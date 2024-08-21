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Как купить подержанный электрокар и не попасть впросак – простые советы для начинающих

Машины с электрическими приводами имеют свои особенности, учитывать которые при покупке должен каждый автолюбитель
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Даже в не самых крупных российских городах можно встретить автомобильные мастерские, специалисты в которых готовы взяться за самые продвинутые и высокотехнологичные решения. Бывает, что сложность ремонта превышает все допустимые пределы, но улыбчивый парень из заезжего городка уверяет вас, что сделает всё за несколько дней. Кто знает, может быть перед вами местный самородок, способный при помощи отвёртки возвращать к жизни машины, пережившие сильные аварии. Вот только практика свидетельствует о том, что состояние вашего автомобиля после контакта с местными Кулибиными станет только хуже. Эксперты рекомендуют отправиться в авторизованный сервис-центр, где специалисты досконально знают всё о конструкции вашей машины. Ну а если у того или иного производителя появляется какое-либо значительное новшество, то работники отправляются на переквалификацию, а значит всегда владеют актуальными знаниями. 

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Но всё это хорошо, если вы уже владеете автомобилем, тогда как многие отправляются за машиной прямо сейчас. В случае, если вы присматриваетесь к электрокару, то нужно учитывать множество нюансов, без знания которых эксплуатация превратится для вас в настоящее испытание. Прежде всего помните, что в холодное время года аккумулятор может терять значительную часть своего объёма. Именно по этой причине рекомендуется не оставлять электрокар на улице на ночь, если вы проживаете в Москве и области. Южные регионы суровая зима обходит стороной, но и здесь следует помнить о возможном разряде. Если вы решили купить себе подержанный электрокар, то первым делом рекомендуется проверить заряд батареи. На рынке можно встретить массу автомобилей, завезённых в РФ после аварии. Далеко не все мастера способны выявить проблемы, поскольку требуется доступ к внутренней системе автомобиля. В результате часть неисправностей зависнет в подвешенном состоянии, провоцируя более сложные поломки в будущем. 

Доверяйте проверку аккумулятора специалистам и помните, что именно батарея является самым дорогим компонентом машины. В США можно встретить целые кладбища электрокаров, куда выбрасывают автомобили на ходу. Многие запчасти и электроника там прекрасно сохранены, но из-за необходимости покупать новый аккумулятор, владельцы предпочитают приобрести другую машину. Статистика доказывает, что значительная часть выбирает вариант с бензиновым двигателем и не удовлетворена опытом владения электрокаром. В правильной мастерской проверят не только фактическую ёмкость аккумулятора, но и повреждения, утечки и даже состояние соединяющих кабелей. Особенно это актуально в аварийных машинах, где произойти могло что угодно, а разрыв проводов – это самое невинное, что может обнаружить эксперт. Также рекомендуется обратить внимание на систему рекуперации. Если она работает нормально, то со временем вы будете экономить энергию за счёт использования транспортного средства в городском цикле. 

Многие опции может проверить даже неопытный владелец, ведь часть информации предоставлена на информационном мониторе. Системы автоматического пилотирования у вас не будет, но это не значит, что операционная система в вашей машине не должна обновляться. И речь не о возможных взломах, ведь иногда программисты допускают ошибки, ну а зрелая версия ОС позволяет избежать досадной встречи с детскими болезнями электрокаров. В случае, если машина эксплуатировалась в России, то требуйте сервисную книжку. Многие автовладельцы предпочитают обращаться в авторизованные сервисные центры, ну это очень хорошие новости. Можно не беспокоиться, что владелец занизил реальный пробег и в целом использовал дешёвые китайские детали во время ремонта и замены отслуживших механизмов. Эксперты не рекомендуют покупать первый автомобиль без присутствия специалиста, который финансово заинтересован в том, чтобы вы остались в выигрыше. Если такой человек обнаружит проблему, то это спасёт вас от опрометчивого выбора. Ну а в случае, если неисправность несущественная, то оплата за услуги специалиста тут же окупится, ведь можно просить неплохую скидку. Эксперты отмечают, что ремонтом электрокаров должны заниматься высококлассные специалисты, ну а особенности эксплуатации обязан знать каждый потенциальный владелец. Кстати, важно учитывать время зарядки и наличие скоростных технологий в данной области. Современные электрокары заряжаются достаточно быстро, ну а старички первых поколений должны стоять в гараже всю ночь. Будет печально, если у вас такого гаража нет. В этом случае путешествовать на машине вы не сможете, ограничившись поездками по городу. 

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