Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
GeForce RTX 5090 станет первой видеокартой NVIDIA, для которой потребуется блок питания от 1 кВт
По крайней мере так пишут инсайдеры, рассказывающие о росте теплопакета флагманов NVIDIA следующего поколения

Не секрет, что высокопроизводительные графические ускорители NVIDIA следующего поколения должны были выйти в 3 квартале 2024 года. Дженсен Хуанг настолько был уверен в успехе продукта, что лично отвёз несколько серверных стоек крупным клиентам. Похоже, в процесс тестирования не были выявлены все возможные ошибки, а в результате сегодня представители компании скромно пишут о планах начать производство в 4 квартале. Судя по всему, речь идёт о небольшой партии, но точных данных на этот счёт в сети нет. Повременить решили и с настольной графикой, а в результате архитектура Blackwell задержится на несколько месяцев. Никто точно не знает, сколько времени геймерам придётся ждать, но авторы ссылаются на некое заявление главы компании, озвученное не так давно инвесторам. Сообщается, что инженеры компании столкнулись со сложностями, решить которые быстро невозможно. Проблема заключается в компоновке графических чипов, а кристалл и вовсе оказался слишком горячим. 

Указывается на некоторые сложности в технологии упаковки CoWoS-L, в результате чего нужно добиться максимальной точности соединения между LSI и мостом RDL. Данные здесь передаются со скоростью до 10 ТБ/с, ну а малейшая неточность приведёт к падению всей системы. Это значит, что технология упаковки чипа стала гораздо сложнее, а инженерам потребуется ещё время, которое уйдёт на получение максимального процента годных чипов. По данным инсайдеров, проблема решается, но назвать точного срока появления настольной графики следующего поколения на прилавках магазинов никто пока не готов. Если выход будет найден относительно быстро, то флагманы станут доступны в начале января 2025 года. В случае же, если рабочее решение задержится, то ждать придётся как минимум до весны следующего года. Инсайдеры пишут, что архитектура Blackwell отличается повышенным тепловыделением, что позволило поднять производительность на новый уровень. И вот здесь и возникает ещё одна проблема, ведь видеокарты следующего поколения точно не будут холодными. 

По данным известного инсайдера kopite7kimi, решение указанных выше проблем может быть найдено за счёт повышения показателя TPD. Теплопакет видеокарт NVIDIA следующего поколения будет увеличиваться пропорционально приросту производительности, а особенно заметен станет на флагманских графических чипах. Сколько точно станет потреблять GeForce RTX 5090, инсайдеры не пишут, но цифра может оказаться не самой приятной для потенциальных покупателей. Напомним, GeForce RTX 4090 имеет TPD на уровне 450 Вт и требует блок питания мощностью от 850 Вт. Многие владельцы предпочитают блоки питания от 1 кВт, поскольку при попытке разгона флагман NVIDIA текущего поколения демонстрирует чрезвычайно высокую прожорливость. Таким образом GeForce RTX 5090 может стать первой настольной видеокартой, для которой в рекомендациях укажут блок питания мощностью от 1 кВт с теплопакетом выше 500 Вт. 

На фоне таких новостей более реалистичной датой анонса видеокарт NVIDIA следующего поколения кажется CES 2025. Инсайдеры считают, что первыми в продажу поступят наиболее дорогие графические чипы, и только к весне на огонёк заглянет GeForce RTX 5060. Утверждается, что примерно такие же планы строит и AMD. У красных может не быть проблем с упаковкой графических чипов, но бежать впереди главного конкурента Лиза Су не готова. При этом Radeon RX 8800 ХТ останется самой быстрой видеокартой, предлагая фреймрейт, сравнимый с GeForce RTX 4080. Стоить такая видеокарта AMD будет до 600 долларов, что порадует энтузиастов, которые не готовы тратить на продукцию NVIDIA слишком много денег. 

#nvidia #видеокарты #geforce rtx 5090
1
Показать комментарии (1)
Корректировки в серверных чипах NVIDIA Blackwell могли повлиять на сроки выхода потребительских карт
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят импортозамещающий завод по производству спецтехники
5
Россия построит новый транспортный коридор от трассы «Амур» до до российско-китайского моста
+
BI: Новые "оптоволоконные беспилотники" ВС РФ обходят украинские РЭБ и уничтожают технику ВСУ
+
Стал известен внешний вид смартфона Sony Xperia следующего поколения
13
Российская армия пытается закрепиться в северных кварталах Украинска
1
DLSS Updater — бесплатный инструмент, который обновляет все игры до последней версии
14
Профессиональный фотограф назвал 3 причины для покупки iPhone 16 Pro
1
Сравнительный рендер показал тонкие рамки смартфона iPhone 16 Pro Max
2
Пользователю Reddit посчастливилось урвать на распродаже Core i7-12700K всего за $75
6
Разработчики Escape from Tarkov добавили в игру отсылку к одному из героев СВО
1
Ограничения на поставки алмазов из России приводят к падению доходов ЕС почти на 50%
1
Минобороны РФ опубликовало видео с уничтожением трех РСЗО HIMARS
+
В России завершаются испытания мощнейшей авиабомбы ФАБ-3000 М-54 с УМПК
9
Специалист изучил поддельный Ryzen 7 7800X3D — он выглядит как настоящий, но имеет ряд отличий
+
В туннеле российской лыжной базы обнаружили подпольную ферму для добычи биткоинов
2
PlayStation 5 Pro будет стоить $700 и предложит уровень графики, равный настольной Radeon RX 7700 XT
4
В продаже появились поддельные процессоры AMD Ryzen 7 7800X3D без кремния
2
GeForce RTX 4060 протестировали в 13 играх 2024 года — без DLSS и Frame Generation не обойтись
5
Цены на настольные процессоры AMD Zen 5 снизились на 12% в течение первого месяца
+
Intel удивлена упорством разработчиков чипов по размещению заказов на их производство в Азии
2

Популярные статьи

МиГ-25 взлетел на 37 650 м вверх и поставил мировой рекорд - подробности легендарного полёта
11
«Охотник за стелсами» - гиперзвуковая ракета «воздух-воздух» сверхбольшой дальности Р-37М
11
Зачем в СССР продавали молоко в треугольниках и почему перестали
26
"Ворон" - еще один ремейк (субъективное мнение о фильме)
2
Сжимаем данные почти до предела архиватором 7-Zip и почему аналог от мира Linux проиграл
18
Итоги гоночного уик-энда 31 августа - 1 сентября
2
Call of Duty Black Ops 6: Хейтерам больше нечего сказать – новая игра ломает все стереотипы
10
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 2
23
Ryzen 7 5800X vs Ryzen 7 5800X3D – есть ли смысл переплачивать 20 000р, если разница в играх 7%
13

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
15:27
Знаем мы твои "доказательства" - ссылки на насквозь лживые прозападные ресурсы с тоннами ежедневного бреда из параллельных миров. Так что у кого-кого, а у тебя доказательная база отсутствует как факт.
Председатель Фонда развития цифровой экономики озвучил возможные сроки блокировки YouTube
Шаманов Рустам
15:22
Таких уже много же, нужно что то другое, по зиме или по очистке рек и озер
В России построят импортозамещающий завод по производству спецтехники
Project_Raiden
15:15
в своё время так же исчезла ещё одна их поделка - Hypescape :)
Шутер XDefiant от Ubisoft находится на грани закрытия
Gamandril
15:12
А ты наверное не в курсе о веерных отключениях электричества в стране. Ну тупи дальше. Если каждый олух поставит видеокарту на киловатт и процессор раскочегарит еще на пол киловатта никакая энергетика...
Intel Core Ultra 9 285K на 14% опередил AMD Ryzen 9 9950X в многопоточном тесте Geekbench
owzod
15:10
Ну так 7900хтх - тыква при выходе, 7800х3д тоже и шо?=))) В 4к же не могёте с этими железками.
Ryzen 7 5800X vs Ryzen 7 5800X3D – есть ли смысл переплачивать 20 000р, если разница в играх 7%
Артём Николаев
15:07
F
Акции Intel могут быть исключены из индекса Dow Jones Industrial Average
Дмитрий Перевертов
15:06
В таркове для игры на максимальных настройках на карте улицы таркова 24 Гб видеопамяти МАЛО, на многих других картах(берег, лес, маяк и другие) видеопамяти жрет 18 и более, так что даже у 4080 видеопа...
GeForce RTX 4060 протестировали в 13 играх 2024 года — без DLSS и Frame Generation не обойтись
Вадим Техов
15:05
Орк, ты карту видел? Какие Париж, Берлин, Лондон? Вам до этих городов как до Киева за три дня. Вам бы освободить 1000 кв .км Курской области для начала, а не мечтать о походах на Европу.
Bild: Ситуация на Донбассе настолько критическая, что ВСУ морально готовятся к обороне Днепра
AleksK
14:53
Свидомыш, ты карту видел? Какой Курск? Вам до Курска как раком до Китая. Смогли захватить только ближайшую к границе пятерочку потеряв при этом больше 7 тысяч пятачков.
Bild: Ситуация на Донбассе настолько критическая, что ВСУ морально готовятся к обороне Днепра
GerrLord347
14:52
Ну это ещё куда не шло. Я боялся, что будет под 2кВт. Помню, ещё давно, когда у меня были две (SLI) GTX 1080 в разгоне, то они примерно кушали столько же, как одна 5090 и БП на 1200Вт справлялся на ур...
GeForce RTX 5090 станет первой видеокартой NVIDIA, для которой потребуется блок питания от 1 кВт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем