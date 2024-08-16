Опция работает только на одной из тестовых версий настольной операционной системы

Microsoft никогда не славилась качеством своих продуктов. Операционные системы годами приходилось переустанавливать, теряя ценные фотографии, видео и другую информацию. С выходом Windows 7 ошибок стало не так много, как раньше, ну а Windows 10 можно назвать относительно стабильной. Надежды на то, что Windows 11 обойдётся без досадных огрехов, не оправдались, хотя Microsoft и предприняла целый ряд мер. Так, новая операционная система предъявляла повышенные требования к процессору и встроенной системе безопасности, но даже этого оказалось недостаточно. Каждый крупный патч не обходится без массовых сбоев, но на этот раз Софтверный гигант удивил даже самых больших оптимистов.

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Как стало известно, в Windows 11 появилась возможность существенно увеличить быстродействие процессоров нового поколения AMD. Что примечательно, камни начинают показывать себя отлично именно в играх, тогда как стандартные настройки ничего подобного не дают. Настройку нашли случайно, а сама она не фигурирует ни в одном техническом документе на официальном сайте разработчика. По словам энтузиастов, обнаруживших особенность тестовой сборки ОС, активация её сопряжена с некоторыми сложностями и предполагает понижение уровня безопасности Windows 11. Функция обнаружена в сборке Windows 11 24H2, которая должна выйти к концу 2024 года. Как уже отмечалось выше, чаще всего обновления операционной системы приводят к появлению новых ошибок, но ещё никогда не давали прирост быстродействия в играх. Уже несколько поколений подряд AMD приходится работать вместе с Microsoft над устранением ошибок, возникающих после релиза новой серии, но на этот раз всё обстоит с точностью до наоборот.

Некоторые инсайдеры сообщают, что эффект заметен только на серии Ryzen 9000 с архитектурой Zen 5, тогда как другие уверяют, что даже камни серии Ryzen 7000 могут получить значительный буст. Всего удаётся повысить производительность на 4%, но в некоторых играх наблюдаются более внушительные показатели. Напомним, несколько дней назад сообщалось о том, что в операционных системах на базе Linux производительность в играх оказывается выше, чем на Windows 11, что связывается с особенностями работы планировщика. Эксперты заметили, что после переключения на учётную запись администратора быстродействие процессоров серии Ryzen 9000 в играх становится выше, но не достигает показателей на ОС Linux. В связи с этим высказывается предположение, что проблема в Windows 11 может быть связана с учётной запись пользователя. Авторы Hardware Unboxed уже доказали, что после переключения на «Администратора» можно добиться роста количества кадров в секунду в играх по сравнению с обычной учётной записью Windows.

Отметим, что работа Windows 10 и Windows 11 происходит под обычной учётной записью, но включить «Администратора» несложно. Нужно выполнить команду compmgmt.msc. После этого перейти в настройки Локальных пользователей и групп, открыть вкладку «Пользователи» и нажать два раза левой кнопкой мыши на надпись «Администратор». Далее следует убрать галочку с опции «Отключить учётную запись» и сохранить настройки. Нужно учитывать, что после этого система станет менее безопасной, но зато вы получите небольшой буст в играх. Известно, что ничего подобного получить с процессорами Intel не выйдет. Это может значить, что проблема кроется в продукции AMD, а значит нам ещё предстоит узнать, кто виноват, и что делать.