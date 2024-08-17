На заре своего становления смартфоны отличались друг от друга не только характеристиками, но и визуально. Производители не боялись идти на рискованные эксперименты, а в результате в выигрыше оставались рядовые потребители. Сегодня отличить аппарат за 100 долларов от флагмана за 1000 долларов бывает сложно, а владение умным гаджетом давно превратилось в рутину. В последние годы продажи мобильных телефонов снижаются, но происходит это ещё и потому, что каждое следующее поколение не предлагает новых функций. Разработчики медленно совершенствуют камеры, прибавляют оперативной памяти и улучшают дисплеи. Идея совершить переворот на рынке, всё реже приходит в головы производителям, а в результате сегмент становится предсказуемым, а смысл в покупке нового аппарата есть только в том случае, если старый пришёл в негодность, либо за долгие годы использования заметно уступает актуальным моделям. Ну а поскольку приток инноваций на рынок мобильных телефонов замедлился, то жизненный цикл умных гаджетов становится всё больше, что не самым лучшим образом отражается на доходах производителей.

реклама





В настоящее время рынок смартфонов разделён между двумя компаниями, контролирующими выпуск операционных систем. Apple занимается разработкой iOS и получает значительную часть пирога, зарабатывая деньги за счёт высокой маржи и слишком высоких цен на сопутствующие услуги. Например, в комплекте с китайским смартфоном за 400 долларов вы найдёте зарядное устройство мощностью 67 Вт, тогда как iPhone за 800 не только не тенят такую мощность, но и обязывает вас докупить блок питания с кабелем. Google каждый год выпускает очередную версию Android, предпочитая зарабатывать на рекламе и доле от продаж в цифровом магазине приложений. Десятки производителей используют собственные оболочки на базе Android, но всего несколько смогли пойти дальше. Huawei выпускает смартфоны на базе HarmonyOS и уже готовится к официальному релизу HarmonyOS NEXT. Если в текущая версия частично основана на версии Android под названием AOSP, то HarmonyOS NEXT будет полагаться на ядро собственной разработке. Это может привести к тому, что доступа к магазину приложений у пользователей не будет, но пока вопросов на ту тему больше, чем ответов. Xiaomi выпускает новые поколения смартфонов на базе HyperOS, но пока не спешит отказываться от AOSP. В будущем китайская компания планирует внедрить в код собственной операционной системы ещё больше уникальных функций, но уже сегодня свободна от ограничений со стороны Google.

В Китае, России и нескольких других странах можно встретить мобильные телефоны, работающие с другими операционными системами, но процентное соотношение подобных гаджетов настолько мало, что говорить о них всерьёз пока слишком рано. Чаще всего такие аппараты выпускаются для сотрудников государственных учреждений и в будущем позволят уйти от тотального контроля со стороны США. Всё это значит, что выбирать приходится между Android и iOS. За право стать членом элитного сообщества владельцев продукции Apple приходится платить, но это не мешает армиям фанатов каждый год инвестировать в дорогостоящие смартфоны десятки миллиардов долларов. Значительной разницы между смартфонами на Android в одном и том же ценовом сегменте нет, но вы всегда можете купить как дорогой смартфон за 1500 долларов, так и бюджетный за 100 долларов. Прежде чем делать выбор, нужно определиться с тем, сколько денег вы готовы потратить. Ну и было бы неплохо понять, нужна ли вам продвинутая камера, доплата за которую может превышать несколько сотен долларов.

Помните, что любой актуальный смартфон последних поколений без проблем сможет справляться с любыми задачами. Это значит, что вы получите доступ к популярным играм, просмотру видео, браузеру и многим другим функциям. При хорошем освещении камера будет делать фотографии приличного качества, но отличия между телефоном за 100 и 500 долларов позволяют улучшить пользовательский опыт и расширить область применения. Если судить по многочисленным тестам, то любой современный смартфон должен иметь 8 Гб оперативной памяти, от 128 Гб физической памяти и быструю зарядку. Понимание скорости у всех разное, поэтому владельцам Apple хватает и 30 Вт. Указанная выше Xiaomi за 300 долларов продаёт аппараты с зарядкой мощностью 67 Вт, тогда как за 500 можно рассчитывать на 120 Вт. Такое решение понравится не только туристам, но и рядовым пользователям. Так, если вы весь день смотрели фильмы, играли или занимались решением рабочих задач, то всего за 10 минут у розетки можно восполнить 50% заряда и даже больше.

реклама





Аналитики замечают, что рядовые пользователи становятся всё более требовательными к качеству фотографий. В связи с этим рекомендуется обращать внимание на тесты в интернете. Изучите несколько телефонов, которые вы себе можете позволить, а после посмотрите, что о них думают блогеры и рядовые владельцы. Как уже было сказано выше, даже аппарат за 100 долларов умеет делать днём фотографии нормального качества, но пасует перед съёмкой в помещении с плохой освещённостью. Некоторые эксперты рекомендуют покупать смартфоны до 500 долларов, поскольку у более дорогих технологические новшества практически отсутствуют. Не забывайте, что у каждого мобильного телефона есть несколько ключевых компонентов, а значит выбор не ограничивается только камерой и встроенной памятью. Любителям требовательных игр следует выбирать аппараты с мощными процессорами. Увы, но такие доступны только во флагманах, поэтому придётся раскошелиться. Существует целый класс геймерских смартфонов, в каждом из которых присутствует система охлаждения и многие другие удобные мелочи. В результате даже в ходе длительных многочасовых серий ваш аппарат не будет перегреваться.

Не менее важно качество дисплея. На самом деле даже аппараты за 100 долларов могут предложить вполне неплохой экран, но всё познаётся в сравнении. Телефоны за 300 долларов могут похвастать матрицей, созданной по технологии AMOLED с частотой обновления 120 Гц. Обычные аппараты предлагают базовые 60 Гц, но увидеть различия бывает довольно сложно. Чаще всего преимущества 120 Гц раскрываются во время игр, но в целом даже рядовые пользователи признают, что интерфейс становится более плавным. В смартфонах за 500 долларов и дороже встречаются одни из самых продвинутых дисплеев на рынке, ну а каждый год технологии делают небольшой шаг вперёд. Увидеть его бывает непросто, но если вы возьмёте смартфон Xiaomi, выпущенный 5 лет назад, а после сравните его с представителем аналогичной серии, поступившей в продаже совсем недавно, то будете сильно удивлены. Нельзя не упомянуть не самых известных китайских производителей. Пожалуй, именно эти ребята пытаются придумывать что-то новое. Они первыми начали использовать разблокировку по отпечатку пальцев, а сегодня продвигают ИК-камеры и тепловизоры. Спрос на подобные устройства небольшой, но это только потому, что на эти технологии пока не обратили внимания маркетологи Apple. Эксперты полагают, что любая технология должна быть востребована. Иногда в продажу поступают устройства, потенциал которых кажется огромным, но придумать идеи применения в реальной жизни почти невозможно. В пример можно привести умные часы. Владельцы подобных гаджетов старательно считают сброшенные за день калории и делают вид, что следуют рекомендациями умных алгоритмов. Некоторые используют устройства для быстрой оплаты покупок и просмотра сообщений, но всё это кажется притянутым за уши.