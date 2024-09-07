Несмотря на то, чуть ли не в каждой семье в России есть планшет, миллионы людей продолжают пользоваться телевизором, смотря фильмы, сериалы и обычные телепередачи на большом экране. Современное телевидение меняется, ну а телевизоры на прилавках магазинов сильно отличаются от тех, что стояли там ещё 5 лет назад. В сети пишут, что производители специально снижают срок жизни актуальной электроники, но иногда бывает так, что мы просто не читаем условия эксплуатации. Сегодня мы разберёмся в основных ошибках пользователей, приводящим к частым поломкам, некоторые из которых не покрывает даже гарантия.

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Начнём с того, что современный телевизор намного тоньше того, что стоял у вас последние 10 лет. Раньше можно было протирать экран собственным носком, смочив его в дождевой воде, ну а сегодня такие фокусы способны привести к деградации защитного покрытия. Требуется использовать только такие жидкости, которые одобрены производителем, а также не забывать о текстуре ткани для протирания. Химический состав популярных чистящих средств довольно агрессивен, ну а после этого картинка уже никогда не будет прежней. Рекомендуется использовать либо специальные влажные салфетки, либо микрофибру с правильным средством для очистки того или иного типа дисплея.

Старые телевизоры давали много тепла во время работы, ну а современные устройства уже не будут согревать вас долгими зимними вечерами. А вот сами они крайне плохо переносят слишком высокие температуры. Строго не рекомендуется ставить телевизор рядом с батареей. Если расстояние между телевизором и батареей слишком низкое, то шансы выхода из строя электронных компонентов повышаются. Первым делом начнут плавиться платы, ну а это самый простой способ отправить даже самый дорогой и надёжный прибор в сервис. Учтите, что там вас встретят эксперты, которые тут же поймут, что телевизор имел длительный контакт с чем-то очень горячим, поэтому платить за ремонт придётся со своего кошелька. Телевизор рассчитан на работу при комнатной температуре, поэтому убедитесь также, что бы на него не падали прямые солнечные лучи. В летние месяцы поверхность прибора может оказаться слишком горячей, что точно не пойдёт на пользу технике.

Герои голливудских фильмов никогда не выключают технику. Особенно это актуально, когда речь идёт об умном доме, где микроволновка всегда готова разогреть еду из холодильника, ну а телевизор и вовсе в режиме 24/7 показывает новости. В теории, техника действительно рассчитана на длительное использование, но если вы хотите сохранить качественную картинку и в целом работоспособность телевизора как можно дольше, то стоит всё же выключать подобные устройства, когда вы надолго выходите из дома. Ну а если предположить, что в вашем доме возникнут проблемы с проводкой, то отключённая от сети техника точно сохранится. Переводите в режим ожижения свой телевизор, если вы уходите ненадолго, ну а отправляясь в отпуск и вовсе рекомендуется дать умным гаджетам отдохнуть.

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Многие люди сегодня во время ремонта стараются уделять особое внимание электрике. Проводятся специальные автоматы на каждую розетку, а всё это тщательно подписывается на специальном щитке. Там же установлен стабилизатор напряжения, ну а всё это позволяет вам избежать неприятных инцидентов. Если ничего подобного в вашем доме нет, то нужно купить сетевые фильтры под розетки, защищающие от перепадов напряжение. Пусть это будут только наиболее важные и дорогие приборы, в число которых входит и телевизор. Помните, что экономия обходится всегда дороже, ведь качественный телевизор стоит от 100 тысяч рублей, тогда как 5-7 фильтров для защиты ключевых розеток по всему дому обойдутся вам до 10 тысяч.

Важно также учитывать, что параметры яркости даны не для того, чтобы вы сразу же ставили их в максимальное положение. Даже на дорогих телевизорах картинка может выгорать, ну а особенно не рекомендуется останавливать яркую картинку на долгие часы. В теории, современные панели не выгорают, но специалисты замечают, что деградация всё равно происходит. Возможно, изменения не будут такими заметными, как на плазменных дисплеях, но это не повод вести себя с техникой безответственно.

Большая часть современных телевизоров поддерживает технологию Сматр-ТВ. Благодаря этому можно выходить в интернет с минимальными ограничениями. Некоторые производители и вовсе оставляют дверь в мировую паутину полностью открытой. Эксперты пишут, что армии телевизоров, роутеров и других устройств умного дома регулярно становятся жертвами взломов, атакуя серверы тех или иных компаний по всему миру. Защититься от этого крайне сложно, ну а производители рекомендуют как можно чаще обновлять прошивку. Умный телевизор больше похож на компьютер, ну а брендовые модели обладают повышенной защитой, тогда как малоизвестные китайцы грешат плохой технической поддержкой. Часто всё решает цена, но покупатель не должен хотя бы читать характеристики. Из-за санкций жители России сталкиваются с блокировками, тогда как сами телевизоры были завезены в рамках параллельного импорта. Читайте форумы перед покупкой, а также ищите информацию о конкретной модели в интернете. Скорее всего, кто-то уже такой телевизор купил и уже сделал все нужные выводы.