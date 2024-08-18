Млечный путь настолько огромен, что должен в буквальном смысле быть переполнен разумной жизнью. Солнечная система имеет удивительно удачное расположение, находясь в рукаве Ориона, по обе стороны от которого есть два главных рукава нашей галактики. Теоретически, прямо мимо нас пролегает удобная транспортная линия, соединяющая цивилизации по обе стороны рукава Ориона. Возраст Млечного пути составляет более 13 миллиардов лет, это достаточно для того, чтобы рядом с нами появились сотни, тысячи и даже миллионы различных видов, многие из которых оказались способны выйти за пределы своей планеты.

Земле потребовалось 3-4 миллиарда лет, чтобы на ней появилась разумная жизнь, но в галактике есть и более древние планеты. Кроме того, на некоторых из них условия могли оказаться более благоприятными, а вариантов развития событий бесконечное множество.

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Мы уже достаточно давно ищем признаки разумной жизни, но вопреки научным данным и здравому смыслу пока не достигли на этом направлении никаких результатов. Несоответствие между вероятностью существования инопланетных цивилизаций и нашей неспособностью их обнаружить принято называть парадоксом Ферми. В ходе недавнего исследования, проведённого группой учёных из Центра космических полётов имени Годдарда NASA, была высказана любопытная идея, позволяющая немного иначе взглянуть на интерпретацию парадокса Ферми. Предполагается, что инопланетные цивилизации настолько далеко ушли в своём развитии, что мы просто не в состоянии их обнаружить с помощью считающихся актуальными технологий. Это похоже на то, как если бы пчёлы решили найти разумных существ за пределами своего улья. Если на пути попадутся представители другого улья, то контакт, а возможно даже конфликт, не исключён, но человеческая раса слишком сложна для насекомых, поэтому ни о каком разумном контакте (в понимании более развитого вида) между нами и речи быть не может. Пример немного притянут за уши, но в данном случае мы мыслим в парадигме знакомых нам переменных, тогда как за пределами Земли и Солнечной системы в силу вступают свои законы, понимание которых нам только предстоит.

Команда исследователей сосредоточила свои усилия на поиске так называемых техносигнатур. Это самые различные признаки, позволяющие засвидетельствовать присутствие более развитых видов в космосе. Одним из наиболее очевидных способов поиска техносигнатур является обнаружение больших солнечных панелей, которыми могли бы покрывать свои планеты инопланетные цивилизации для генерации энергии. Если бы инопланетяне наблюдали за Землёй, они могли бы заметить отражённый свет от наших солнечных панелей. Исходя из этого, учёные из NASA решили провести симуляцию и выяснить, сможем ли мы обнаружить такие панели на экзопланетах, находящихся на расстоянии 30 световых лет от нас. Результаты симуляции оказались неожиданными. Чтобы телескопы могли уловить сигнал, отражённый от солнечных панелей на экзопланете, примерно 23% поверхности суши этой планеты должно быть покрыто такими панелями. Для сравнения, на Земле для удовлетворения всех наших энергетических потребностей достаточно покрыть солнечными панелями всего около 2,4% суши. Даже при увеличении численности населения до 10 миллиардов человек, потребуется всего 3% покрытия. В теории потребности в генерации энергии у более развитой цивилизации будет выше, чем на нашей планете. Но со временем технологии становятся всё более энергоэффективными, а это порождает противоречия между ранее высказанными предположениями и компьютерной симуляцией. Проще говоря, жителям другой планеты не понадобится устанавливать так много солнечных панелей, а значит и обнаружить их с помощью такого способа не получится.

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Но даже если бы такие масштабы использования солнечной энергии существовали, телескопу потребовалось бы провести сотни часов наблюдений, чтобы выделить слабый сигнал из фонового шума. Полученные результаты имеют серьёзные последствия для нашего понимания парадокса Ферми. Млечный Путь настолько велик и стар, что, по статистике, в нём должно существовать множество разумных цивилизаций, которые могли бы колонизировать не только свои звёздные системы, но и соседние. Некоторые учёные считают, что старые цивилизации будут полагаться на энергию своих и колонизированных звёзд, создавая сферы Дайсона. Свет от Солнца рассеивается по всей Вселенной, а гигантская структура вокруг звезды позволяет собрать всю энергию в одном месте, хотя такие масштабы пока нашей цивилизации и кажутся чрезмерными. Не так давно астрономы зафиксировали необычные колебания света вокруг звезды Табби, а некоторые и вовсе предположили, что подобные изменения напрямую связаны с работой сферы Дайсона. Вот только недавнее исследование ставит под сомнение такие предположения. Учёные приходят к выводу, что развитые цивилизации могут использовать более продвинутые и менее заметные для нас технологии.

Это может значить, что разумные виды вокруг нас достигли такого высокого уровня развития технологий, что стали для нас практически невидимыми. Они больше не нуждаются в огромных сферах, превышающих размеры звёзд, получая энергию другим способом. Вместо использования мегаконструкций такие виды могли бы перейти к энергоэффективным технологиями, полагающимся на ядерный синтез. Обнаружить с расстояния подобные колебания не сможет ни один продвинутый телескоп, а чтобы найти ту или иную цивилизацию, придётся физически высадиться на обитаемую планету. Рави Коппарапу, ведущий автор исследования и планетолог из Центра космических полётов имени Годдарда NASA, считает, что отсутствие признаков крупных техносигнатур не означает, что инопланетных цивилизаций рядом с нами нет. Не исключено, что мы окружены разумной жизнью, которая не ставит себе задачу колонизировать весь Млечный путь. Возможно, многие не хотят или не могут выйти за пределы своей планеты или звёздной системы, но в данном случае переменных слишком много. В итоге исследователи приходят к выводу, что отсутствие явных следов инопланетных цивилизаций свидетельствует о том, что другие виды достигли такого уровня развития, что вышли за пределы нашего понимания. Возможно, инопланетные цивилизации используют технологии, которые мы не можем ни увидеть, ни понять. Или же они уже решили, что колонизация галактики не имеет смысла, достигнув идеального баланса между своим населением и доступными ресурсами. А может они смотрят на нас также, как мы изучаем мух или муравьёв и не догадываются, что наше стремление к саморазрушению и бесцеремонное копошение – это своеобразное проявление разумной жизни.