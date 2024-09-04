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Bublik1
NVIDIA похудела на $280 миллиардов – Дженсен Хуанг получил повестку в суд от Минюста США
Дела у NVIDIA идут не лучшим образом, а антимонопольное расследование способно привести к самым неприятным последствиям

За последние несколько лет NVIDIA из крупного технологического гиганта превратилась в настоящего монстра. Капитализация компании превысила 3 триллиона долларов, что сделало её самой дорогой в истории. Кратковременно, ведь традиционные лидеры спустя какое-то время вернули утерянные позиции, но аномальный рост продолжает беспокоить аналитиков по всему миру. Причина в том, что в какой-то момент NVIDIA превратилась в компанию одного продукта.

Долгое время основные доходы поступали от продажи настольных видеокарт, но сегодня больше 90% прибыли генерируется за счёт высокопроизводительных графических ускорителей. Тысячи клиентов по всему миру стоят в очереди за скоростными решениями от дядюшки Хуанга месяцами, а попытки перейти к конкурентам оборачиваются не лучшим образом. В прессе пишут, что покупателям ставят строгие условия, запрещая закупать графические ускорители AMD, а саму NVIDIA называют большим пузырём. Причина в том, что спрос на продукцию этой компании не ослабевает, но эксперты пока не видят никаких причин для оптимизма. 

Тысячи стартапов и крупных технологических гигантов инвестировали сотни миллиардов долларов в решения на базе искусственного интеллекта, но пока не получили никаких доказательств, что умные алгоритмы вообще способны генерировать прибыль. ИИ научился плохенько писать тексты и рисовать странные картины, но оказался бесполезен для получения более качественных фотографий при съёмке с мобильных телефонов. Всё это вызывает сильное разочарование у инвесторов, многие из которых говорят о необходимости прекращения закупки графических ускорителей NVIDIA. Если в ближайшее время ИИ продолжит буксовать, то Дженсену Хуангу придётся затягивать пояса, но всё говорит о том, что разбираться с накопившимися проблемами придётся здесь и сейчас. Сегодня акции компании обрушились на 280 миллиардов долларов, а многочисленные эксперты называют две основные причины происходящего. Прежде всего на рынке наблюдается крайне напряжённая ситуация. Показатели говорят о замедлении экономики США, а неубедительные данные по рынку труда и вовсе привели к панике среди американских инвесторов. Утро 4 сентября началось с плохих новостей, поскольку фьючерсы на ключевые технологические акции падают по всему миру. Пошёл вниз японский Nikkei, а всё говорит о том, что перед нами очередное повторение событий 5 августа. Фондовые рынки штормит, но такое резкое падение акций NVIDIA объяснить такими событиями невозможно.

И вот здесь и выясняется главная причина. По данным Bloomberg, представители Министерства юстиции США направили в адрес Дженсена Хуанга официальный документ, требующий от него явиться в суд. Напомним, американская Фемида уже какое-то время ведёт антимонопольное расследование против целого ряда технологических гигантов, среди которых NVIDIA занимает особое положение. Есть все основания полагать, что часть инвесторов была осведомлена о предстоящих событиях заранее, поэтому начала играть на понижение. За короткий промежуток времени держатели акций сбросили на бирже большое количество ценных бумаг, и такой шаг привёл к каскадному обрушению. Кстати, под ударом находятся Microsoft и OpenAI, поскольку Федеральная торговая комиссия намерена провести антимонопольное расследование против этих компаний, обвиняя их в целом ряде противоправных действий. Даже если властям удастся доказать хотя бы часть обвинений, то это может стоить технологическим гигантам сотен миллиардов долларов. Положение Microsoft пока кажется стабильным, тогда как NVIDIA придётся туго. 

И вот здесь к делу подключается армия аналитиков. Эти ребята уже давно анализируют успехи и неудачи Дженсена Хуанга и обязательно припомнят ему браваду с выпуском графических ускорителей Blackwell в третьем квартале. Согласно официальным данным, инженеры NVIDIA столкнулись с определёнными сложностями, поэтому компания сможет начать производство только в четвёртом квартале. Ещё хуже дела идут с настольными видеокартами. Графика следующего поколения может сильно задержаться, а оптимисты указывают на начало января. Точных данных, как и тестов, в сети нет. Инсайдеры пишут, что архитектура Blackwell оказалась не самой удачной, а единственным решением станет повышение показателя TDP. Утверждается, что GeForce RTX 5090 будет потреблять 600 Вт, тогда как флагман текущего поколения обходится 450 Вт. Это значит, что даже довольно мощный блок питания на 850 Вт не подходит для GeForce RTX 5090, и всё это наводит на определённые мысли. Нет никаких сомнений, что Дженсана Хуанга ожидает сложное окончание года, а сам он явно рассчитывал на более благоприятные рыночные условия. 

#nvidia #дженсен хуанг
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