По крайней мере так пишут инсайдеры, рассказывающие о росте теплопакета флагманов NVIDIA следующего поколения

Не секрет, что высокопроизводительные графические ускорители NVIDIA следующего поколения должны были выйти в 3 квартале 2024 года. Дженсен Хуанг настолько был уверен в успехе продукта, что лично отвёз несколько серверных стоек крупным клиентам. Похоже, в процесс тестирования не были выявлены все возможные ошибки, а в результате сегодня представители компании скромно пишут о планах начать производство в 4 квартале. Судя по всему, речь идёт о небольшой партии, но точных данных на этот счёт в сети нет. Повременить решили и с настольной графикой, а в результате архитектура Blackwell задержится на несколько месяцев. Никто точно не знает, сколько времени геймерам придётся ждать, но авторы ссылаются на некое заявление главы компании, озвученное не так давно инвесторам. Сообщается, что инженеры компании столкнулись со сложностями, решить которые быстро невозможно. Проблема заключается в компоновке графических чипов, а кристалл и вовсе оказался слишком горячим.

Указывается на некоторые сложности в технологии упаковки CoWoS-L, в результате чего нужно добиться максимальной точности соединения между LSI и мостом RDL. Данные здесь передаются со скоростью до 10 ТБ/с, ну а малейшая неточность приведёт к падению всей системы. Это значит, что технология упаковки чипа стала гораздо сложнее, а инженерам потребуется ещё время, которое уйдёт на получение максимального процента годных чипов. По данным инсайдеров, проблема решается, но назвать точного срока появления настольной графики следующего поколения на прилавках магазинов никто пока не готов. Если выход будет найден относительно быстро, то флагманы станут доступны в начале января 2025 года. В случае же, если рабочее решение задержится, то ждать придётся как минимум до весны следующего года. Инсайдеры пишут, что архитектура Blackwell отличается повышенным тепловыделением, что позволило поднять производительность на новый уровень. И вот здесь и возникает ещё одна проблема, ведь видеокарты следующего поколения точно не будут холодными.

По данным известного инсайдера kopite7kimi, решение указанных выше проблем может быть найдено за счёт повышения показателя TPD. Теплопакет видеокарт NVIDIA следующего поколения будет увеличиваться пропорционально приросту производительности, а особенно заметен станет на флагманских графических чипах. Сколько точно станет потреблять GeForce RTX 5090, инсайдеры не пишут, но цифра может оказаться не самой приятной для потенциальных покупателей. Напомним, GeForce RTX 4090 имеет TPD на уровне 450 Вт и требует блок питания мощностью от 850 Вт. Многие владельцы предпочитают блоки питания от 1 кВт, поскольку при попытке разгона флагман NVIDIA текущего поколения демонстрирует чрезвычайно высокую прожорливость. Таким образом GeForce RTX 5090 может стать первой настольной видеокартой, для которой в рекомендациях укажут блок питания мощностью от 1 кВт с теплопакетом выше 500 Вт.

На фоне таких новостей более реалистичной датой анонса видеокарт NVIDIA следующего поколения кажется CES 2025. Инсайдеры считают, что первыми в продажу поступят наиболее дорогие графические чипы, и только к весне на огонёк заглянет GeForce RTX 5060. Утверждается, что примерно такие же планы строит и AMD. У красных может не быть проблем с упаковкой графических чипов, но бежать впереди главного конкурента Лиза Су не готова. При этом Radeon RX 8800 ХТ останется самой быстрой видеокартой, предлагая фреймрейт, сравнимый с GeForce RTX 4080. Стоить такая видеокарта AMD будет до 600 долларов, что порадует энтузиастов, которые не готовы тратить на продукцию NVIDIA слишком много денег.