Если майнеры не начнут агрессивно распродавать ВТС, то до конца августа рынок криптовалют продолжит оставаться в состоянии спячки

До конца августа осталось всего две недели, и аналитики уже рассуждают о том, каким будет курс первой криптовалюты осенью. Последний месяц лета стал одним из самых драматичных за всю историю существования Bitcoin.

Напомним, в начале августа сформировались предпосылки для обвала рынка, а 5 числа курс цифрового золота ушёл ниже 50 тысячи долларов. Что любопытно, такого расклада не ожидали даже пессимисты, а в результате сегодня рынок всё ещё находится в состоянии паники. Индекс «жадности» упал до минимальных значений, желающих покупать не так много. Эксперты то и дело говорят о скором формировании дефицита. Якобы, после перехода на халвинг, монет в свободной продаже будет становиться всё меньше, но пока крупные инвесторы не спешат заносить средства в нестабильный актив.

На фоне такого поведения существует высокий риск очередного обвала рынка, поскольку крупным игрокам выгодна низкая закупочная стоимость ВТС.

Предугадать движение первой криптовалюты крайне сложно, но аналитики ждут агрессивных действий от майнеров. Известно, что сегодня практически все фермеры ведут добычу с убытком. Пожалуй, только в России, где цены за 1 кВт ощутимо ниже, чем в США, копать Bitcoin всё ещё выгодно, хотя при подсчётах никогда не берётся в учёт необходимость платить налоги, поддерживать работоспособность оборудования и содержать целый штат специалистов, осуществляющих техническую и информационную поддержку. Это значит, что реальные расходы майнеров могут сильно превышать оценки экспертов, и всё это ставит некоторые компании в сложное положение.

Известно, что в настоящее время стоимость оборудования для добычи цифрового золота опустилась до самой низкой отметки за несколько лет. Это идеальная возможность обновить парк, попутно избавившись от конкурентов. Логика следующая, если несколько крупных майнеров решат объединить усилия, то они смогут выбросить на рынок достаточно крупную сумму в криптовалюте. Разница в покупке и предложении тут же отразится на рынке, способствуя снижению стоимости Bitcoin. Первая криптовалюта пойдёт вниз, а реализовавшие свои монеты по относительно высокой цене компании получат достаточно наличности для давления на конкурентов.

Курс ВТС снизится, что сделает добычу для небольших компаний сильно убыточной, вынуждая распродавать железо по бросовым ценам. Аналитики полагают, что это идеальный шанс для такого сценария, но окно возможностей закрывается. Если крупные майнеры действительно хотят проредить число конкурентов, то они должны приступить к действиям уже сегодня. Предполагается, что фундаментальные показатели утянут курс цифрового золота выше 60 тысяч долларов уже в начале сентября. Уже на этой неделе состоится заседание, в рамках которого глава ФРС сообщит о снижении инфляции до привычного уровня в 2%.

Если прогнозы аналитиков сбудутся, то цифровые активы могут пойти вниз, что создаст предпосылки для роста в начале сентября. Пока же продавцы не демонстрируют повышенной активности, тогда как покупатели ожидают важных сигналов. Именно поэтому, если обе стороны так и не будут готовы перейти к решительным действиям, эта неделя может оказаться такой же вялой, как и прошлая. В этом случае курс ВТС будет торговаться в пределах 56-59 тысяч долларов, создавая повышенную волатильность на рынке.

Добавим, что всё больше аналитиков рассуждает о скором начале сезона альткоинов. Причина в том, что многие криптовалюты находятся намного ниже ожидаемых цен, принося инвесторам большие убытки. На этом фоне даже Bitcoin ведёт себя относительно стабильно, не говоря уже об Ethereum, курс которого и вовсе кажется разочаровывающим. По мнению некоторых экспертов, сезон альткоинов начнётся этой зимой. Триггером станет повышение курса цифрового золота выше 80 тысяч долларов, после чего популярные криптовалюты перейдут к росту и смогут не только вернуть утерянные позиции, но и принести своим инвесторам существенные прибыли.

Напомним, принято считать, что к концу года Bitcoin выйдет из спячки и сможет превысить 80 и даже 100 тысяч долларов. Такой расклад кажется неизбежным, но в таком случае неясно, почему крупные игроки не покупают свободные ВТС прямо сейчас, ведь выгода превысит 50% всего за несколько месяцев. Не исключено, что у крупных инвесторов свои резоны, ну а пока всё внимание сосредоточено на ведущих майнинговых компаниях.