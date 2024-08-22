Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Midi-Tower vs Mini-Tower – какой размер корпуса выбрать, и на что следует обратить внимание
Если попытаться сэкономить, то можно столкнуться с перегревом ПК и невозможностью установить в системный блок мощную видеокарту

Чаще всего пользователей во время покупки и апгрейда компьютера волнуют видеокарты и процессоры. От стоимости того или иного компонента зависит конечная производительность системы, поэтому важно не только сэкономить, но и как можно эффективнее вложить свои средства. Обязательной считается покупка твердотельного накопителя. Подобные устройства отлично себя зарекомендовали и демонстрируют впечатляющие возможности при работе операционной системы и игр. Если у вас актуальный процессор и мощная видеокарта, то во многих случаях переходы между уровнями будут занимать считанные секунды, а разрывы в РПГ между регионами станут почти незаметны. Обращают внимание пользователи на материнские платы, оперативную память и блоки питания, ведь чрезмерная экономия ни к чему хорошему не приводит. А вот с системными блоками всё обстоит печально.

Многие пользователи выбирают ничем не примечательную коробку, которая плохо подходит под те или иные комплектующие. Важно помнить, что ваш компьютер генерирует огромное количество тепла, поэтому забывать об его отводе не стоит. В старых корпусах предусмотрен один слот для крепления кулера, ну а многие новинки уже идут в комплекте с несколькими вентиляторами. Что любопытно, на цену это не оказывает значительного эффекта, а значит мы рекомендуем покупать такой корпус, в комплекте с которым уже есть нужные кулера. Установить систему охлаждения может почти любой пользователь, но по определённым причинам этого почти никто не делает. Часто корпус выбирается по остаточному принципу, а эксперты полагают, что игнорировать эту важную часть ПК всё же не стоит. 

Прежде всего нужно знать, что существует несколько форм-факторов, в рамках которых выпускается большая часть корпусов. Наиболее популярным уже много десятилетий остаётся Midi-Tower. Это привычный всем размер с высотой до полуметра, где могут без проблем располагаться все комплектующие. Внутри достаточно места для установки систем охлаждения, а именно в такой форм-фактор вы сможете интегрировать флагманскую видеокарту за 250 тысяч рублей. Midi-Tower может принять все материнские платы, которые только доступны на рынке. Это: E-ATX, Standard-ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Если вы намерены купить небольшую материнскую плату и не претендуете на доступ к флагманской видеокарте, то Midi-Tower вам точно не понадобится. 

В последние годы растёт популярность Mini-Tower, высота которых стартует с 30 сантиметров. Некоторые производители любят эксперименты, а в результате можно увидеть несуразные корпуса Mini-Tower, высота в которых достигает 45 сантиметров, а ширина – 25 сантиметров, что делает их неотличимыми от Midi-Tower. Если вам интересен Mini-Tower, то прежде всего убедитесь в том, что внутри поместится ваша материнская плата. Подходят только Micro-ATX и Mini-ITX, но для создания перспективного игрового ПК этого достаточно. А вот дорогая видеокарта в Mini-Tower может не поместиться. Читайте спецификации, ведь единого стандарта не существует. Существуют более или менее просторные системные блоки, а значит нужно выбрать тот, что подходит именно вам. Охладить комплектующие в Mini-Tower непросто, но за счёт встроенных систем охлаждения и продуманного расположения компонентов даже игровая станция на базе такого корпуса будет работать без сбоев. 

Довольно интересны корпуса форм-фактора SFF. Обычно их меряют в литрах, а поддержка заявлена только для материнских плат Mini-ITX. Помните, что в этом случае свободного пространства внутри вашего компьютера не будет, а мечтать о скоростной видеокарте не приходится. Обычно такие системные блоки покупают для других задач, но в целом они подходят в качестве офисных решений, просмотра фильмов и интернета. Чаще всего в SFF ставят энергоэффектвиные процессоры, теплопакет которых уходит ниже 35 Вт. Как уже было сказано выше, ни о какой высокой производительности здесь речь не идёт, а значит внутри не будет дискретной видеокарты. Какой корпус нужен вам, решайте самостоятельно. В большинстве случаев можно обойтись и Mini-Tower, куда поместится довольно мощная видеокарта. Такой корпус вы легко поставите на рабочий стол, а красивая подсветка будет радовать глаз, становясь украшением игрового или рабочего места. А вот большущий Midi-Tower лучше убрать под стол. Помните эти нюансы при выборе системного блока, ведь внутри компьютера нет ненужных компонентов, на которые вам не нужно обращать внимание по покупке. 

#полезные советы #mini-tower #midi-tower
+
Написать комментарий (0)
Эксперты пояснили, почему не стоит обращаться с ремонтом смартфона в кустарную мастерскую возле дома
Как правильно настроить смартфон перед тем, как передать его ребёнку, и нужно ли вводить ограничения
Как купить подержанный электрокар и не попасть впросак – простые советы для начинающих
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На фоне выхода обновления Android 15 поддержка старых моделей Xiaomi, Redmi и Poco сокращается
3
Final Fantasy XVI выйдет на ПК 17 сентября
1
Раскрыты очередные подробности об iPhone 16 Pro Max и iPhone SE 4
+
Galaxy Z Fold 6 Slim может стать первым складным смартфоном Samsung с рамкой из титана
+
COMAC ARJ21 успешно приземлился в аэропорту Соронг на узкой полосе 1600x30 метров
+
Аналитики рассказали, что проще выиграть деньги в рулетке в казино, чем заработать на мемкоинах
5
Танкисты РФ оснастили Т-80 гигантским защитным "мангалом" с вентиляцией и походной кроватью
1
В Германии избегают сравнения действий ВСУ с Курской битвой времен Великой Отечественной войны
2
OnePlus 12 получил крупное обновление безопасности Android объемом 1,25 ГБ
+
Исследования Полярной звезды раскрывают тайны ее поверхности и близкого компаньона
1
В России идет строительство новой автодороги до границы с Китаем
1
В сети появились новые изображения Samsung Galaxy S25 Ultra
+
Huawei Watch D2 с манжетой для измерения артериального давления выйдет в конце сентября
+
Core Ultra 9 285K легко обошёл Ryzen 9 9950X в Geekbench 6, но AMD готовит Intel неприятный сюрприз
3
Итальянские исследователи разработали человекоподобного робота с реактивными двигателями
1
Китайский док-амфибия Type 071 оснащен новой лазерной системой
+
Линейка Arrow Lake-S получит восьмиядерные процессоры Core Ultra 3 и заменит серию Core i3
7
Atari представила новую ретро-консоль 7800+: возвращение к истокам в современном формате
1
Nvidia и MediaTek объединили усилия, чтобы устранить главный недостаток технологии G-Sync
+
Британские ученые разрабатывают экологичную альтернативу пластику
+

Популярные статьи

Немного рассуждений о теории охлаждения ПК
14
Краткий справочник по встроенной графике AMD - от HD 6410D до Radeon 890M
20
10 процессоров долгожителей всех времен — с ними игровому ПК не требовался апгрейд много лет
85
Тестирование системного блока, купленного по цене блока питания
19
Открытие Gamescom 2024 как показатель деградации игровой индустрии
6
ТОП-8 лучших игровых Android-смартфонов до 16 000 рублей на конец лета 2024
1
Как узнать, что ваш роутер взломан, и можно ли получить реальный срок за использование чужого Wi-Fi
10
ТОП-7 процессоров стоимостью от 15 до 30 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
16
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
9
Собираем ультрабюджетный ПК за 22000 рублей, способный запустить все современные игры с высоким FPS
37

Сейчас обсуждают

Колючка
14:49
Хочу статью "ТОП-18 процессоров стоимостью от 8 до 62 тысяч рублей, актуальных для игор в 2024" году
ТОП-3 процессора стоимостью от 30 до 50 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
nonses84
14:47
Что за бред, там одна труба не взорвана, но немцы сами отказались от газа , верней им приказали.
TAC: Помощь Украине необходимо заблокировать из-за подрыва "Северных потоков"
OgoGoLog
14:46
"в ААА-новинках уже мало чем отличается во всем диапазоне пресетов. Так что геймплей даже на минималках с 30+ FPS почти не будет отличаться от 120+ FPS на "верихайте"." Почитали. Забавное утверждение...
Собираем ультрабюджетный ПК за 22000 рублей, способный запустить все современные игры с высоким FPS
drhitman
14:34
Ну значит им ничего не мешает и на десятку прикрутить это обновление...
Выпуск самой быстрой модификации Xiaomi SU7 начнётся в первом квартале следующего года
Такой то
14:31
свинка гебельс?
AC: При определенных условиях ВСУ в Курской области могут оказаться в окружении и быть разгромлены
Docent
14:26
И таки почему я название этого танка всегда читаю с ударением на последнем слоге? %)
В районе курской границы штурмовики РФ уничтожили танк Abrams
Блейд
14:22
Да что-то здесь если по чесноку скучно как-то стало. Хз одни и те же морды месяцами. Я в телеграме общаюсь, мне даже лайки ставят. А тут только дизлайки
Собираем ультрабюджетный ПК за 22000 рублей, способный запустить все современные игры с высоким FPS
Chihonya
14:21
Согласен, беда....
Актуальные подборки видеокарта + процессор для апгрейда игрового ПК под разрешение 1080р и 2К
Chihonya
14:20
однозначно
Собираем ультрабюджетный ПК за 22000 рублей, способный запустить все современные игры с высоким FPS
swr5
14:20
Еще один гвоздь в крышку... В старой панели куча настрек которые просто исчезнут бесследно.
Microsoft решила отказаться от системного компонента, просуществовавшего в Windows почти 40 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем