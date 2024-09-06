С 1 сентября в российских школах начал действовать запрет на пользование смартфоном. Сюда же относят планшеты и умные часы, если в них установлена СИМ-карта. Выходит, что пользоваться обычным планшетом можно, играя за ним во время уроков и на переменах, что кажется довольно странным решением. Как бы там ни было, но решение властей вызвало бурление в обществе, хотя большая часть родителей и педагогического состава поддержала закон. Решение принято, ну а как оно будет исполняться, зависит от администрации школы. Формально, ученикам запрещено использовать смартфон только во время урока, тогда как на перемене никаких ограничений не существует. В некоторых школах детям предлагают положить аппарат в портфель и поставить так называемый «режим полёта». В этом случае на аппарат не будут приходить никакие сообщения, включая вызовы через интернет и мобильную сеть.

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Другие учебные учреждения отвели для хранения специальные ящики, которые закрываются на ключ. Многие поставили стационарные телефоны, обеспечив школьников возможностью позвонить родителям в экстренных случаях. Несомненно, в старших классах закон будет соблюдаться не так строго, но всё зависит от уровня школы и установленных правил. Самая главная идея, которую преследовали авторы закона, заключается в том, чтобы знания дети научились добывать из книг, а не получать по запросу от умного помощника. Учёные полагают, что традиционный способ приводит к запоминанию информации, тогда как ответы через интернет быстро забываются. По многим вопросам всё ещё идут споры, ну а подобные законы уже давно приняты во многих странах мира. Например, во Франции действует полный запрет, включая спортивные площадки и туалет, а проносить аппарат на территорию учебного заведения могут только учителя. В Германии запрещено иметь телефон детям младшей школы, тогда как старшеклассники получают больше свобод. Споры идут и там, но в целом сегодня без мобильного телефона невозможно. Покупать ли аппарат ребёнку в первый класс, вы решаете сами, ну а мы подумаем, какими функциями должен обладать первый смартфон для школьника.

Прежде всего он не должен быть сильно старым. Помните о том, что технологии стремительно шагают по планете, ну а устройство, которое служило вам 5 лет, а после ещё столько же времени лежало в шкафу в ожидании своего часа, лучше оставить для потомков в качестве сувенира. Старый аппарат не только не сможет справляться с поставленными задачами, но и сильно подорвёт самооценку вашего ребёнка, ну а это худшее, что могут сделать родители. В данном случае не так важно, какой бренд вы предпочитаете. Обычно, если денег достаточно, то можно присмотреться к новинкам последних лет, а особенно имиджевая составляющая важна старшеклассникам. Многие до сих пор хотят iPhone, а объяснить ребёнку все недостатки яблочного аппарата невозможно. Даже если ваши слова дойдут до адресата, остаются ещё сверстники, ну а в некоторых случаях без продукции Apple не обойтись. Стоит помнить, что правило быстрой смены технологий актуально и здесь, а значит покупать что-то старее iPhone 12 мы вам всё же не рекомендуем.

Крайне бюджетный аппарат должен иметь 4 Гб оперативной памяти и накопитель на 64 Гб. Дети закачивают много игр, а также любят снимать видео. Будет плохо, если свободное пространства закончится за несколько месяцев. Разрешение ниже 1080р также считается не самым удачным, но часто достаточно изучить качество картинки, тогда как разрешение не так важно. Размер также важен, поскольку современный контент хорошо смотреть на дисплее с размером от 6.5 дюйма. Рекомендуется присмотреться к экранам с частотой обновления от 90 Гц, но здесь значительной разницы по сравнению с обычными дисплеями вы всё равно не заметите. Учитывая, что вы покупаете смартфон на несколько лет, было бы неплохо задуматься о том, чтобы он оставался актуален весь этот период. Именно поэтому лучше присмотреться к аппарату с 8 Гб ОЗУ и накопителем на 128 Гб. Важное значение имеют технологии, а особенно хороша быстрая зарядка. Ребёнок сможет зайти в любой торговый центр или супермаркет и за 10 минут у розетки вернуть до 50% заряда, оставаясь всегда на связи. Рекомендуется позаботиться о безопасности устройства заранее, установив защитное стекло, а также силиконовый чехол. Не все подростки хотят закрывать большую часть аппарата безликим чехлом, который идёт в комплекте во время продажи. Что же, поищите в интернете что-то более привлекательное. Ну или объясните ребёнку, что после того, как на экране появятся трещины, ничего нового вы ему не купите.

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Особенно плохо себя показывают телефоны, у которых стекло находится ещё и на тыльной стороне корпуса. Здесь без вариантов, ведь любое падение будет стоить вам значительных денег на ремонт. Именно поэтому первый телефон не всегда должен быть дорогим. Аппарат обязан соответствовать минимальным требованиям, ну а после вы поймёте, способен ли ваш ребёнок справляться с доверенной ему вещью. В школе смартфон могут украсть, он может разбиться, утонуть или прийти в негодность любым другим способом. Было бы неплохо, если бы ответственность за всё это нёс сам ребёнок. Например, он пару недель мог бы ходить без телефона, или носить с собой гаджет с трещинами на дисплее. Во многих случаях такой подход заставляет задуматься, ну а если вы отправляетесь в магазин за новым гаджетом каждый раз, когда ваше чадо этого просит, что никакого формирования ответственности не ждите. Не менее важна тема информационной безопасности. Если ваш ребёнок ещё маленький, никогда не давайте ему слишком широких полномочий. Интернет переполнен мусором со взрослым рейтингом, который всегда успеет проникнуть в голову подрастающего поколения. Внесите ограничения на скачивание и доступ к взрослому контенту, а также задумайтесь о необходимости использования вашим чадом пластиковой карты. Дети не всегда способны контролировать свои растраты, ну а подобными проблемами грешат даже многие взрослые. Только вы решаете, будет ли ваш ребёнок тратить деньги на покупку игр и различных цифровых мелочей.

Всё это решается при помощи правильных настроек, внести которые способен каждый владелец современного гаджета. Если вы даёте своему ребёнку старый аппарат, то учитывайте это при размещении контента. Операционная система должна оставаться актуальной, а обновления безопасности поддерживать мобильник на плаву. Если ничего этого давно нет, то средства с банковской карты могут исчезнуть очень стремительно и почти незаметно. Во многом разрешение носить с собой телефон в школу определяет администрация, ну а вы действуйте по обстоятельствам. Затягивать слишком долго с покупкой первого смартфона не стоит, ведь это снова поднимает вопрос о самооценке, о котором мы писали выше.