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Apple, Samsung или Xiaomi – кто делает лучшие смартфоны, и что купить, если в кошельке всего $300

Увы, но старый iPhone никогда не предложит вам технологии и качество съёмки, которые доступны у новых смартфонов других компаний за аналогичные 300 долларов
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Согласно статистике Авито, большая часть вторичного рынка смартфонов в РФ представлена продукцией Apple. Фанаты яблочной компании с огромным удовольствием тратят значительные суммы на старые аппараты, продолжая считать Apple самой технологичной компанией на планете. Сегодня мы обойдёмся без необоснованной критики в адрес того или иного производителя, ведь цель данного материала заключается в понимании того, что может вам дать покупка нового или подержанного мобильного телефона. Разберём бренды Apple, Samsung и Xiaomi. 

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Предположим, что вам нужен смартфон. Важно понимать, что технологии не стоят на месте, а особенно заметен рост в области камер. Даже сегодня высоким спросом пользуется десятая серия iPhone, но мы бы не рекомендовали ждать от телефона, поступившего в продажу почти 5 лет назад, каких-то откровений. Учитывая тот факт, что вся продукция Apple относится к классу флагманов, то даже старые аппараты гарантируют приличное качество фотографии и способны превосходить бюджетных китайцев, которые сегодня продаются за 100 долларов. И всё же, если вы привыкли к более дорогому сегменту, то переход на старый iPhone покажется вам удручающим. Кроме не самого качественного экрана, вы заметите медленную зарядку. Даже самые прокачанные мобильные телефоны Apple последнего поколения могут рассчитывать на стандарт USB Power Delivery, обеспечивающий мощность до 30 Вт. Таким образом до 50% iPhone 15 зарядится за 30 минут. Если у вас раньше был китаец последних нескольких поколений за 400 долларов, то там должна была присутствовать зарядка мощностью 67 Вт. 

Не отличается продукция Apple и ёмкими батареями, что вкупе с медленной зарядкой выглядит странно. Всё это вызывает вопросы, ведь речь об аппаратах, стоимость которых превышает 1000 долларов. И всё же, у Apple есть и сильные стороны. Начнём с того, что смартфоны этой компании медленно устаревают. Вы можете купить сегодня на вторичном рынке iPhone 13, а через год продать его со скидкой в 15-20%. Если аппарат будет без видимых повреждений, то можно рассчитывать и на более значительную стоимость. Некоторые фанаты яблочной компании покупают новинки на старте, а после избавляются от них ровно через год. Кто-то предпочитает менее дорогие смартфоны, но в целом также рассчитывает вернуть часть денег. Скорее всего, если вы купите новый телефон китайской компании за 300 долларов, то через пару лет в лучшем случае выручите за него 100 долларов. Одним из главных плюсов Apple можно назвать поддержку пользователей. Известно, что старые операционные системы подвержены взломам. Риски возрастают по мере устаревания, ну а iPhone на iOS получают свежие ОС ещё пять лет после своего выхода. Даже после этого доступны обновления безопасности, а значит риски взлома ощутимо ниже, чем на Android. Многие аналитики полагают, что объяснить пристрастие к продукции Apple рационально просто невозможно. Маркетологи компании создали вокруг смартфонов и других гаджетов некий ареол, позволяющий владельцам считать себя частью элитарного клуба. Не будем разочаровывать этих ребят, ведь каждому хочется считать себя лучше, чем это есть на самом деле. 

Что до Samsung, то корейцы выпускают несколько популярных линеек, позволяя потенциальным покупателям делать выбор на основе собственных вкусов, потребностей и финансовых возможностей. Флагманы Samsung технически обходят аналоги Apple, предлагая больше за те же деньги. А вот с камерами наблюдается паритет. Качество съёмки на разных аппаратах имеет свои отличая, но в целом разница не очень значительная. Предполагается, что серьёзных успехов в будущем удастся добиться за счёт интеграции умных алгоритмов, но пока ни у Samsung, ни у Apple на этом поприще нет заметного преимущества. Смартфоны Samsung более сбалансированы и позволяют получить брендовый аппарат без необходимости платить за него 1000 долларов. При этом даже относительно недорогие телефоны признаются качественными. С быстрой зарядкой и здесь не всё в порядке, поскольку южнокорейская компания старается экономить там, где это возможно. И всё же, серии за 400-500 долларов способны удивлять наличием продвинутых технологий и почти не уступают флагманам Apple. А вот с поддержкой у Samsung не всё идеально. Флагманы могут рассчитывать на 3-4 года, ну а бюджетные аппараты устаревают слишком быстро. 

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Xiaomi демонстрирует всё больше самостоятельности и в конце 2023 впервые перешла на операционную систему собственной разработки. Половина кода всё ещё основана на американской AOSP, но со временем HyperOS продолжит движение вперёд. За счёт отказа от базовой Android китайский производитель существенно увеличил жизненный цикл многих смартфонов. Даже середняки за 300 долларов продолжат получать обновления безопасности до 2028 года, тогда как флагманы могут рассчитывать на более длительную поддержку. Повторимся, что это важно в плане безопасности, а эксперты не рекомендуют устанавливать банковские приложения и доверять личные данные телефонам, которые уже много лет не получают свежих патчей. Между iOS, HyperOS и версией Android на Samsung наблюдаются значительные визуальные отличия, но принцип работы позволяет перейти из одной операционной системы в другую без болезненного привыкания. Скорее всего, некоторые настройки и иконки будут находиться в непривычных для вас местах, но основные команды останутся без изменений. 

Почти не отличается и насыщение цифровых магазинов. HyperOS полагается на площадку Google, поэтому здесь также наблюдается паритет. Часть игр на iOS стоит дороже, а за привычные действия приходится регулярно платить, но в этом и заключается принадлежность к элитарному клубу. У Xiaomi также есть флагманы, техническое оснащение которых иногда даже превосходит самые дорогие аппараты Samsung. Особенно впечатляет быстрая зарядка. Даже на смартфонах за 300 долларов доступны 67 Вт, тогда как за 500 и выше можно получить в два раза больше. Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч заряжается до 50% за несколько минут, что позволяет получить достаточно времени для работы и развлечений без длительного ожидания. Xiaomi использует самые различные камеры, позволяя даже в смартфонах за 300 долларов получать приличную картинку. Более дорогие аппараты могут похвастать оптическим зумом и другими технологиями, но в целом Apple и Samsung всё же превосходят китайцев в области работы алгоритмов съёмки. Купить новый смартфон за 300 долларов производства яблочной компании не получится. Увы, но ценовая политика у американцев более жёсткая. Xiaomi и Samsung за те же деньги предлагают примерно одинаково, хотя в некоторых сегментах китайцы всё ещё выходят вперёд. Нужно понимать, что время дешёвых смартфонов ушло в прошлое, а значит нужно обращать внимание на другие характеристики. Мы призываем вам мыслить рационально. Как бы фанатам Apple не хотелось, но старый iPhone за 300 долларов технически будет во всём уступать мобильным телефонам других компаний. Можно убеждать себя в том, что это не так. Иногда это даже работает. 

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