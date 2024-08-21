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На что в 2024 способна видеокарта GeForce GTX 480, и почему старый флагман лучше не покупать

Видеокарты слишком быстро устаревают, ну а старые флагманы довольно быстро теряют актуальность и уже не тянут новые игры.
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В интернете много мошенников. Кто промышляет фишинговыми атаками в Telegram, тогда как другие предпочитают обманывать доверчивых людей по телефону. А есть группа лиц, которая не подпадает ни под одну статью, но при этом регулярно вводящая людей в заблуждение. Речь идёт о перекупщиках компьютерной техники, занимающихся восстановлением и продажей всего этого на популярных площадках. На первый взгляд никто ничего не нарушает, но если изучить тему глубже, то всё становится на так очевидно. К примеру, родители хотят купить своему ребёнку компьютер на первое сентября. Дело важное, но денег на новый системный блок нет. В результате на Авито можно встретить множество добродушных компьютерных мастеров, готовы помощь очистить карманы доверчивых пользователей. 

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Довольно часто можно встретить объявления о продаже игровых компьютеров, владельцы которых обещают, что железо будет легко справляться с любыми играми. Проблема в том, что эти ребята забывают добавить, что нужно скачивать только тайтлы, вышедшие 10 и даже 15 лет назад. Особый упор делается на флагманах, некоторые из которых до сих пор на слуху. Так, внутри может оказаться процессор Core i7-4790K, релиз которого состоялся больше десяти лет назад. Процессор действительно был очень быстрым, но время его давно ушло. Не брезгуют продавцы и старыми видеокартами, а сегодня мы изучим потенциал системы, которая оснащена GeForce GTX 480. Релиз флагмана состоялся в далёком 2010 году, с тех пор прошло слишком много времени, чтобы считать такую видеокарту игровой. 

Если вы в следующий раз решите купить игровой ПК на вторичном рынке, убедитесь в том, что внутри находятся комплектующие, которым не больше трёх лет, иначе есть риск зря потратить деньги. Мы же пока изучим тесты, проведённые на канале zWORMz Gaming. Автор не стал гонять старушку на требовательных играх, использовав для тестов шутер Delta Force: Hawk Ops Alpha. На этот раз мы не будем публиковать скриншоты, поскольку ощутить весь трагизм ситуации можно только посмотрев хотя бы часть ролика. Что же, Delta Force: Hawk Ops Alpha в разрешении 1080р не играбельна с GeForce GTX 480 даже на самых низких настройках качества.

Картинка то и дело виснет, и пытаться попадать в противников в таком режиме крайне сложно. После снижения разрешения до 720р средний фрамрейт достигает 35 единиц, но просадки ниже 30 кадров в секунду всё равно не позволяют в полной мере насладиться процессом. Именно поэтому автор переходит на 496р, где ему даже удаётся успешно убегать от выстрелов противника. Даже в этом разрешении фрамрейт то и дело проваливается ниже 40 кадров в секунду, а относительно неплохо GeForce GTX 480 себя чувствует только в 360р. К сожалению, в таком разрешении картинка становится просто ужасного качества, хотя получить больше 55 fps всё равно не удалось. 

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Можно сделать вывод, что даже старый флагман, поступивший в продажу 10 или 15 лет назад не может обеспечить нормальное качество картинки в актуальных играх. Если вы решили отправиться на вторичный рынок в поисках компьютера, то старайтесь обходить объявления со слишком старыми комплектующими стороной. Когда продавец рекламирует процессор и видеокарту, убеждая вас в том, что флагманы долго остаются актуальными, обязательно посмотрите на год выхода этого флагмана на рынок. Вся информация доступна в интернете, а вам достаточно ввести только название. Отметим, что не обязательно идти на вторичный рынок, чтобы купить недорогую видеокарту.

Давайте изучим несколько решений, которые продаются с гарантией и стоят относительно недорого. Например, нетребовательным геймерам обязательно понравится GeForce RTX 3050. Это слегка урезанная видеокарта на популярном графическом чипе, но в данном случае нас интересует только цена. GeForce RTX 3050 недорогая и неплохо вписывается в бюджет небогатого геймера. Она никогда не была флагманской, но зато отлично справляется с любыми играми в 1080р на средневысоких настройках графики. Вас может насторожить экономная система охлаждения, но в данном случае всё в порядке, ведь для этой GeForce RTX 3050 существенного охлаждения не требуется. 

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GeForce RTX 3060 обойдётся на целых 10 тысяч рублей дороже, но зато она предлагает 12 Гб памяти и будет ещё долго тянуть все игры в 1080р. Согласимся, что сборка на GeForce GTX 480 обойдётся дешевле, но вы уже видели какой результат ожидает неопытного охотника за скидками. Поскольку прирост производительности между поколениями замедлился, GeForce RTX 3060 позволяет не думать об апгрейде, но вам в любом случае потребуется нормальный процессор. 

В качестве оптимального и недорогого решения можно выбрать Ryzen 5 5600. Камень построен на базе сокета АМ4 и позволяет собрать игровую систему без значительных вложений. Особенно будет довольны владельцы процессоров первых двух поколений AMD, ведь с Ryzen 5 5600 производительность удастся повысить до 50% без обновления системы охлаждения и переустановки Windows. В качестве альтернативы можно присмотреться к Core i5-12400F. Процессор Intel стоит столько же, как указанный выше Ryzen 5 5600, и к нему можно купить бюджетную материнскую плату.

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К сожалению, сборка на новых комплектующих окажется дороже, чем на старых флагманах, но зато вы точно сможете запускать все игры без ограничений. Ну а если попасться на удочку мошенников, купив ПК с видеокартой 10-летней давности, то придётся тратить деньги ещё раз. На самом деле вы будете вынуждены избавиться от абсолютно всех запчастей, ведь старый процессор также не может справляться с актуальными задачами и требует замены. В мусор улетит и оперативная память, формат которой также сменился. Словом, вы всё равно вынуждены будет вернуться в магазин, но сделаете это после того, как потратите часть средств на вторичном рынке. 


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