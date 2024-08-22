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Актуальные подборки видеокарта + процессор для апгрейда игрового ПК под разрешение 1080р и 2К

Если нет желания покупать новый компьютер, то усилить готовую систему можно за счёт апгрейда.
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Покупка нового компьютера никогда не бывает простой. Нужно определиться с тем, сколько денег вы готовы потратить, ну а после решить, какие комплектующие купить. Требуется подобрать корпус, блок питания и множество других компонентов, каждый из которых стоит немалых денег. Разрываясь между экономией и желанием собрать максимально скоростной компьютер, приходится то и дело доплачивать, а в итоге, от вашего выбора зависит не только конечная стоимость, но и быстродействие. Иногда удаётся принять наиболее правильное решение, но бывает и так, что жизненный цикл игрового ПК завершается раньше, чем вам бы хотелось. 

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В этом случае придётся делать апгрейд, ну а мы сегодня разберёмся, какие видеокарты и процессоры стоит купить для той или иной ценовой категории. Определимся с подборками для разрешения 1080р и 2К, которые в настоящее время считаются основными и доступны для 80% геймеров. С тем, какую лучше купить ОЗУ, SSD и другие компоненты, мы разберёмся в следующий раз, а пока на кону самые главные комплектующие от правильного выбора которых зависит всё. Так, если сэкономить на видеокарте, то даже актуальный процессор не сможет вытягивать требовательные игры, а попытки купить слишком бюджетный и даже старый камень приведёт к тому, что ваша видеокарта будет сильно уступать эталонным вариантам и не сможет раскрыть себя даже в 1080р. Придётся снижать настройки графики, а это уже крайние меры. 

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Для апгрейда с прицелом на 1080р подойдут процессоры Core i5-12400F и Ryzen 5 5600. Камни почти не отличаются по своим скоростным характеристикам и привлекают возможностью установки в бюджетные материнские платы. Покупатели таких процессоров не занимаются разгоном, а за счёт бюджетных компонентов удастся сделать апгрейд без лишних затрат. Если у вас уже стояла оперативная память стандарта DDR4, то можно сэкономить и на этом компоненте, но главное не забыть о видеокарте. Мы предлагаем обратить внимание на GeForce RTX 4060, стоимость которой находится в пределах 30 тысяч рублей. При желании такую видеокарту может себе позволить даже не самый состоятельный геймер. В купе с одним из перечисленных выше процессоров GeForce RTX 4060 обеспечит стабильные 60 кадров в секунду в 1080р даже в требовательных новинках, ну а это именно та цель, который мы добивались.

Добавим, что апгрейд на Ryzen 5 5600 может быть интересен владельцам материнских плат на платформе АМ4. Предположим, что вы купили Ryzen 5 1600 много лет назад, а за это время установили твердотельный накопитель и 32 Гб оперативной памяти. Даже после покупки видеокарты уровня GeForce RTX 4060 добиться нормальной производительности не удаётся, и дело в процессоре который сильно устарел. За счёт совместимости Ryzen 5 5600 с прошлыми сериями можно просто заменить камень, оставив старую систему охлаждения. В этом случае апгрейд будет стоить вам ещё дешевле, позволяя сосредоточить усилия на других комплектующих. 

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Некоторые пользователи предпочитают полную смену платформы, что кажется вполне логичным. В этом случае придётся заменить не только процессор, видеокарту и материнскую плату, но и оперативную память. DDR5 стоит недёшево, но зато через пару лет вам не придётся ничего придумывать. Процессор AMD Ryzen 5 7500F останется актуален долго, а сокет АМ5 позволяет сделать апгрейд даже через 3 года. Производитель уверяет, что платформа долгое время не потеряет поддержки, а это отличная новость для тех, кто предпочитает регулярно усиливать свой системный блок. Помните, что переход на новую платформу затратный и подходит только тем, кто собрал достаточное количество средств. 

В случае, если вам устраивает и АМ4, то оптимальным решением будет покупка Ryzen 7 5700X3D. Процессор AMD отличается высокой производительностью и подходит под любую материнскую плату со сокетом АМ4, выпущенную после 2017 года. Предпочтительнее взять что-то на базе чипсета В450 или В550, но в данном случае вы решаете самостоятельно. Ryzen 7 5700X3D не поддаётся разгону, поэтому говорить об оверклокерском потенциале не приходится. Это просто мощный процессор, который отлично показывает себя из коробки.

Как и Ryzen 5 5600 он идеально подходит для владельцев старых материнских плат AMD, но под него желательно купить не самую дешёвую видеокарту. GeForce RTX 4060 подойдёт, но камень явно будет скучать, поэтому предлагаем ориентироваться на Radeon RX 7700 XT. Это почти максимум, требуемый для разрешения 2К, а сама видеокарта имеет массу плюсов. Например, у неё есть 12 Гб видеопамяти, что в данном сегменте редкость. NVIDIA предпочитает экономить, а с Radeon RX 7700 XT вы точно не почувствуете бутылочного горлышка, о котором так много пишут эксперты. 

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Многочисленные тесты доказывают, что для разрешения 1080р подходит современная видеокарта с 8 Гб памяти, тогда как для 2К лучше купить графический чип, имеющий 12 Гб. Попытка использования технологий масштабирования способна решить часть проблем, но оборачивается потерей качества картинки. Фанаты дядюшки Хуанга уверяют, что не видят никакого ухудшения, но в данном случае это попытка убедить себя в том, что 8 Гб хватит всем. Мы не призываем вас к приверженности к тому или иному бренду, но всегда полезно думать и смотреть тесты.

Например, дорогие процессоры Intel то и дело демонстрируют низкую стабильность, а патч с исправлениями вышел совсем недавно. Неясно, решит ли программный код все проблемы, а поэтому более предпочтительными считаются процессоры AMD. NVIDIA контролирует большую часть игрового рынка, а в некоторых сегментах у геймеров просто нет выбора. Но и это не значит, что нужно слепо доверять брендам, ведь до 50 тысяч рублей Radeon RX 7700 XT остаётся безальтернативной, превосходя соперниц из зелёного лагеря с большим отрывом. 

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Актуальные подборки видеокарта + процессор для апгрейда игрового ПК под разрешение 1080р и 2К
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