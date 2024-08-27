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Bublik1
Власти США могут воспользоваться открытым реестром майнеров РФ для введения новых санкций
На фоне этого эксперты предлагают сделать реестр участников закрытым

Уже достаточно давно существуют инструменты, позволяющие отследить историю каждого Bitcoin, за многие годы десятки и сотни раз переходящего из рук в руки. Долгое время вся эта информация была скорее бесполезной. Да, в теории вы могли к своему удивлению узнать, что купленные на бирже монеты 5 лет назад принадлежали кошельку, конфискованному у наркобарона или преступной группировки. Скорее всего, такими деталями интересуется небольшая часть людей, но всё это чрезвычайно полезно для властей. Правительство США активно создаёт структуру, которая сможет контролировать весь рынок криптовалют, занося неправильные монеты в чёрный список. На первый взгляд кажется, что это абсурд, но в реальности осталось сделать немногое. Binance и большая часть крупных бирж запустили специалистов из ЦРУ в свои компьютеры, ну а теперь требуется прогнуть под себя небольшую команду, отвечающую за разработку блокчейна и имеющую доступ к коду Bitcoin. Если власти США добьются желаемого, то смогут ввести маркировку, что ставит под угрозу существование свободного рынка.

Например, российский майнер за несколько лет добыл 100 ВТС. Все деньги лежат у него на холодном кошельке, но при попытке реализовать монеты вдруг выясняется, что они не имеют нужной маркировки, а значит не будут приняты на бирже. Виртуальные монеты превращаются в мусор, а стоимость их резко снижается. В теории, при помощи специальных сервисов можно внести нужные изменения, но всё это сложно и уже преследуется со стороны Вашингтона. Аналитики не исключают, что в будущем часть эмиссии цифрового золота может быть заморожена, но пока изменения происходят медленно, большая часть инвесторов, владельцев и рядовых пользователей ничего не замечает. Пока российские майнеры ещё не начали получать чёрные метки, но недавние решения властей способны существенно осложнить жизнь законопослушным майнерам. Причина в том, что заниматься добычей криптовалют в РФ разрешено только тем, кто встанет на учёт в открытый реестр. Идея хорошая, но она не подходит для общества, в котором мы живём, о чём рассказал депутат Госдумы РФ Антон Горелкин. По словам политика, появление полного списка российских майнинговых компаний в открытом доступе даст в руки Америки инструмент, позволяющий заносить в санкции компании и частных майнеров по щелчку пальцев. 

Напомним, согласно новому закону, вступающему в силу в ноябре 2024 года, заниматься добычей криптовалюты в промышленных масштабах разрешат только компаниям, входящим в список открытого реестра. Пока речь идёт об открытом реестре, но Горелкин уверен, что нужно сделать данные закрытыми, а также засекретить сведения, которые будут содержаться относительно каждого участника. Согласно закону, не находящиеся в реестре юридические и физические лица автоматически становятся нарушителями и будут нести полную ответственность за свои действия. Политик отмечает, что сам по себе реестр важен, но разглашать данные заинтересованным сторонам по ту сторону океана всё же не стоит. При этом пока в законе нет новых изменений, а в одном из пунктов значится, что майнинг без регистрации может привести к блокированию сделок. Например, если покупатель получит часть ВТС от незарегистрированного майнера, то сделку могут признать недействительной со всеми негативными последствиями для обеих сторон. 

Российские специалисты пишут, что США совсем недавно ввели санкции против российских компаний. В частности, была осложнена работа структур, занимающихся размещением цифровых финансовых активов. Если американцам дать в руки ещё и список всех российских майнеров, то последствия не заставят себя ждать. В настоящее время эксперты предлагают найти компромисс, который позволит обеспечить безопасность сделок без разглашения личных данных майнеров. Пока правительство США не может взять блокчейн Bitcoin под контроль, но попытки уже производятся. На фоне ужесточения санкций и всё более агрессивной политики со стороны Белого дома проблемы российских майнеров могут стать ещё более значительными, ну а какое решение будет принято российскими властями, остаётся только догадываться. 

#майнинг #bitcoin
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Власти США могут воспользоваться открытым реестром майнеров РФ для введения новых санкций
&lt;TopUpdate&gt;
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