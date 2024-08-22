Если попытаться сэкономить, то можно столкнуться с перегревом ПК и невозможностью установить в системный блок мощную видеокарту

Чаще всего пользователей во время покупки и апгрейда компьютера волнуют видеокарты и процессоры. От стоимости того или иного компонента зависит конечная производительность системы, поэтому важно не только сэкономить, но и как можно эффективнее вложить свои средства. Обязательной считается покупка твердотельного накопителя. Подобные устройства отлично себя зарекомендовали и демонстрируют впечатляющие возможности при работе операционной системы и игр. Если у вас актуальный процессор и мощная видеокарта, то во многих случаях переходы между уровнями будут занимать считанные секунды, а разрывы в РПГ между регионами станут почти незаметны. Обращают внимание пользователи на материнские платы, оперативную память и блоки питания, ведь чрезмерная экономия ни к чему хорошему не приводит. А вот с системными блоками всё обстоит печально.

Многие пользователи выбирают ничем не примечательную коробку, которая плохо подходит под те или иные комплектующие. Важно помнить, что ваш компьютер генерирует огромное количество тепла, поэтому забывать об его отводе не стоит. В старых корпусах предусмотрен один слот для крепления кулера, ну а многие новинки уже идут в комплекте с несколькими вентиляторами. Что любопытно, на цену это не оказывает значительного эффекта, а значит мы рекомендуем покупать такой корпус, в комплекте с которым уже есть нужные кулера. Установить систему охлаждения может почти любой пользователь, но по определённым причинам этого почти никто не делает. Часто корпус выбирается по остаточному принципу, а эксперты полагают, что игнорировать эту важную часть ПК всё же не стоит.

Прежде всего нужно знать, что существует несколько форм-факторов, в рамках которых выпускается большая часть корпусов. Наиболее популярным уже много десятилетий остаётся Midi-Tower. Это привычный всем размер с высотой до полуметра, где могут без проблем располагаться все комплектующие. Внутри достаточно места для установки систем охлаждения, а именно в такой форм-фактор вы сможете интегрировать флагманскую видеокарту за 250 тысяч рублей. Midi-Tower может принять все материнские платы, которые только доступны на рынке. Это: E-ATX, Standard-ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Если вы намерены купить небольшую материнскую плату и не претендуете на доступ к флагманской видеокарте, то Midi-Tower вам точно не понадобится.

В последние годы растёт популярность Mini-Tower, высота которых стартует с 30 сантиметров. Некоторые производители любят эксперименты, а в результате можно увидеть несуразные корпуса Mini-Tower, высота в которых достигает 45 сантиметров, а ширина – 25 сантиметров, что делает их неотличимыми от Midi-Tower. Если вам интересен Mini-Tower, то прежде всего убедитесь в том, что внутри поместится ваша материнская плата. Подходят только Micro-ATX и Mini-ITX, но для создания перспективного игрового ПК этого достаточно. А вот дорогая видеокарта в Mini-Tower может не поместиться. Читайте спецификации, ведь единого стандарта не существует. Существуют более или менее просторные системные блоки, а значит нужно выбрать тот, что подходит именно вам. Охладить комплектующие в Mini-Tower непросто, но за счёт встроенных систем охлаждения и продуманного расположения компонентов даже игровая станция на базе такого корпуса будет работать без сбоев.

Довольно интересны корпуса форм-фактора SFF. Обычно их меряют в литрах, а поддержка заявлена только для материнских плат Mini-ITX. Помните, что в этом случае свободного пространства внутри вашего компьютера не будет, а мечтать о скоростной видеокарте не приходится. Обычно такие системные блоки покупают для других задач, но в целом они подходят в качестве офисных решений, просмотра фильмов и интернета. Чаще всего в SFF ставят энергоэффектвиные процессоры, теплопакет которых уходит ниже 35 Вт. Как уже было сказано выше, ни о какой высокой производительности здесь речь не идёт, а значит внутри не будет дискретной видеокарты. Какой корпус нужен вам, решайте самостоятельно. В большинстве случаев можно обойтись и Mini-Tower, куда поместится довольно мощная видеокарта. Такой корпус вы легко поставите на рабочий стол, а красивая подсветка будет радовать глаз, становясь украшением игрового или рабочего места. А вот большущий Midi-Tower лучше убрать под стол. Помните эти нюансы при выборе системного блока, ведь внутри компьютера нет ненужных компонентов, на которые вам не нужно обращать внимание по покупке.