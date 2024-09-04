Инсайдеры предлагают ознакомиться с финальным на данный момент предварительным списком актуальных аппаратов Xiaomi

В сети то и дело можно встретить информацию о выходе прошивки под те или иные смартфоны, но немногие пользователи знают, зачем вообще нужно ждать появления операционной системы, и какой мобильный телефон считается актуальным. Android смело можно назвать зрелой операционной системой. В 2024 выйдет 15 версия данной ОС, ну а механизм обновлений поставлен на поток. Чаще всего встроенная программа скачает нужные файлы, а после перезагрузит телефон в удобное для пользователя время. Потребуется указать несколько параметров, но даже без этого всё будет работать относительно стабильно. Всё это хорошо до тех пор, пока на ваш телефон вообще поступают обновления, но как только производитель исключает его из списка, риски взлома сильно повышаются. Хакеры находят в операционных системах огромное количество дыр, но актуальные аппараты то и дело получают заплатки. Если ваш телефон работает на базе Android 10 или любой другой старой версии мобильной ОС, то стоит дважды подумать, прежде чем устанавливать туда программное обеспечение для работы с банковскими картами.

Это же относится и к криптовалютным кошелькам, а также конфиденциальным личным данным. Если телефон не сильно слабый, то его можно использовать для запуска игр, но для чего-то более серьёзного он уже не годится. Не беда, если на ваш смартфон перестали поступать новые операционные системы. Ещё как минимум год производитель будет рассылать обновления безопасности. Даже после этого аппарат какое-то время не будет представлять собой дырявое решето. И всё же, чем больше времени пройдёт, тем риски окажутся более значительными. Именно поэтому стоит покупать телефоны, принадлежащие к последним поколениям. Многие пользователи пытаются экономить, но практика доказывает, что это не самое верное решение. Сегодня мы изучим список телефонов Xiaomi, которые претендуют на получение операционной системы HyperOS на базе мобильной Android 15. Данные не претендуют на высокую точность, поскольку представлены инсайдерами и считаются предварительными. Несмотря на это обычно озвученные прогнозы сбываются, поскольку информация основана на различных утечках с официального сайта Xiaomi, а также данных о сроках поддержки того или иного устройства.

В текущем перечне 112 смартфонов, но инсайдеры не исключают, что финальный список может оказаться как больше, так и меньше. Например, часть аппаратов получит только китайскую прошивку, тогда как глобальная для многих вообще никогда не выходила. Это серия Redmi K, продажи которой за пределами Поднебесной ограничены. Есть вопросы и к серии Mi 11. Ранее инсайдеры писали, что часть или даже все телефоны останутся не у дел, но пока точных данных на этот счёт нет. Не до конца ясна и судьба серии Redmi Note 11. Мнения инсайдеров относительно получения HyperOS 2 разделились, поэтому мы вернёмся к этому вопросу ближе к релизу операционной системы. Важно учитывать, что в списке много клонов, которые доступны только на индийском или китайском рынках. Нашим читателям такие аппараты в руки не попадаются, но на различных площадках они всё же продаются с доставкой и стоят ощутимо дешевле российских аналогов. Xiaomi пока не блокирует подобные устройства, но всё может измениться, поскольку логика компании заключается в том, чтобы они присутствовали только на определённом рынке.

Если вы не нашли свой смартфон в списке, то можно с полной уверенностью заявить, что ваш аппарат больше не принадлежит к списку актуальных. Все старые серии не получат HyperOS второго поколения, ну а в результате будут медленно устаревать. Если вы находитесь в поисках нового смартфона, обращайте внимание на дату выхода и номер серии. Линейка Redmi имеет минимальный жизненный цикл, тогда как Redmi Note получает обновления безопасности как минимум 3 года. Флагманы могут претендовать и на более длительный цикл поддержки, но и здесь всё индивидуально. Инсайдеры пишут, что в рамках HyperOS жизненный цикл смартфонов ощутимо вырастет, но удостоверится в этом мы сможем только через несколько лет. В 2024 станет доступна только вторая версия этой операционной системы, а значит делать выводы слишком рано. Хорошая новость заключается в том, что Xiaomi пока не собирается отказываться от поддержки приложений под Android, а значит можно говорить о максимально высокой совместимости операционных систем.