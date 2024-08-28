Следующий бычий цикл ожидается осенью 2025 года

Несмотря на сопротивление властей и сомнительные инициативы со стороны финансовых кругов, Bitcoin медленно, но уверенно становится полноправным участником рынка денежных переводов. Сегодня вы не можете ничего купить с помощью криптовалюты, ну а это единственное, что сдерживает стремительный рост популярности цифровых активов. Эксперты полагают, что в ближайшие годы удастся добиться снижения внутрисетевых комиссий на порядок, что сделает оплату товаров и услуг с помощью криптовалют более привлекательной. Пока же всё сводится к примитивному накоплению, когда обычные люди и крупные воротилы пытаются сохранить и приумножить собственный капитал. Есть ещё трейдеры, спекулирующие на фоне циклов падения и роста, а также держатели крупных кошельков, ищущие свою выгоду на рынке. Обычно крупная рыба скупает криптовалюту в самой нижней точке, а после реализует с большой прибылью, ну а в итоге рынок цифровых активов уже давно приобрёл все характеристики традиционных бирж.

Неудивительно, что в 2024 году началась торговля спотовыми Bitcoin-ETF, что позволило миллионам людей инвестировать в криптовалюту с минимальными рисками. Популярность подобных активов растёт, но сегодня мы находимся в нижней точке, а курсовые перепады не могут вернуть доверие со стороны массового покупателя. Как видите, за последнюю неделю большая часть криптовалют продолжила снижение. Bitcoin подешевел незначительно, но на самом деле данный актив уже и без того находится на самом дне. А вот популярным альткоинам ещё есть куда падать. Во время прошлого сезона альткоинов многие токены демонстрировали высокую динамику роста, за что сегодня расплачиваются владельцы подобных активов. Утром 28 августа курс цифрового золота ушёл ниже 59 тысяч долларов, ну а аналитики настроены скептически. Многие полагают, что ничего интересного на рынке не будет происходить ещё несколько недель. Пожалуй, наиболее значительные перемены связывают с решением американского финансового регулятора. Ожидается, что в сентябре ФРС снизит ключевую ставку на 25 пунктов, а до конца 2024 года ставка уйдёт вниз на 50 пунктов. Благодаря этому интерес к рискованным активам позволит криптовалютам набрать вес, а новых рекордов ожидают именно от Bitcoin.

Эксперты отмечают, что в настоящий момент цифровое золото находится в цикле консолидации. Известно, что крупные игроки не перестали скупать монеты, но делают это не так активно из-за опасения дальнейшего удешевления. Между тем на рынке формируется дефицит предложения, а никакие действия Медведей уже не могут изменить положение вещей. Причина в механизме халвинга, который привёл к сокращению генерации новых монет ровно в 2 раза. В последнее время майнеры активно распродавали свои сбережения, но продолжать в том же духе слишком долго невозможно. Активы на руках у фермеров иссякают, а новые формируются в 2 раза медленнее, чем раньше. Как только количество ВТС достигнет критически низкой отметки, Bitcoin тут же начнёт дорожать, а остановить процесс смогут только массовые продажи и новый цикл падения-роста. Если послушать ведущих аналитиков, то движение вверх начнётся в 2025 году. В пример приводятся прошлые халвинги, приводившие к аналогичным последствиям уже несколько раз. Так, во время очередного цикла 2013 года первая криптовалюта подорожала на 9500%, достигая своего пика спустя 406 дней после халвинга. Бычий цикл 2017 года продемонстрировал рост на 4100%, а пик пришёлся на 511 дней после халвинга.

В прошлый раз пришлось ждать дольше, а в результате в 2021 Bitcoin подорожал на 636% и достиг пиковой отметки спустя 546 дней после халвинга. Учитывая, что временной отрезок то и дело увеличивается, а проценты роста сокращаются, можно предположить, что на этот раз следует ожидать пиковых значений к осени 2025 года. Летом следующего года цифровое золото войдёт в полноценную фазу роста, после чего достигнет своего предела. Выдвигается несколько гипотез конечной стоимости первой криптовалюты, каждая из которых оперирует вполне логичными основаниями. Оптимисты полагают, что на этот раз за 1 ВТС будут давать порядка 1 миллиона долларов, тогда как пессимисты ожидать не больше, чем 150 тысяч долларов в рамках следующего цикла роста-падения. Вторая точка зрения опирается на математические формулы, но не учитывает политическую обстановку и многие другие факторы. Некоторые эксперты считают, что политическая нестабильность приведёт к невозможности подорожания высокорискованных активов. Но есть и специалисты, ожидающие бурного роста именно в моменты повышенной глобальной турбулентности. Якобы, на фоне возникающих рисков и падения конвертируемости доллара, именно Bitcoin останется тихой гаванью, генерирующей стабильные доходы и способной обеспечить сохранность инвестиций. Как уже было сказано выше, начало циклу будет положено этой осенью, но все значимые рекорды могут раствориться в воздухе, если монетарная политика США продолжит оставаться такой же жёсткой, как последние несколько лет.