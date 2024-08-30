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На что обращать внимание при выборе смартфона Xiaomi, и почему важен год выпуска и поддержка HyperOS

Эксперты советуют не забывать о безопасности данных, ну а старые телефоны лишены этого важного параметра
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Торговые ограничения со стороны правительства США стали неприятным сюрпризом для китайской полупроводниковой отрасли. Ещё совсем недавно страны демонстрировали совместные проекты, ну а сегодня не готовы обсуждать даже самые незначительные моменты сотрудничества. Америка пытается ограничить доступ технологий на китайский рынок, но щедрое вознаграждение стимулирует соседей нарушать санкции. Эксперты полагают, что ограничения будут становиться всё более явными, ну а всё это вынуждает компании из Поднебесной внедрять собственные решения. Похоже, обе стороны будут выжимать максимум из тех возможностей, что доступны здесь и сейчас. Китайцы не спешат отказываться от американских технологий, тогда как США активно используют китайские мощности для производства полупроводников. 

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В конце 2023 Xiaomi совершила первый шаг, внедрив собственную мобильную операционную систему, но не спешат развивать успех. По данным инсайдеров, следующая версия HyperOS будет основана на Android 15, а в ближайшие годы китайцы начнут сокращать зависимость от Google. Другие производители смартфонов пока хранят молчание, ну а особый интерес представляет список актуальных аппаратов, которые в 2025 смогут претендовать на HyperOS 2. Инсайдеры называют довольно значительный список (можно изучить в конце материала), а сегодня мы разберёмся в том, каких правил нужно придерживаться перед покупкой того или иного мобильного телефона. Первым делом обращайте внимание на принадлежность к той или иной линейке. Среди наших читателей есть множество фанатов серии Poco, предлагающих отличное соотношение между ценой и производительностью. Флагманы идут без дополнительной маркировки и называются Xiaomi 13 и Xiaomi 14. Этой осенью в продажу поступит Xiaomi 15, который станет первым смартфоном, включающим HyperOS 2. Есть ещё бюджетная серия Redmi, а также народная Redmi Note. 

Помните о том, что даже самый прокачанный аппарат серии Redmi Note не может конкурировать с актуальными флагманами. Например, в продаже можно встретить Xiaomi 12Т и Redmi Note 13 Pro+. Оба устройства стоят почти одинаково, но в первом случае камера оказывается лучше, не говоря уже о малозаметных ограничениях, свидетельствующих о том, что перед вами представитель среднебюджетной серии. Например, в Xiaomi 12Т вы можете самостоятельно выбрать, как долго на выключенном дисплее будут оставаться иконки времени уведомлений. Это функция Always On Display. Ну а на Redmi Note 13 Pro+ время отображения ограничивается несколькими секундами. Эксперты даже флагманы Xiaomi ругают за не самые выдающееся качество фотографий, поэтому ожидать прорывов от середняков не приходится. Но это также не означает, что вам нужно бросаться в крайности, покупая старый флагман. Технологии на месте не стоят, поэтому камера в Xiaomi 11 уже не тянет на актуальность. Обращать внимание стоить также на цену, но здесь не всё так очевидно. В продаже можно встретить старые флагманы, потенциал которых должен обеспечить приемлемую работу ещё много лет. 

Должен, но это не значит, что всё будет именно таким образом. Если обратиться к официальным данным на сайте технической поддержки, то можно узнать, что довольно неплохой и кажущийся современным Xiaomi 11Т в 2024 получил финальную версию операционной системы и уже завершил цикл поддержки. Финальное обновление безопасности либо выйдет через несколько месяцев, либо уже вышло, а значит покупать такой аппарат на ближайшие 4-5 лет – это самая настоящая ошибка. Никаких обновлений безопасности больше не будет, а значит операционная система окажется плохо защищённой. Эксперты не рекомендуют ставить на такой смартфон банковские приложения и в целом хранить важные данные. В теории, производительности Xiaomi 11Т вам хватит на много лет, но безопасность в данном случае не менее важна. Точно такая же ситуация и с другими сериями. Так, если вы купите Redmi 12С, то сможете получать обновления безопасности до начала 2027 года. При этом сама операционная система останется без изменений. А вот Redmi 13C выглядит интереснее. В 2025 на него прилетит HyperOS на Android 15, а обновления безопасности гарантированы до конца 2027 года. Между тем разница в цене между аппаратами небольшая, а значит выбирать нужно тот, который поступил в продажу совсем недавно. 

В большинстве магазинов встретить телефоны серии Redmi Note 11 уже невозможно, но на вторичном рынке и в мелких магазинчиках таких аппаратов предостаточно. Если вы покупаете смартфон для ребёнка и не планируете ставить туда банковские приложения, то всё нормально. А вот в качестве основного такой аппарат не годится. Финальное обновление безопасности прилетит в начале 2025 года, но текущая версия операционной системы останется без изменений. Именно поэтому стоит обратить внимание на серию Redmi Note 13, где жизненный цикл максимальный. Стоит учитывать, что такое правило действительно и для других производителей мобильных телефонов, а многие китайцы даже не задумываются о том, чтобы выпускать на уже находящиеся в продаже устройства ОС следующего поколения. 

  • Xiaomi Redmi Note 12 Turbo
  • Xiaomi Redmi Note 12 Pro (4G)
  • Xiaomi 13T
  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi Redmi Note 13 (4G)
  • Xiaomi Poco X6 Pro
  • Xiaomi 13 Lite
  • Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi Redmi Note 13 Pro (4G)
  • Xiaomi 12 Lite 5G
  • Xiaomi Poco M6 (5G)
  • Xiaomi Mix Flip
  • Xiaomi 13T Pro
  • Xiaomi 13
  • Xiaomi 12
  • Xiaomi Redmi 13 4G
  • Xiaomi Redmi Note 12 (4G)
  • Xiaomi Redmi Note 13 (5G)
  • Xiaomi Poco F5
  • Xiaomi Poco M6 (4G)
  • Xiaomi Poco F5 Pro
  • Xiaomi Poco F6
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi Redmi Note 12T Pro
  • Xiaomi Redmi 13 (5G)
  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi Poco F6 Pro
  • Xiaomi Poco M6 Pro
  • Xiaomi Poco M6 Plus
  • Xiaomi Redmi Note 13 Pro (5G)
  • Xiaomi Poco X6
  • Xiaomi 14
  • Xiaomi Redmi Note 12S
  • Xiaomi Redmi 12
  • Xiaomi Mix Fold 4
  • Xiaomi Redmi A3
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