. Из-за санкций жители России сталкиваются с блокировками, тогда как сами телевизоры были завезены в рамках параллельного импорта. Читайте форумы перед покупкой, а также ищите информацию о конкретной модели в интернете. Скорее всего, кто-то уже такой телевизор купил и уже сделал все нужные выводы. 

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

интересное телевизоры полезные советы
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

(Обновлено) Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
2
Обзор комплектов вентиляторов MSI MPG EZ120 ARGB White и MPG EZ120 ARGB
+
Обзор облегчённой игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight с ковриком MSI Agility GD72 Gleam Edition
3
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI
11
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
5
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
3
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9 Pro
+
Обзор планшетного компьютера Doogee T30S
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
17
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Спорный проект ГЭС России и Монголии сдвинулся с места
1
В центре Санкт-Петербурга построят 6-полосный тоннель
4
Представлен «Wangshu»: первый смартфон Xiaomi без кнопок
6
Разработано эффективное устройство для охлаждения без кондиционеров
10
Три новых телефона Sony Xperia появились в базе данных IMEI
2
Видеокарты RTX 5090 и RTX 5080 будут представлены в сентябре 2024 года
12
Российский киберспортсмен Donk установил мировой рекорд по убийствам в CS2
1
National Interest: Переданные Украине танки Abrams очень уязвимы перед российским оружием
1
В Подмосковье запустили новую линию по производству печатных плат
+
Xiaomi готовит к выходу Poco M7 Pro 5G
+
Зеленский назвал причину, по которой ВСУ вторглись в Курскую область
2
ВМС США установили на военном корабле нелегальный Wi-Fi с помощью антенны Starlink
+
Пользователь Reddit купил на Amazon GeForce RTX 4090, но получил лишь систему охлаждения от нее
+
На западе Индии появится предприятие по выпуску чипов, на его строительство выделено $10 млрд
2
Новый украинский бронеавтомобиль "Варта 2" представлен на выставке MSPO-2024
1
"Искандер" атаковал склад и центр обслуживания MGM-140 ATACMS, устроив сильный пожар под Одессой
+
Genshin Impact может выпустить двоих персонажей Lantern Rite в версии 5.4
+
PCGH протестировали Star Wars Outlaws с 20 процессорами и 25 видеокартами
+
В магазинах РФ дорожает электроника, PlayStation 5 Slim за месяц прибавила 12 000 рублей
1
Команда Grass вчера анонсировала чекер для airdrop
3

Популярные статьи

Делаю тесты в игровых бенчмарках и сравниваю результаты с данными GameGPU
5
(Обновлено) Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
2
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
84
Почему PlayStation 5 выгоднее ПК, и какие преимущества ещё есть у игровых приставок
32
Шумоизоляция шин: маркетинговый обман или полезная инновация
6
Как создавали скрипки Страдивари и почему даже сейчас не удается их повторить
18
Выход GeForce RTX 5000 перенесли — выясняем, стоит ли их ждать или покупать видеокарту прямо сейчас
17
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
11
PlayStation 5 vs игровой ПК – что выгоднее, геймерский компьютер или новая приставка Sony
8
Каким должен быть первый смартфон, и что нужно знать о правилах ношения телефона в школах РФ
+

Сейчас обсуждают

Сергей Анатолич
11:07
Ну и забить на него. Носятся с этим дуровым как с писаной торбой. Шоу какое то устроил.
Politico: Павел Дуров отказался от дипломатической помощи России и ОАЭ
Evgeny Chezarin
10:54
Биполярочка.
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
7raven
10:51
Пока мясо на линии фронта не закончится
Западные страны согласовали поставку большого объёма военной помощи на Украину
Def
10:50
А нафига они нужны?! Никто не станет покупать такие астрономически дорогие платы для процов со встройкой.
MSI представила флагманские материнские платы MEG X870E GODLIKE и X870E/X870
RandomXP
10:38
"достать паразита иллитидов из своей головы и просто уйти" - так это и есть самый лучший исход. А силу надо всегда искать в ее источнике - в любви и свете, а не в их противоположностях))
Блогер обнаружил секретную концовку Baldur's Gate 3
Red Chimbacket
10:37
А почему аналог Линукс проиграл? В статье нет деталей и анализа причины. Пока только дюшины кривые руки
Сжимаем данные почти до предела архиватором 7-Zip и почему аналог от мира Linux проиграл
Dimkovski
10:34
А где видеовыходы???
MSI представила флагманские материнские платы MEG X870E GODLIKE и X870E/X870
Евгений Буланов
10:20
Я уже несколько лет хожу с без кнопочным vivo nex 3 с разъемом миниджек. А эти только додумались. И у него есть единственная резервная кнопка для перезагрузки, практически незаметная.
Представлен «Wangshu»: первый смартфон Xiaomi без кнопок
Артём Николаев
10:13
Хочется потыкать во все дырочки
MSI представила флагманские материнские платы MEG X870E GODLIKE и X870E/X870
Дмитрий
10:06
2070 внезапно стала хорошей. проблема была в том что вышла в майнинг и цены уже были прогреты. не помню сколько она стоила но дико дорого. Потом люди совсем с ума сошли и продавали 3070ти за 130к. ц...
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем