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Bublik1
В 2025 году 112 смартфонов Xiaomi могут получить новую операционную систему HyperOS 2 на Android 15
Инсайдеры предлагают ознакомиться с финальным на данный момент предварительным списком актуальных аппаратов Xiaomi

В сети то и дело можно встретить информацию о выходе прошивки под те или иные смартфоны, но немногие пользователи знают, зачем вообще нужно ждать появления операционной системы, и какой мобильный телефон считается актуальным. Android смело можно назвать зрелой операционной системой. В 2024 выйдет 15 версия данной ОС, ну а механизм обновлений поставлен на поток. Чаще всего встроенная программа скачает нужные файлы, а после перезагрузит телефон в удобное для пользователя время. Потребуется указать несколько параметров, но даже без этого всё будет работать относительно стабильно. Всё это хорошо до тех пор, пока на ваш телефон вообще поступают обновления, но как только производитель исключает его из списка, риски взлома сильно повышаются. Хакеры находят в операционных системах огромное количество дыр, но актуальные аппараты то и дело получают заплатки. Если ваш телефон работает на базе Android 10 или любой другой старой версии мобильной ОС, то стоит дважды подумать, прежде чем устанавливать туда программное обеспечение для работы с банковскими картами. 

Это же относится и к криптовалютным кошелькам, а также конфиденциальным личным данным. Если телефон не сильно слабый, то его можно использовать для запуска игр, но для чего-то более серьёзного он уже не годится. Не беда, если на ваш смартфон перестали поступать новые операционные системы. Ещё как минимум год производитель будет рассылать обновления безопасности. Даже после этого аппарат какое-то время не будет представлять собой дырявое решето. И всё же, чем больше времени пройдёт, тем риски окажутся более значительными. Именно поэтому стоит покупать телефоны, принадлежащие к последним поколениям. Многие пользователи пытаются экономить, но практика доказывает, что это не самое верное решение. Сегодня мы изучим список телефонов Xiaomi, которые претендуют на получение операционной системы HyperOS на базе мобильной Android 15. Данные не претендуют на высокую точность, поскольку представлены инсайдерами и считаются предварительными. Несмотря на это обычно озвученные прогнозы сбываются, поскольку информация основана на различных утечках с официального сайта Xiaomi, а также данных о сроках поддержки того или иного устройства. 

В текущем перечне 112 смартфонов, но инсайдеры не исключают, что финальный список может оказаться как больше, так и меньше. Например, часть аппаратов получит только китайскую прошивку, тогда как глобальная для многих вообще никогда не выходила. Это серия Redmi K, продажи которой за пределами Поднебесной ограничены. Есть вопросы и к серии Mi 11. Ранее инсайдеры писали, что часть или даже все телефоны останутся не у дел, но пока точных данных на этот счёт нет. Не до конца ясна и судьба серии Redmi Note 11. Мнения инсайдеров относительно получения HyperOS 2 разделились, поэтому мы вернёмся к этому вопросу ближе к релизу операционной системы. Важно учитывать, что в списке много клонов, которые доступны только на индийском или китайском рынках. Нашим читателям такие аппараты в руки не попадаются, но на различных площадках они всё же продаются с доставкой и стоят ощутимо дешевле российских аналогов. Xiaomi пока не блокирует подобные устройства, но всё может измениться, поскольку логика компании заключается в том, чтобы они присутствовали только на определённом рынке. 

Если вы не нашли свой смартфон в списке, то можно с полной уверенностью заявить, что ваш аппарат больше не принадлежит к списку актуальных. Все старые серии не получат HyperOS второго поколения, ну а в результате будут медленно устаревать. Если вы находитесь в поисках нового смартфона, обращайте внимание на дату выхода и номер серии. Линейка Redmi имеет минимальный жизненный цикл, тогда как Redmi Note получает обновления безопасности как минимум 3 года. Флагманы могут претендовать и на более длительный цикл поддержки, но и здесь всё индивидуально. Инсайдеры пишут, что в рамках HyperOS жизненный цикл смартфонов ощутимо вырастет, но удостоверится в этом мы сможем только через несколько лет. В 2024 станет доступна только вторая версия этой операционной системы, а значит делать выводы слишком рано. Хорошая новость заключается в том, что Xiaomi пока не собирается отказываться от поддержки приложений под Android, а значит можно говорить о максимально высокой совместимости операционных систем. 

  1. Redmi K70E
  2. Xiaomi Mi 11 Pro
  3. POCO M6 Plus 5G
  4. POCO X5 Pro 5G
  5. Xiaomi 12S Pro
  6. Xiaomi 13 Ultra
  7. POCO X4 GT
  8. Xiaomi 14 Ultra
  9. Xiaomi Pad 6 Max 14
  10. Xiaomi 11T
  11. POCO X6 Neo
  12. Xiaomi Mi 11 LE
  13. Redmi 11
  14. POCO M5
  15. Redmi K50 Ultra
  16. POCO F5 Pro
  17. POCO F6 Pro
  18. POCO F5 5G
  19. Xiaomi 12 Pro
  20. Xiaomi MIX Flip
  21. Redmi Note 12 Pro Speed Edition
  22. Redmi Note 12R Pro
  23. Redmi K50i
  24. Xiaomi Civi 2
  25. POCO M6 Pro 4G
  26. Redmi K50i Pro
  27. Redmi Note 13 Pro
  28. POCO X6 5G
  29. Xiaomi Mi 11
  30. Xiaomi Civi 3
  31. Redmi K60E
  32. Xiaomi MIX Fold 4
  33. Redmi 13
  34. Xiaomi 14
  35. Redmi K50
  36. Xiaomi 13
  37. POCO Pad
  38. Redmi Note 12
  39. Redmi Note 12 Pro Plus
  40. Xiaomi 12S Ultra
  41. Xiaomi 12T Pro
  42. Redmi Note 12 4G
  43. Redmi Note 13R Pro
  44. Xiaomi 13 Pro
  45. Redmi 13C 5G
  46. POCO M6 Pro
  47. Redmi Note 11E
  48. POCO F4 Pro
  49. Redmi Note 12R
  50. POCO X6 Pro
  51. Redmi Note 13 5G
  52. Redmi 12C
  53. Redmi Note 12 Turbo
  54. Redmi Pad Pro 5G
  55. Xiaomi 12T
  56. Redmi Pad
  57. Redmi Turbo 3
  58. Xiaomi 13T
  59. Redmi 13 5G
  60. Redmi Note 12 NFC 4G
  61. Xiaomi 12S
  62. POCO X5 5G
  63. Redmi Note 11T Pro
  64. Pad Pro
  65. Xiaomi 12 Pro Dimensity
  66. Xiaomi 14 Pro Ti Satellite
  67. Redmi K70 Pro
  68. Redmi 11 Prime 5G
  69. Redmi Note 12 Explorer
  70. Redmi 12
  71. Xiaomi Pad 6
  72. Redmi Note 11R
  73. POCO M6
  74. POCO F4 GT
  75. Xiaomi Mi 11 Ultra
  76. Redmi Note 13 4G
  77. Xiaomi 14 Pro
  78. Redmi K60 Pro
  79. Redmi K50 Gaming
  80. Redmi K50 Pro
  81. Redmi K70 Ultra
  82. Redmi Note 13 4G NFC
  83. Xiaomi MIX Fold 2
  84. Redmi K60 Ultra
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  88. Redmi 10 5G
  89. POCO F6
  90. Redmi Note 12 Pro
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  101. Xiaomi 11 Lite 5G NE
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  103. Redmi Note 13 Pro Plus
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  106. Redmi 12 5G
  107. Xiaomi Pad 5 Pro 12.4
  108. Redmi Note 13R
  109. Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
  110. Redmi Note 12S
  111. Xiaomi Pad 6 Pro
  112. Xiaomi MIX Fold 3
#xiaomi #android #hyperos
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