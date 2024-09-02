Эксперты называют это крупной победой китайского полупроводникового сегмента

После того как власти США отрезали Huawei от доступа к новым процессорам и запретили всем ключевым производителям чипов выпускать собственные решения серии Kirin, над китайской компанией начали сгущаться тучи. Дела шли не очень, выпуск смартфонов замедлился, а особенно всё сложно было с новыми флагманами. США, ЕС и некоторые другие страны на законодательном уровне запретили себе покупать у Huawei сетевое оборудование, включая антенны и станции мобильной связи, что также сильно отразилось на позиции китайской компании на мировом рынке. Только спустя годы Huawei смогла найти свою нишу, ну а сегодня становится очевидно, что санкции не оказали значительного влияния на бизнес китайской компании. Согласно финансовому отчёту, за первое полугодие 2024 года удалось заработать порядка 7.7 миллиардов долларов, что можно назвать победой над ограничениями и американскими запретами.

Что любопытно, речь о чистой прибыли после вычета всех расходов, тогда как валовый доход достигает 58.8 миллиарда долларов. Это на целых 34% больше, чем годом ранее, а всё говорит о стремительном росте производственных мощностей и расширении рынков сбыта. Рост чистой прибыли по сравнению с первым полугодием 2023 составил 18.2%, ну а доля чистой прибыли остаётся одной из самых высоких в отрасли, превышая 13%. Это крайне высокий показатель, достичь которого удаётся всего нескольким крупным производителям полупроводников на планете. Эксперты отмечают, что финансовые успехи Huawei особенно впечатляют на фоне непрекращающихся ограничений со стороны Белого дома. В 2019 году американские власти нанесли по международным продажам смартфонов значительный удар, запретив Google предоставлять доступ китайской компании к собственным сервисам. Это YouTube, Google Play, Gmail, карты и многие другие службы, без которых обычный потребитель уже не мыслит современного смартфона.

Китайского потребителя подобные меры не задели, но на международном рынке доля Huawei продолжила снижаться. Найти решение быстро не удалось, но в какой-то момент вышла операционная система Harmony OS, построенная на базе Android Open Source Project. Актуальная версия китайской ОС построена на программной среде Google, но не зависит от решений, принимаемых в Вашингтоне. Благодаря выходу Harmony OS удалось обеспечить поддержку приложений Android на всех продаваемых на международном рынке мобильных телефонах. Не смогли остановить рост и сложности с доступом к высокопроизводительным чипам. В мае 2020 года под давлением США тайваньский полупроводниковый гигант TSMC прекратил поставки своей продукции в адрес Huawei. До этого TSMC оставался главным поставщиком процессоров, ну а спустя несколько лет удалось перейти на собственные технологии. Сегодня флагманы выпускаются на базе процессоров, созданных на фабриках SMIC, но пока до большого технологического прорыва ещё далеко. Сегодня китайская компания может производить массовые решения на базе 7-нм узла, но активно готовится к освоению 5-нм технологических норм.

Можно сделать вывод, что Huawei не только адаптировалась к сложным вызовам, но и продолжает развивать новые направления бизнеса. В частности, компания активно работает над расширением своего присутствия в таких областях, как облачные вычисления, цифровая энергетика и интеллектуальные автомобильные решения. Эти направления становятся всё более важными для диверсификации доходов и снижения зависимости от потребительского сегмента. Как показала история, именно массовый рынок остаётся наиболее подверженным влиянию санкций, но даже после этого Huawei не планирует закрывать традиционные направления. Известно, что уже несколько лет китайская компания инвестирует значительные ресурсы в создание инфраструктуры и платформ для облачных вычислений, стремясь занять лидирующие позиции в этой области, как на внутреннем, так и на международном рынках. Растут продажи умных решений для авторынка, потенциал которого только начинает раскрываться. Huawei разрабатывает программное и аппаратное обеспечение для «умных» автомобилей, включая системы автопилотирования и решения для управления энергией. Эти разработки уже привлекают внимание крупных автопроизводителей, которые стремятся интегрировать передовые технологии в свои модели.

В ближайшее время перед Huawei стоит целый ряд вызовов. Так, власти США не только запретили ASML поставлять в адрес китайской компании высокопроизводительное оборудование, но и обслуживать уже ранее реализованные литографы. Таким образом мы видим открытое нарушение лицензионного соглашения, но дядюшку Сэма такие глупости не очень волнуют. На повестке дня стоит задача выпуска собственных литографов и разработка более сложных технологических норм, но до недавнего времени SMIC и Huawei с подобными вызовами справлялись довольно неплохо. Эксперты полагают, что самая главная заслуга руководства компании заключается в способности удержать за собой место ведущего производителя полупроводников, научившись зарабатывать там, где другие видели поражение китайского высокотехнологического сектора.