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Radeon RX 580 ХТ vs Radeon RX 7800 ХТ – сколько fps видеокарты AMD прибавили за 6 лет

Radeon RX 7800 ХТ почти в 4 раза быстрее, но за скорость приходится платить, а в нашем случае речь именно о деньгах, ведь видеокарты становятся с каждым годом всё дороже
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Многие наши читатели полагают, что рост технологий сильно замедлился, указывая на то, что видеокарты последних поколения продолжают буксовать и не предлагают существенного прироста быстродействия. Вполне возможно, если изучить только переход между одним поколением, то ситуация действительно будет казаться удручающей, но когда дело заходит о более значительном временном периоде, то всё становится на свои места. 

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Команда Testing Games опубликовала любопытное сравнение, продемонстрировав разницу между Radeon RX 580 и Radeon RX 7800 ХТ. Напомним, Radeon RX 5800 вышла весной 2017 года и стала настоящим хитом, предлагая 8 Гб видеопамяти. Видеокарта понравилась геймерам и майнерам, ну а продажи её демонстрировали уверенный рост, пока AMD не решила прекратить производство. Radeon RX 7800 ХТ поступила в продажу осень 2023 и предлагает лучшее соотношение между ценой и производительностью на рынке. Она получила 16 Гб скоростной памяти и может справляться даже с требовательными новинками в 4К. Предпочтительнее использовать такую видеокарту для 2К, но в данном случае многое зависит от конкретной игры и настроек графики. 

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Как бы там ни было, но видеокарты разделяет несколько поколений и целых 6 лет инноваций. Как уже было сказано выше, переход между поколениями стал не так сильно заметен, как это было раньше, ну а выше вы можете увидеть скриншоты, доказывающие значительное преимущество Radeon RX 7800 ХТ. Обе видеокарты тестировались в разрешении 1080р, где Radeon RX 580 оказывается примерно в 3.5-4 раза медленнее. Даже сегодня она способна тянуть новые игры, но добиться привычных 60 кадров в секунду уже не получится. Вам придётся снижать настройки графики, а значит всего за 6 лет Radeon RX 580 выпала из списка актуальных. Жизненный цикл такой видеокарты завершается на наших глазах, не позволяя надеяться на высокую производительность. В тесте использовался процессор Ryzen 7 7800X3D. Ничего подобного 6 лет назад не было, а значит сегодня даже не с самым скоростным камнем вы можете получить больше, чем могли надеяться владельцы мощных игровых компьютеров в 2017 году. 

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В пример можно привести Ryzen 5 7500F, которые стоит не так дорого, как Ryzen 7 7800X3D, но обеспечивает довольно высокую производительность. Камень подходит только для материнских плат на АМ5, а значит вам придётся потратить деньги ещё и на оперативную память DDR5. Такое решение многим экспертам кажется оправданным, поскольку предполагает переход на самую актуальную платформу. Что же, Ryzen 5 7500F действительно смотрится современно, позволяя обеспечить картинку высокого качества с видеокартой уровня Radeon RX 7800 ХТ.

И всё же, если вы не хотите тратить лишние деньги на покупку материнской платы и оперативной памяти, то всегда можно остаться на АМ4, купив Ryzen 7 5700X3D. Это один из самых популярных процессоров на рынке, обеспечивающий приличную скорость за разумные деньги. Камень идеален для апгрейда и заработает на не самом эффективном кулере и старой бюджетной материнской плате. Потребуется обновить подсистему BIOS, но это займёт всего несколько минут. Ryzen 7 5700X3D легко раскроет потенциал даже самых дорогих видеокарт, но многие наши читатели не могут себе позволить Radeon RX 7800 ХТ.

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Если хотите сэкономить 15 тысяч рублей, смотрите в сторону Radeon RX 7700 ХТ. Эта видеокарта отлично справляется с новинками в 2К, но стоит ощутимо дешевле Radeon RX 7800 ХТ. Под неё подойдёт любой из указанных выше процессоров, а значит с её помощью можно не только собрать новый системный блок, но и провести удачный апгрейд. Radeon RX 7700 ХТ включает 12 Гб памяти, что для данного сегмента редкость. Всё дело в том, что здесь заправляет NVIDIA, предлагая весьма сомнительную GeForce RTX 4060 Ti. У этой видеокарты в наличии всего 8 Гб памяти, хотя она и позиционируется как оптимальное решение для игр в разрешении 2К. 

Тесты доказывают, что время не стоит на месте. За последние 6 лет видеокарты AMD стали в 4 раза быстрее. Учтите, что речь идёт о конкретном сегменте, тогда как сегодня у красных есть и более скоростные решения. Проблема лишь в том, что с тех пор, как Radeon RX 580 появилась на рынке, ценовая политика сильно изменилась. Так, в 2017 за эту видеокарту просили 230 долларов, ну а Radeon RX 7800 ХТ стартует с 600 долларов. Разница поражает, но у NVIDIA дела обстоят примерно также. В теории Radeon RX 580 стоило бы сравнивать с менее скоростными решениями последнего поколения. В теории, ведь на момент выхода эта видеокарта позиционировалась как оптимальное решение для запуска игр в разрешении 2К. Сегодня на это место претендует Radeon RX 7800 ХТ, но мы также предложили вам и менее дорогую Radeon RX 7700 ХТ. Выбор за вами. Надеемся, что после нашего материала вы перестанете думать, что технологи стоят на месте, а видеокарты ничего не прибавили за последние поколения, ведь это не так. К сожалению, за скорость теперь придётся платить больше, но хорошая новость заключается в том, что видеокарты становятся быстрее, пусть это и обходится дороже. 


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