Молодые люди предпочитают развлекаться и получать удовольствие от жизни, не желая вступать в серьёзные отношения

Учёные полагают, что существует прямая зависимость между уровнем жизни в обществе и рождаемостью. Проще говоря, чем состоятельнее то или иное государство, тем меньше желания у граждан давать потомство. В качестве главной причины называется более высокий уровень образования среди женщин. Девушки обращают внимание на модные символы, стараются подражать популярным блогерам и актёрам и стремятся вести самостоятельный образ жизни. Дети после окончания школы или университета способны поставить точку в карьере молодой женщины, ну а в последние десятилетия рождаемость во многочисленных регионах нашей планеты демонстрирует крайне негативную тенденцию. Но не стоит думать, что вся проблема кроется только в женщинах. Во многих европейских странах мужчины не имеют традиционных стимулов, подталкивающих их к созданию семьи. Например, заработные платы позволяют решить проблему с приготовлением пищи за счёт посещения ресторанов быстрого питания и других подобных заведений, а развитие технологий приводит к выпуску продуктов, нуждающихся в примитивном разогреве в микроволновке.

Современные мужчины не готовы брать на себя ответственность и не часто делают первый шаг. Многие предпочитают свободные отношения, ну а культурная и технологическая революция привела к тому, что даже одинокие люди находят чем заняться в свободное время. По мнению исследователей, наиболее остро проблема рождаемости стоит в азиатских странах. В пример приводится Южная Корея, где убедить молодых людей создавать семьи стало крайне сложной задачей для властей. Несмотря на существующие программы, люди от 20 до 30 лет считают развлечения важнее отношений и не готовы связывать себя условностями с представителями противоположного пола. Похоже, власти Южной Кореи планируют предпринять важный шаг, поскольку уже совсем скоро в стране появится новое министерство, которое займётся решением демографических проблем, так как многолетние усилия по стимулированию рождаемости не принесли значительных результатов. Пока же эксперты приходят к выводу, что сегодня молодые люди этой страны всё чаще действуют по принципу YOLO.

Речь о принципе «живёшь один раз», пропагандирующем свободу действий и полную независимость в принятии решений. Популяризирующие такой образ жизни предпочитают не заводить серьёзные отношения. Все деньги тратятся на развлечения и дорогие покупки, вызывающие чувство удовлетворённости и счастья. Многие жители Южной Кореи полагают, что это самый правильный принцип жизни и готовы рассмотреть вопрос создания семьи после наступления 30 лет. Проблема в том, что к тому моменту, как человек преодолевает планку в 30 лет, его привычки становятся устоявшимися, а образ жизни превращается в ещё одну черту характера. Впустить в свою жизнь кого-то другого в этом возрасте крайне сложно, ну а в результате планы о создании семьи так и не реализуются. Согласно официальным данным, в 2023 уровень рождаемости достиг самой низкой точки за всю историю. На фоне этого местные учёные говорят о настоящем кризисе, ведь рядовые корейцы хотят путешествовать и готовы вкладывать деньги в красивый образ в социальной сети, игнорируя долгосрочные отношения. Несмотря на агрессивное повышение процентных ставок в Южной Корее в последние три года, молодёжь продолжает активно тратить деньги. Согласно данным Центрального банка, уровень сбережений среди людей в возрасте 30 лет снизился с 29.4% до 28.5% за последние пять лет, в то время как остальные возрастные группы, напротив, увеличили свои сбережения. Молодые корейцы, особенно в возрасте от 20 до 30 лет, являются основными потребителями элитных товаров и услуг, включая посещение дорогих универмагов и отелей, а также активное участие в туристических поездках. Расходы на путешествия среди этой возрастной группы за последние три года увеличились с 33.3% до 40.1%.

По данным компании Hyundai Card, расходы молодёжи на покупки в элитных универмагах практически удвоились за последние три года и составили 12% от общего объёма трат. В то же время выручка дорогих ресторанов со шведским столом, популярного сегмента у молодых корейцев, выросла на 30.3% только за последний год. Например, продажи сезонного клубничного десерта в отеле Seoul Dragon City, который активно продвигается в социальных сетях, выросли на 150% по сравнению с прошлой зимой, даже несмотря на повышение цен. Правительство полагает, что основной причиной отказа от рождения детей среди корейцев остаются финансовые трудности. Согласно недавнему опросу, около 46% респондентов в возрасте 20-30 лет отказались от планов на детей из-за нестабильности в работе и высоких затрат на образование. Годовые доходы этой возрастной группы выросли лишь на 2% в прошлом году, что ниже среднего роста доходов в стране на 4.5%. Аналитики отмечают, что деньги на развлечения молодёжь находит, а значит дело не только в финансовых трудностях.

Правительство Южной Кореи, осознавая масштабы проблемы, объявило о создании нового министерства, которое будет сосредоточено на решении демографических вопросов. Ранее десятки различных мер, таких как субсидии для семей с новорождёнными, бесплатные поездки на такси и расширенные оплачиваемые отпуска по уходу за ребёнком, не смогли существенно изменить ситуацию. В опросе, проведённом американским исследовательским центром Pew в 2021 году, Южная Корея была единственной из 17 развитых стран, где главным приоритетом жизни назвали материальное благополучие, а не семью или здоровье. Когда молодых корейцев спрашивают на улицах, чем бы они хотели заниматься, то вопрос детей оказывается на одном из последних мест. Большая часть хочет наслаждаться жизнью, где места постоянному партнёру и тем более детям не находится.