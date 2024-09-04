В сети то и дело можно встретить информацию о выходе прошивки под те или иные смартфоны, но немногие пользователи знают, зачем вообще нужно ждать появления операционной системы, и какой мобильный телефон считается актуальным. Android смело можно назвать зрелой операционной системой. В 2024 выйдет 15 версия данной ОС, ну а механизм обновлений поставлен на поток. Чаще всего встроенная программа скачает нужные файлы, а после перезагрузит телефон в удобное для пользователя время. Потребуется указать несколько параметров, но даже без этого всё будет работать относительно стабильно. Всё это хорошо до тех пор, пока на ваш телефон вообще поступают обновления, но как только производитель исключает его из списка, риски взлома сильно повышаются. Хакеры находят в операционных системах огромное количество дыр, но актуальные аппараты то и дело получают заплатки. Если ваш телефон работает на базе Android 10 или любой другой старой версии мобильной ОС, то стоит дважды подумать, прежде чем устанавливать туда программное обеспечение для работы с банковскими картами.
Это же относится и к криптовалютным кошелькам, а также конфиденциальным личным данным. Если телефон не сильно слабый, то его можно использовать для запуска игр, но для чего-то более серьёзного он уже не годится. Не беда, если на ваш смартфон перестали поступать новые операционные системы. Ещё как минимум год производитель будет рассылать обновления безопасности. Даже после этого аппарат какое-то время не будет представлять собой дырявое решето. И всё же, чем больше времени пройдёт, тем риски окажутся более значительными. Именно поэтому стоит покупать телефоны, принадлежащие к последним поколениям. Многие пользователи пытаются экономить, но практика доказывает, что это не самое верное решение. Сегодня мы изучим список телефонов Xiaomi, которые претендуют на получение операционной системы HyperOS на базе мобильной Android 15. Данные не претендуют на высокую точность, поскольку представлены инсайдерами и считаются предварительными. Несмотря на это обычно озвученные прогнозы сбываются, поскольку информация основана на различных утечках с официального сайта Xiaomi, а также данных о сроках поддержки того или иного устройства.
В текущем перечне 112 смартфонов, но инсайдеры не исключают, что финальный список может оказаться как больше, так и меньше. Например, часть аппаратов получит только китайскую прошивку, тогда как глобальная для многих вообще никогда не выходила. Это серия Redmi K, продажи которой за пределами Поднебесной ограничены. Есть вопросы и к серии Mi 11. Ранее инсайдеры писали, что часть или даже все телефоны останутся не у дел, но пока точных данных на этот счёт нет. Не до конца ясна и судьба серии Redmi Note 11. Мнения инсайдеров относительно получения HyperOS 2 разделились, поэтому мы вернёмся к этому вопросу ближе к релизу операционной системы. Важно учитывать, что в списке много клонов, которые доступны только на индийском или китайском рынках. Нашим читателям такие аппараты в руки не попадаются, но на различных площадках они всё же продаются с доставкой и стоят ощутимо дешевле российских аналогов. Xiaomi пока не блокирует подобные устройства, но всё может измениться, поскольку логика компании заключается в том, чтобы они присутствовали только на определённом рынке.
Если вы не нашли свой смартфон в списке, то можно с полной уверенностью заявить, что ваш аппарат больше не принадлежит к списку актуальных. Все старые серии не получат HyperOS второго поколения, ну а в результате будут медленно устаревать. Если вы находитесь в поисках нового смартфона, обращайте внимание на дату выхода и номер серии. Линейка Redmi имеет минимальный жизненный цикл, тогда как Redmi Note получает обновления безопасности как минимум 3 года. Флагманы могут претендовать и на более длительный цикл поддержки, но и здесь всё индивидуально. Инсайдеры пишут, что в рамках HyperOS жизненный цикл смартфонов ощутимо вырастет, но удостоверится в этом мы сможем только через несколько лет. В 2024 станет доступна только вторая версия этой операционной системы, а значит делать выводы слишком рано. Хорошая новость заключается в том, что Xiaomi пока не собирается отказываться от поддержки приложений под Android, а значит можно говорить о максимально высокой совместимости операционных систем.
- Redmi K70E
- Xiaomi Mi 11 Pro
- POCO M6 Plus 5G
- POCO X5 Pro 5G
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- POCO X4 GT
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi Pad 6 Max 14
- Xiaomi 11T
- POCO X6 Neo
- Xiaomi Mi 11 LE
- Redmi 11
- POCO M5
- Redmi K50 Ultra
- POCO F5 Pro
- POCO F6 Pro
- POCO F5 5G
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi MIX Flip
- Redmi Note 12 Pro Speed Edition
- Redmi Note 12R Pro
- Redmi K50i
- Xiaomi Civi 2
- POCO M6 Pro 4G
- Redmi K50i Pro
- Redmi Note 13 Pro
- POCO X6 5G
- Xiaomi Mi 11
- Xiaomi Civi 3
- Redmi K60E
- Xiaomi MIX Fold 4
- Redmi 13
- Xiaomi 14
- Redmi K50
- Xiaomi 13
- POCO Pad
- Redmi Note 12
- Redmi Note 12 Pro Plus
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12T Pro
- Redmi Note 12 4G
- Redmi Note 13R Pro
- Xiaomi 13 Pro
- Redmi 13C 5G
- POCO M6 Pro
- Redmi Note 11E
- POCO F4 Pro
- Redmi Note 12R
- POCO X6 Pro
- Redmi Note 13 5G
- Redmi 12C
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Pad Pro 5G
- Xiaomi 12T
- Redmi Pad
- Redmi Turbo 3
- Xiaomi 13T
- Redmi 13 5G
- Redmi Note 12 NFC 4G
- Xiaomi 12S
- POCO X5 5G
- Redmi Note 11T Pro
- Pad Pro
- Xiaomi 12 Pro Dimensity
- Xiaomi 14 Pro Ti Satellite
- Redmi K70 Pro
- Redmi 11 Prime 5G
- Redmi Note 12 Explorer
- Redmi 12
- Xiaomi Pad 6
- Redmi Note 11R
- POCO M6
- POCO F4 GT
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Redmi Note 13 4G
- Xiaomi 14 Pro
- Redmi K60 Pro
- Redmi K50 Gaming
- Redmi K50 Pro
- Redmi K70 Ultra
- Redmi Note 13 4G NFC
- Xiaomi MIX Fold 2
- Redmi K60 Ultra
- Redmi Note 13 Pro 4G
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi 12, 12 Lite
- Redmi 10 5G
- POCO F6
- Redmi Note 12 Pro
- Xiaomi Civi 1S
- Redmi Pad SE
- Redmi K60
- Redmi K70
- Redmi 10 Prime Plus 5G
- Xiaomi 13T Pro
- POCO X4 GT Pro
- Xiaomi 11T Pro
- Redmi Note 11T Pro Plus
- POCO C55
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- POCO M4 5G
- Redmi Note 13 Pro Plus
- Xiaomi 13 Lite
- Redmi 13R
- Redmi 12 5G
- Xiaomi Pad 5 Pro 12.4
- Redmi Note 13R
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Redmi Note 12S
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi MIX Fold 3