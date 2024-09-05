Кроме электроники заметен рост цен на компьютерные комплектующие

О проблемах с закупками электроники по программе параллельного импорта заговорили ещё весной 2024 года. Сообщалось, что китайские банки могут больше месяца обрабатывать платёж, а иногда даже возвращать средства. При этом китайцы готовы работать только с ограниченным количеством российских финансовых учреждений, но в последнее время становится всё сложнее. Эксперты указывают на вторичные санкции, ставшие настоящей проблемой для партнёров РФ по всему миру. Нет никаких сомнений, что стороны будут искать выход из сложившегося положения, но краткосрочно может возникнуть дефицит электроники и компьютерной техники в российской рознице. Сообщается, что без изменения логистических каналов не обойтись. Например, если сегодня товары поставляются непосредственно из Китая, а оплата проводится через банки ОАЭ, то в ближайшее время придётся заводить санкционную продукцию в арабскую страну, а только потом переправлять в Россию. Ну а это только одна проблема, обсуждение которой ведётся в прессе, а в итоге всё говорит о скором подорожании электроники на российских прилавках.

На самом деле цены уже пошли вверх. Например, подорожали видеокарты и процессоры, а особенно заметно повышение стоимости на флагманы. Похоже, дошло и до игровых приставок, за которые сегодня приходится платить больше обычного. По данным инсайдеров, изучивших предложения в целом ряде магазинов, геймерам сегодня приходится туго. Так, купить самую бюджетную версию PlayStation 5 Slim дешевле 48 400 рублей крайне сложно. Ну а это на целых 6 тысяч рублей больше, чем было в августе. Всё те же PlayStation 5 Slim, но уже с дисковым накопителем, обойдётся в 63 700 рублей, но это на 12 тысяч дороже августовских показателей. Можно сделать вывод, что базовая модель подорожала чуть более, чем на 10%, тогда как версия с приводом обойдётся на 20% дороже. В теории, игровые приставки должны были бы подешеветь, ведь на носу релиз PlayStation 5 Pro, но пока санкции оказывают на российскую розницу прямо противоположный эффект.

Даже Xbox Series X, которая не пользуются высоким спросом, стоит на целых 10 тысяч дороже и обходится в 56 200 рублей. Базовая Xbox Series S с накопителем на 512 Гб прибавила 2 тысячи рублей и стоит 32 700. За такую же Xbox Series S с накопителем ёмкостью 1 Тб и вовсе придётся заплатить почти 42 тысячи рублей, что сделает продажи и без того не самой популярной консоли мизерными. А вот приставка Nintendo Switch с дисплеем OLED по непонятным причинам подешевела на 2 тысячи рублей. Сегодня консоль предлагается за 26 тысяч, тогда как бюджетную Switch Lite можно купить за 19 700 рублей, что на 1500 больше, чем было в августе. Различные модели Steam Deck подешевели на несколько тысяч рублей. Например, Steam Deck IPS с накопителем на 256 Гб доступна за 51 800 рублей, тогда как за модель с накопителем на 512 Гб придётся выложить 51 600 рублей. Модель с более качественным дисплеем Steam Deck OLED с накопителем 512 Гб стоит 57 800, тогда как за флагманскую версию Steam Deck OLED потребуется заплатить 67 900 рублей.

Можно предположить, что портативные и настольные игровые приставки поставляются по разным каналам. На одном из направлений возникли логистические проблемы, которые и привели к подорожанию, тогда как другое пока работает без изменений. Стоит учитывать, что данный процесс длительный, а значит мы видим только первую волну. Со временем, если наладить поставки без дополнительных посредников не удастся, то цены на электронику, бытовую технику и компьютерные комплектующие продолжать подниматься. Насколько всё подорожает, остаётся только догадываться, но хороших сценариев остаётся всё меньше, а значит купить себе подарочек на Новый год по прежней стоимости будет невозможно. Эксперты указывают, что российская валюта сталкивается с высокой инфляцией, а в целом достаточно низкий курс рубля также оказывает негативное влияние на ценообразование. Поскольку санкции в ближайшее время отменять никто не намерен, то ожидать заметного улучшения положения на российском рынке не приходится.