Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Как правильно выбрать игровой монитор – изображение, разрешение, технологии и другие характеристики

Если вам нужен игровой монитор, то нужно знать несколько особенностей, без которых вы можете получить плохую картинку, низкий фрамрейт и в целом потратить деньги зря.
[ ] для раздела Блоги
2
2

Большая часть советов на компьютерную тематику так или иначе связана с видеокартами и процессорами. Эксперты делают подборки наиболее популярных, худших и посредственных комплектующих, позволяя рядовым пользователям получать обобщённые знания без длительного и утомительного чтения характеристик десятков существующих процессоров и видеокарт. Не все советы можно назвать одинаково полезными, но в данном случае важно лишь то, что люди стараются помочь ближнему, а это уже хорошо. Иногда можно встретить советы о покупке того или иного твердотельного накопителя или оперативной памяти, а вот о мониторах пишут единицы. 

реклама



Сегодня мы не станем рекламировать тот или иной бренд, а также же обращать внимание на конкретные модели, ведь перед нами стоит более глобальная задача, позволяющая разобраться в ключевых деталях. Итак, сегодня в продаже можно встретить массу мониторов, ну а мы постараемся понять, на что нужно обращать внимание рядовому потребителю. Начнём с цифр. Принято разделять все мониторы по разрешающей способности. Если судить по статистике Steam, то чуть меньше 60% всех владельцев ПК сидят за мониторами с разрешением 1080р или 1920х1080 точек. Монитор с разрешением 2К позволили себе более 20% пользователей, а вот с определением принадлежности к данной категории есть вопросы. Так, существует несколько стандартов, основным из которых считается 2560х1440р. Проблема заключается в том, что встречаются мониторы с нестандартными разрешениями, к числу которых принадлежит 2880х1800р и 2560х1600р. Выше вы можете увидеть, что популярность таких мониторов ниже, чем у общепринятого стандарта. 

Уже как минимум 5 лет пользователей пытаются убедить в необходимости перехода на мониторы с разрешением 4К, но пока потребители не горят желанием тратить на развлечения слишком много денег. Официально к 4К принадлежит разрешение 3840х2160р, но часть пользователей владеет мониторами с разрешающей способностью 3440х1440р. Если перевести всё в цифры, то мы получим 2 миллиона точек в разрешении 1080р. 2К предлагает 3.7-4 миллиона точек, тогда как 4К может порадовать более чем 8 миллионами точек, что в 4 раза выше, чем народное 1080р. Кажется, что ничего не мешает рядовым пользователям перейти на более качественные дисплеи, отказавшись от старых форматов. Вот только в реальности проблема не так очевидна, как об этом пишут в рекламе. Начнём с того, что получить преимущество от перехода на 4К можно только в том случае, если вы запускаете соответствующий контент. Если вы купите дорогой прокачанный монитор, но продолжите смотреть на нём фильмы в 1080р, то никакого эффекта не заметите. Многое зависит от технологии, на базе которой сделан монитор, но в конечном итоге даже качественный 1080р окажется лучше бюджетного 4К. 

реклама



Во время работы в интернете разница между дисплеями с разной разрешающей способностью и вовсе будет незаметна, но здесь нужно учитывать другой фактор. Поскольку 4К вмещает больше точек, то покупать небольшой монитор с разрешением 4К мы не рекомендуем. Начинать стоит с 28-30 дюймов, тогда как для 1080р хватит и 22-дюймового экрана. А вот 32-дюймовый монитор с разрешением 1080р брать не стоит, поскольку на нём будут видны пикселы, что самым негативным образом отразиться на восприятии. Не всегда проблема станет заметна, но в данном случае нужно учитывать, что размер всё же имеет значение. Многие эксперты рекомендуют выбирать 2К, называя целый ряд причин в пользу такого решения. Прежде всего нужно учитывать, что стоят такие мониторы дешевле, а значит по карману рядовым потребителям. Но куда важнее делать сознательный выбор именно геймерам. Всё просто, ведь чем выше разрешающая способность вашего монитора, тем меньшее количество кадров в секунду вы получите. 

Например, если купить видеокарту за 35 тысяч, то можно рассчитывать на максимальные настройки графики и стабильные 60 кадров в секунду в 1080р. С такой же видеокартой в 2К придётся снижать качество картинки, а значит в этом случае вам понадобиться графический чип за 50 тысяч рублей и дороже. Учтите, что низкие или средние настройки графики в 2К дадут вам менее зрелищную картинку, чем высокие в 1080р. В случае, если вы хотите купить монитор с разрешением 4К, то придётся купить видеокарту от 90 тысяч рублей и дороже. Такая значительная сумма есть далеко не у каждого геймера, а низкая популярность сверхвысокого разрешения объясняется именно высокими требованиями со стороны компьютерных игр. Если с видеокартой за 50 тысяч в 4К вы ещё можете рассчитывать на средние настройки графики, то купив видеокарту за 35 тысяч вам придётся сталкиваться с падениями фреймрейта и другими проблемами. Мечтать о запуске трассировки лучей не стоит, а в целом нужно учитывать сценарии использования перед покупкой. Если вы намерены смотреть на мониторе фильмы и не хотите играть, то 4К при доступе к соответствующему контенту будет более правильным выбором. Геймерам требуется не только большой размер монитора, но и соответствующая видеокарта. При необходимости можно скинуть разрешение до 1080р даже на мониторе с поддержкой 4К, но в этом случае картинка станет ещё более печальной, чем вы можете представить. 

реклама



К счастью, в последнее время мониторов низкого качества почти не делают. Даже китайцы перешли на мониторы с IPS-матрицей. Если не хотите лишних проблем, покупайте монитор, созданный именно по этой технологии. Многие мониторы Samsung оснащены VA-матрицей. По некоторым показателям она проигрывает IPS, но в целом даёт картинку приличного качества. Было время, когда IPS считалась медленной, но в последние годы в продажу поступило множество мониторов, которые можно смело считать игровыми. Эксперты пишут, что важна скорость отклика, которая в играх не должна быть ниже 2 мс. В большинстве игр такие показатели излишни, но в данном случае решать вам. На рынке также присутствуют мониторы с технологией TN, которые мы вам советуем обходить стороной. Не так давно появились мониторы с OLED-матрицей, но цены здесь слишком высокие для рядовых покупателей. Пожалуй, именно на такой монитор стоит ориентироваться энтузиастам, ну а мы подождём, пока цены здесь хотя бы немного снизятся. 

Есть ещё несколько важных моментов, на которые обязательно нужно обращать внимание при покупке монитора. Например, вам может пригодиться поддержка AMD FreeSync или её более продвинутой версии с приставкой Premium. Речь о технологии адаптивной синхронизации, в задачи которой входит снижение разрывов на дисплее. Благодаря этому картинка становится более плавной, но без хорошей видеокарты всё равно не обойтись. Алгоритмы возьмут на себя только часть проблем, но не справятся с низким фреймрейтом. У NVIDIA есть G-Sync, пользующаяся большим спросом на рынке. Здесь всё очевидно, ведь видеокарт NVIDIA в продаже намного больше, а значит и мониторов под них должно быть в достатке. Значительной разницы между технологиями нет, но вы должны ориентироваться на производителя своей видеокарты. Было бы неплохо купить монитор с высокой частотой обновления. Принятый стандарт равен 144 Гц, но в рознице есть мониторы, обеспечивающие 240 Гц и выше. Особенно дорого стоят мониторы с разрешением 4К, поддержкой синхронизации и высокой частотой обновления. Суммы здесь могут быть космическими, а технологии достигать своего предела. 

Покупайте только то, что подходит лично вам. Тратить деньги на монитор, но экономить на видеокарте – это не самый верный выбор. Помните о дополнительных технологиях, но не забывайте, что всё это стоит денег. Не всегда продвинутые технологии себя оправдывают, поэтому для начала можно обойтись прожиточными минимумом. Например, достаточным для большинства геймеров будет монитор с разрешением 2К, размером до 30 дюймов без поддержки технологии синхронизации и с частотой обновления 144 Гц. Более серьёзный комплект прибавит 10-50 тысяч рублей, что может оказаться критичным для вашего кошелька. 

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 4.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

мониторы полезные советы
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI
11
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
5
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
3
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9 Pro
+
Обзор планшетного компьютера Doogee T30S
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
17
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9
+
Обзор контейнера для SSD-накопителя M.2 Ugreen CM642
5
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED (2024)
3
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A8
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мобильные телефоны Xiaomi, Redmi и POCO, которые получат промежуточное обновление HyperOS
+
Самая мощная в мире двуглавая китайская ветряная турбина будет обеспечивать энергией 30 000 домов
9
Motorola выпустила доступные смарт-часы с AMOLED-дисплеем и функциями отслеживания здоровья
+
Ютубер напечатал на 3D-принтере игровой ноутбук, в который добавил только компоненты от ПК
2
Культовая игра Red Dead Redemption готовится к дебюту на ПК
3
Россия планирует наладить конвейерное производство спутников до 250 штук в год
3
В сети появились фото с десятками автомобилей Tesla Model 3, размещенных на заросшем поле
+
Генерал Алаудинов: ВС РФ уничтожили большую часть техники ВСУ в Курской области
21
Российские операторы связи столкнулись с ростом трафика из-за проблем с доступом к YouTube
3
Танки Т-72Б3М с резиновыми антидроновыми кожухами показали на "Армии-2024"
+
Опубликовано видео, как лазерная установка «Росатома» разрезала высотный кран в Кургане
2
Новая бесплатная раздача игр в Epic Games Store теперь доступна по всему миру
1
В низкой производительности Ryzen 7 9700X в играх и рабочих задачах может быть виновата Microsoft
8
Зрители оказались недовольны фильмом «Дэдпул и Росомаха» в озвучке от Red Head Sound
4
Xiaomi Smart Band 9 вышел на всем глобальный рынок
1
Hardware Unboxed разочаровались в Ryzen 9 9950X - новинка оказалась не лучше Ryzen 9 7950X
11
Что такие «грязные» Bitcoin, и чего стоит опасаться при покупке криптовалюты
2
Теплопакет AMD Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X могут поднять в обновлении прошивки AGESA 1.2.0.1A
5
Раскрыты полные характеристики смартфона Samsung Galaxy A06
+
УАЗ 3962 "Буханка" признана опасной для дорог общего пользования и может быть запрещена
8

Популярные статьи

Почему не нужно начинать играть в Hamster Kombat, и когда пользователи получат виртуальные токены
5
Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер на самой популярной в мире видеокарте в 2024 году
6
Подборка игр, которые ошибочно причисляют к киберпанку
15
Если ли смысл сегодня брать GeForce GTX 1080 Ti, и что нужно знать при покупке видеокарты с рук
26
Как обновить Windows Vista до самой последней версии в 2024 году
21
10 распространенных ошибок при выборе игровой видеокарты в 2024 году
5
Есть ли смысл ждать появления Ryzen 5 9600Х в магазинах РФ, и почему Ryzen 5 7600Х гораздо лучше
10
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
42
Как была решена серьёзная проблема распространения софта для Linux в дистрибутиве Chimbalix
10
О будущем Xbox - американские поклонники Microsoft обсудили перспективы любимого бренда
2

Сейчас обсуждают

swr5
09:09
Никому уже не советую брать моник с 60 Гц даже для обычной работы. Посидев за монитором в 120 Гц смотреть на экран 60 Гц очень грустно, кажется, что все лагает и дергается.
Как правильно выбрать игровой монитор – изображение, разрешение, технологии и другие характеристики
Garthar
09:07
Только в ваших фантазиях. Конфиги по прежнему все пилятся в файликах, диски нормально без рукоблудия новые смонтировать тот еще квест, причем делать это можно аж в 3х местах, а gnome-mount хоть и може...
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
vpoluektov
09:04
А еще не лишней была бы поддержка HDR...
Как правильно выбрать игровой монитор – изображение, разрешение, технологии и другие характеристики
swr5
09:01
Довольно много пользователей на Западе активно переходят на Линукс, т.к. он бесплатен (а там с пиратством сложнее чем у нас, за шальную винду могут и посадить). Есть удачные примеры фотографов, видеои...
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
swr5
08:52
Линукс всегда молод, энергичен, подтянут и строен по-сравнению со все более и более дряхлеющей виндой.
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
avkSI
08:51
Как это... "нейтрально" со стороны Швейцарии! У кого-то ещё остались сомнения насчёт этого статуса данной страны?
Швейцария предварительным решением заблокировала активы России ещё на $1,5 млрд
Чумадан
08:47
Ачиридной анало говнет. Таких установок было много но в последнее время их не тестируют так как нем смысла использовать такую древнюю технологию
В России создали первый в мире тяжелый дрон «Мотылёк» с асинхронными двигателями
Артём Николаев
08:22
Главная ошибка - слушать рекламистов.
10 распространенных ошибок при выборе игровой видеокарты в 2024 году
VermeeY
08:21
Открой глаза клоун, или иди нах отсюда.
В ночь с 15 на 16 августа российские ВКС провели комбинированные удары по тылам украинских войск
Егор Надоров
08:19
Через мобильник в Эпик Геймс зайди и с планетой-ВПН'ом(я им пользуюсь) забирай оттуда что захочешь, в чём проблема?
На этой неделе Epic Games Store раздает бесплатно две игры, которые обычно стоят почти $80
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем