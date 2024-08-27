Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
В Южной Корее стремительно падает рождаемость на фоне популярности феномена «YOLO»
Молодые люди предпочитают развлекаться и получать удовольствие от жизни, не желая вступать в серьёзные отношения

Учёные полагают, что существует прямая зависимость между уровнем жизни в обществе и рождаемостью. Проще говоря, чем состоятельнее то или иное государство, тем меньше желания у граждан давать потомство. В качестве главной причины называется более высокий уровень образования среди женщин. Девушки обращают внимание на модные символы, стараются подражать популярным блогерам и актёрам и стремятся вести самостоятельный образ жизни. Дети после окончания школы или университета способны поставить точку в карьере молодой женщины, ну а в последние десятилетия рождаемость во многочисленных регионах нашей планеты демонстрирует крайне негативную тенденцию. Но не стоит думать, что вся проблема кроется только в женщинах. Во многих европейских странах мужчины не имеют традиционных стимулов, подталкивающих их к созданию семьи. Например, заработные платы позволяют решить проблему с приготовлением пищи за счёт посещения ресторанов быстрого питания и других подобных заведений, а развитие технологий приводит к выпуску продуктов, нуждающихся в примитивном разогреве в микроволновке. 

Современные мужчины не готовы брать на себя ответственность и не часто делают первый шаг. Многие предпочитают свободные отношения, ну а культурная и технологическая революция привела к тому, что даже одинокие люди находят чем заняться в свободное время. По мнению исследователей, наиболее остро проблема рождаемости стоит в азиатских странах. В пример приводится Южная Корея, где убедить молодых людей создавать семьи стало крайне сложной задачей для властей. Несмотря на существующие программы, люди от 20 до 30 лет считают развлечения важнее отношений и не готовы связывать себя условностями с представителями противоположного пола. Похоже, власти Южной Кореи планируют предпринять важный шаг, поскольку уже совсем скоро в стране появится новое министерство, которое займётся решением демографических проблем, так как многолетние усилия по стимулированию рождаемости не принесли значительных результатов. Пока же эксперты приходят к выводу, что сегодня молодые люди этой страны всё чаще действуют по принципу YOLO. 

Речь о принципе «живёшь один раз», пропагандирующем свободу действий и полную независимость в принятии решений. Популяризирующие такой образ жизни предпочитают не заводить серьёзные отношения. Все деньги тратятся на развлечения и дорогие покупки, вызывающие чувство удовлетворённости и счастья. Многие жители Южной Кореи полагают, что это самый правильный принцип жизни и готовы рассмотреть вопрос создания семьи после наступления 30 лет. Проблема в том, что к тому моменту, как человек преодолевает планку в 30 лет, его привычки становятся устоявшимися, а образ жизни превращается в ещё одну черту характера. Впустить в свою жизнь кого-то другого в этом возрасте крайне сложно, ну а в результате планы о создании семьи так и не реализуются. Согласно официальным данным, в 2023 уровень рождаемости достиг самой низкой точки за всю историю. На фоне этого местные учёные говорят о настоящем кризисе, ведь рядовые корейцы хотят путешествовать и готовы вкладывать деньги в красивый образ в социальной сети, игнорируя долгосрочные отношения. Несмотря на агрессивное повышение процентных ставок в Южной Корее в последние три года, молодёжь продолжает активно тратить деньги. Согласно данным Центрального банка, уровень сбережений среди людей в возрасте 30 лет снизился с 29.4% до 28.5% за последние пять лет, в то время как остальные возрастные группы, напротив, увеличили свои сбережения. Молодые корейцы, особенно в возрасте от 20 до 30 лет, являются основными потребителями элитных товаров и услуг, включая посещение дорогих универмагов и отелей, а также активное участие в туристических поездках. Расходы на путешествия среди этой возрастной группы за последние три года увеличились с 33.3% до 40.1%.

По данным компании Hyundai Card, расходы молодёжи на покупки в элитных универмагах практически удвоились за последние три года и составили 12% от общего объёма трат. В то же время выручка дорогих ресторанов со шведским столом, популярного сегмента у молодых корейцев, выросла на 30.3% только за последний год. Например, продажи сезонного клубничного десерта в отеле Seoul Dragon City, который активно продвигается в социальных сетях, выросли на 150% по сравнению с прошлой зимой, даже несмотря на повышение цен. Правительство полагает, что основной причиной отказа от рождения детей среди корейцев остаются финансовые трудности. Согласно недавнему опросу, около 46% респондентов в возрасте 20-30 лет отказались от планов на детей из-за нестабильности в работе и высоких затрат на образование. Годовые доходы этой возрастной группы выросли лишь на 2% в прошлом году, что ниже среднего роста доходов в стране на 4.5%. Аналитики отмечают, что деньги на развлечения молодёжь находит, а значит дело не только в финансовых трудностях. 

Правительство Южной Кореи, осознавая масштабы проблемы, объявило о создании нового министерства, которое будет сосредоточено на решении демографических вопросов. Ранее десятки различных мер, таких как субсидии для семей с новорождёнными, бесплатные поездки на такси и расширенные оплачиваемые отпуска по уходу за ребёнком, не смогли существенно изменить ситуацию. В опросе, проведённом американским исследовательским центром Pew в 2021 году, Южная Корея была единственной из 17 развитых стран, где главным приоритетом жизни назвали материальное благополучие, а не семью или здоровье. Когда молодых корейцев спрашивают на улицах, чем бы они хотели заниматься, то вопрос детей оказывается на одном из последних мест. Большая часть хочет наслаждаться жизнью, где места постоянному партнёру и тем более детям не находится. 

#южная корея #интересное
+
Написать комментарий (0)
Арест Павла Дурова могла курировать подруга основателя Telegram
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Создатель Linux сожалеет о том, что принял файловую систему Bcachefs в состав ядра
3
Пользователи флагманских телефонов OnePlus сообщают о неисправных материнских платах
4
GeForce RTX 5060 Mobile получит память GDDR7, TDP 115 Вт и производительность уровня RTX 4070M
11
Ранние тесты Radeon RX 8800 с 16 ГБ GDDR6 показывают, что видеокарта уступает даже GeForce GTX 1650
6
Очевидец снял пролёт подряд 10 крылатых ракет Х-101 по целям на Украине
+
H2Starfire: роторный двигатель с КПД в 60% и нулевыми выбросами
1
Свет вместо радиоволн: Li-Fi может стать новым стандартом беспроводной связи, но есть нюанс
14
В сети появились новые подробности о сиквеле Cyberpunk 2077
+
Автомобили Tesla начали проезжать на красный свет из-за ошибок в ПО
1
Ryzen 7 7800X3D также получил значительный прирост производительности от обновления Windows 11 24H2
15
LG разработала специальную технологию для OLED-дисплеев, решающую проблемы с выгоранием пикселей
+
Black Myth: Wukong запустили на смартфоне с чипом Snapdragon 8 Gen 3 и графикой Adreno 750
2
Новые игровые планшеты Red Magic представят в Китае 5 сентября
+
Обновление Windows 11 24H2 повысило FPS в играх до 32% на Ryzen 7 7700X, и до 25% на Core i5-14600K
4
Через два месяца биткоин может превысить исторический максимум цены
+
В Kaspersky назвали лучший способ, как обмениваться конфиденциальными данными в Telegram
+
Министерство образования и науки России составит «Белый список» научных журналов для публикаций
2
Девайсы от Samsung получили главную ИИ-«фишку» Galaxy S24
+
ВС РФ начали штурм Карловки
+
Астрономы обнаружили на Полярной звезде многочисленные темные и яркие пятна
+

Популярные статьи

Flintlock: The Siege of Dawn - краткий обзор игры
2
Итоги гоночного уик-энда 24-25 августа
4
Пять фишек Xbox series S в России, о которых должен знать каждый
11
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
53
Кто такие Hangar 13 и чего можно ожидать от Mafia: The Old Country
1
Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
+
Как ресурсы в интернете вводят в заблуждение людей помечая Windows игры как игры для Linux
18
Как настроить домашний роутер - инструкция для "чайников"
6
Путь Халка в комиксах
1

Сейчас обсуждают

ЧatoБoт
18:37
А вот и одна из особенностей нынешнего транша репараций подъехала. Вроде, до сего момента, становой хребет останков ЕЭС СССР на территории бывшей Руины 404 не подвергался экстерминатусу. То есть 750кВ...
Глава МАГАТЭ заявил, что видел на Курской АЭС следы прилётов беспилотников
RandomXP
18:37
Это все скоро не будет иметь значение. В России будет своя биржа, до которой никакие американцы не дотянутся. Анонимности там конечно не будет, так ее и нигде нет, но вот официально купить-продать мон...
Власти США могут воспользоваться открытым реестром майнеров РФ для введения новых санкций
&lt;TopUpdate&gt;
18:33
Оу, игровая индустрия переживает кризис? Игры сервисы забирают значительную часть доходов у сингл игр?) ничеси.
Игровой холдинг Embracer Group за год уволил 4857 сотрудников, отменил 74 игры и закрыл 36 студий
АЕV
18:32
Уже видим под курском, таким методом скоро увидим новое государство вместо РФ)))
Киев представит Вашингтону список целей для ударов дальнобойным оружием по России
Китя
18:31
Тем более где твоя гордость сидеть здесь на РФ ресурсе и печать чушь что укра-рейх уже победил. В курсе в Брянской области хохлы получили под очко и свалили. В Курской области нет не каких продвижений...
Киев представит Вашингтону список целей для ударов дальнобойным оружием по России
leviofanh
18:31
Видимо ты совершенно не понимаешь, что на винде игры так же работают через кучу "костылей". Как думаешь одна игра работает на xbox, ps5, ps4, windows, на amd, nvidia у которых совершенно разные api, ...
Как ресурсы в интернете вводят в заблуждение людей помечая Windows игры как игры для Linux
АЕV
18:30
Про лиьераху путину расскажи, он тот ещё либерал и сам про это говорил))).
Киев представит Вашингтону список целей для ударов дальнобойным оружием по России
ЧВК Вагнер 1
18:26
Всем кто мешает быть единым государством , выписать билет в штрафбат на передовую . Только тогда остальные мрази проснутся . Смерш , штрафбат и расстрел , иначе страну не спасти
ФАС возбудила дела в отношении МТС, «Мегафона» и «Билайна» за то, что те не отменили дополнительную плату за связь в Крыму
Antithesis
18:26
Врешь только ты, а пруфы имеются, что раненых мобилизованных и в целом российских солдат насильно на войну отправляют
Киев представит Вашингтону список целей для ударов дальнобойным оружием по России
Китя
18:24
Вранье в РФ хочешь иди хочешь не иди выбор есть. а у хохла выбора нет всех как скот на убой. и толку от твоего минуса эта правда весь мир это знает. даже правда для тебя это лож что у тебя в башке. ст...
Киев представит Вашингтону список целей для ударов дальнобойным оружием по России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем