Согласно статистике, только 35% российских владельцев смартфонов намерены продать свои аппараты после покупки новинок следующего поколения. Кто-то отправит телефон в шкаф, тогда как другие положат на стол и будут использовать в качестве резервного. Например, автор данного материала полгода назад купил себе новый аппарат, но так и не смог полностью отказаться от старого. Причина в играх, в которые играет ребёнок, а проблема в невозможности перенести сохранения. Начинать прохождение заново неохота, ну а в результате приходится держать под рукой два мобильника. Поскольку у ребёнка уже есть свой аппарат, то планов отдать ему подержанный нет, ну а в результате смартфон завис в воздухе. Чаще всего ничего подобного не происходит, ну а многие родители действительно после покупки нового аппарата передают старый своим детям.

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И вот здесь и возникают проблемы, ведь далеко не все знают правила безопасности, позволяющие сделать процесс максимально правильным. Эксперты советуют полностью очистить аппарат перед тем, как передавать его кому бы то ни было. Скачайте свои фотографии, видео и другие файлы на компьютер или перенесите в облако. В идеале нужно сделать полное обнуление данных, что вернёт сил даже порядком уставшему и не новому устройству. Вы получите новую операционную систему, которую нужно настроить. Рекомендуем купить ещё один мобильный номер и провести регистрацию на ребёнка. Google и Apple подобные действия допускают, ну а самое главное не забыть, что вы настраиваете смартфон не для себя. Если ваш ребёнок ещё не осознаёт, какие ему приложения нужны, то стоит заняться настройкой самостоятельно. В случае, если речь идёт о подростке, то можно просто дать ему сделать всё самостоятельно. Рекомендуется заблокировать часть не подходящего по возрасту контента, но здесь всё зависит от уровня доверия между детьми и родителями.

Также помните о настройках платёжных систем. Если у вашего ребёнка уже есть пластиковая карта, то её можно интегрировать в телефон, что позволит ему расплачиваться за булочки и проезд без необходимости носить с собой кошелёк с деньгами. Не забывайте, что большая часть детей ещё не умеет контролировать свои расходы. Психологи уверяют, что даже взрослые далеко не всегда с такой задачей справляются. Виртуальные деньги тратятся более легко, тогда как расстаться с наличным уже не так просто. Именно поэтому нужно провести с ребёнком беседу, разъяснив ему основные финансовые правила, действующие в вашей семье. Некоторым родителям лень обнулять данные, а после проводить длительную настройку. Обычно ссылаются на нехватку времени, но последствия у такого решения могут быть не самыми удачными. Например, внутри телефона может остаться ваш мессенджер или электронная почта. Кто знает, как всем этим распорядится взрослеющий подросток. Также рекомендуется удалить свою платёжную карточку. Эксперты советуют учить детей экономии, даже если вы и можете себе позволить воплощать в жизнь любые капризы. Расходы должны быть под контролем, ну а какую сумму может в месяц потратить ваш ребёнок, вы уже решите самостоятельно.

Если вы не хотите, чтобы ваш отпрыск играл в игры со взрослым рейтингом и смотрел такие ролики в сети, обязательно установите ограничения. Если Google будет знать, что владельцу смартфона всего 10 лет, то никогда не позволит ему установить некоторые программы и заблокирует любые попытки выйти за пределы дозволенного. Если вы полагаете, что подросток может попытаться обойти ваши требования, настройте список программ, которые могут запускаться без вашего ведома. Остальные потребуют пароль, информация о котором будет только в ваших руках. Можно поставить пароль на любую программу, включая магазин приложений Google Play, а также на уже скачанное ранее ПО. Многое зависит от возраста ребёнка, ну а психологи советуют попробовать доверять своим детям. Если попытка не увенчается успехом, можно попробовать вводить ограничения. Помните, что всё это не должно быть слишком суровым и оказывать заметное влияние на работоспособность смартфона. Если вы перегнёте палку, то в этом случае неясно, зачем вы вообще давали телефон своему ребёнку, если намерены и дальше контролировать каждый его шаг. Одним словом, выбор за вами, но просто отдать свой мобильный и игнорировать вышеуказанную информацию всё же не стоит.