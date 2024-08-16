Большая часть советов на компьютерную тематику так или иначе связана с видеокартами и процессорами. Эксперты делают подборки наиболее популярных, худших и посредственных комплектующих, позволяя рядовым пользователям получать обобщённые знания без длительного и утомительного чтения характеристик десятков существующих процессоров и видеокарт. Не все советы можно назвать одинаково полезными, но в данном случае важно лишь то, что люди стараются помочь ближнему, а это уже хорошо. Иногда можно встретить советы о покупке того или иного твердотельного накопителя или оперативной памяти, а вот о мониторах пишут единицы.

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Сегодня мы не станем рекламировать тот или иной бренд, а также же обращать внимание на конкретные модели, ведь перед нами стоит более глобальная задача, позволяющая разобраться в ключевых деталях. Итак, сегодня в продаже можно встретить массу мониторов, ну а мы постараемся понять, на что нужно обращать внимание рядовому потребителю. Начнём с цифр. Принято разделять все мониторы по разрешающей способности. Если судить по статистике Steam, то чуть меньше 60% всех владельцев ПК сидят за мониторами с разрешением 1080р или 1920х1080 точек. Монитор с разрешением 2К позволили себе более 20% пользователей, а вот с определением принадлежности к данной категории есть вопросы. Так, существует несколько стандартов, основным из которых считается 2560х1440р. Проблема заключается в том, что встречаются мониторы с нестандартными разрешениями, к числу которых принадлежит 2880х1800р и 2560х1600р. Выше вы можете увидеть, что популярность таких мониторов ниже, чем у общепринятого стандарта.

Уже как минимум 5 лет пользователей пытаются убедить в необходимости перехода на мониторы с разрешением 4К, но пока потребители не горят желанием тратить на развлечения слишком много денег. Официально к 4К принадлежит разрешение 3840х2160р, но часть пользователей владеет мониторами с разрешающей способностью 3440х1440р. Если перевести всё в цифры, то мы получим 2 миллиона точек в разрешении 1080р. 2К предлагает 3.7-4 миллиона точек, тогда как 4К может порадовать более чем 8 миллионами точек, что в 4 раза выше, чем народное 1080р. Кажется, что ничего не мешает рядовым пользователям перейти на более качественные дисплеи, отказавшись от старых форматов. Вот только в реальности проблема не так очевидна, как об этом пишут в рекламе. Начнём с того, что получить преимущество от перехода на 4К можно только в том случае, если вы запускаете соответствующий контент. Если вы купите дорогой прокачанный монитор, но продолжите смотреть на нём фильмы в 1080р, то никакого эффекта не заметите. Многое зависит от технологии, на базе которой сделан монитор, но в конечном итоге даже качественный 1080р окажется лучше бюджетного 4К.

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Во время работы в интернете разница между дисплеями с разной разрешающей способностью и вовсе будет незаметна, но здесь нужно учитывать другой фактор. Поскольку 4К вмещает больше точек, то покупать небольшой монитор с разрешением 4К мы не рекомендуем. Начинать стоит с 28-30 дюймов, тогда как для 1080р хватит и 22-дюймового экрана. А вот 32-дюймовый монитор с разрешением 1080р брать не стоит, поскольку на нём будут видны пикселы, что самым негативным образом отразиться на восприятии. Не всегда проблема станет заметна, но в данном случае нужно учитывать, что размер всё же имеет значение. Многие эксперты рекомендуют выбирать 2К, называя целый ряд причин в пользу такого решения. Прежде всего нужно учитывать, что стоят такие мониторы дешевле, а значит по карману рядовым потребителям. Но куда важнее делать сознательный выбор именно геймерам. Всё просто, ведь чем выше разрешающая способность вашего монитора, тем меньшее количество кадров в секунду вы получите.

Например, если купить видеокарту за 35 тысяч, то можно рассчитывать на максимальные настройки графики и стабильные 60 кадров в секунду в 1080р. С такой же видеокартой в 2К придётся снижать качество картинки, а значит в этом случае вам понадобиться графический чип за 50 тысяч рублей и дороже. Учтите, что низкие или средние настройки графики в 2К дадут вам менее зрелищную картинку, чем высокие в 1080р. В случае, если вы хотите купить монитор с разрешением 4К, то придётся купить видеокарту от 90 тысяч рублей и дороже. Такая значительная сумма есть далеко не у каждого геймера, а низкая популярность сверхвысокого разрешения объясняется именно высокими требованиями со стороны компьютерных игр. Если с видеокартой за 50 тысяч в 4К вы ещё можете рассчитывать на средние настройки графики, то купив видеокарту за 35 тысяч вам придётся сталкиваться с падениями фреймрейта и другими проблемами. Мечтать о запуске трассировки лучей не стоит, а в целом нужно учитывать сценарии использования перед покупкой. Если вы намерены смотреть на мониторе фильмы и не хотите играть, то 4К при доступе к соответствующему контенту будет более правильным выбором. Геймерам требуется не только большой размер монитора, но и соответствующая видеокарта. При необходимости можно скинуть разрешение до 1080р даже на мониторе с поддержкой 4К, но в этом случае картинка станет ещё более печальной, чем вы можете представить.

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К счастью, в последнее время мониторов низкого качества почти не делают. Даже китайцы перешли на мониторы с IPS-матрицей. Если не хотите лишних проблем, покупайте монитор, созданный именно по этой технологии. Многие мониторы Samsung оснащены VA-матрицей. По некоторым показателям она проигрывает IPS, но в целом даёт картинку приличного качества. Было время, когда IPS считалась медленной, но в последние годы в продажу поступило множество мониторов, которые можно смело считать игровыми. Эксперты пишут, что важна скорость отклика, которая в играх не должна быть ниже 2 мс. В большинстве игр такие показатели излишни, но в данном случае решать вам. На рынке также присутствуют мониторы с технологией TN, которые мы вам советуем обходить стороной. Не так давно появились мониторы с OLED-матрицей, но цены здесь слишком высокие для рядовых покупателей. Пожалуй, именно на такой монитор стоит ориентироваться энтузиастам, ну а мы подождём, пока цены здесь хотя бы немного снизятся.

Есть ещё несколько важных моментов, на которые обязательно нужно обращать внимание при покупке монитора. Например, вам может пригодиться поддержка AMD FreeSync или её более продвинутой версии с приставкой Premium. Речь о технологии адаптивной синхронизации, в задачи которой входит снижение разрывов на дисплее. Благодаря этому картинка становится более плавной, но без хорошей видеокарты всё равно не обойтись. Алгоритмы возьмут на себя только часть проблем, но не справятся с низким фреймрейтом. У NVIDIA есть G-Sync, пользующаяся большим спросом на рынке. Здесь всё очевидно, ведь видеокарт NVIDIA в продаже намного больше, а значит и мониторов под них должно быть в достатке. Значительной разницы между технологиями нет, но вы должны ориентироваться на производителя своей видеокарты. Было бы неплохо купить монитор с высокой частотой обновления. Принятый стандарт равен 144 Гц, но в рознице есть мониторы, обеспечивающие 240 Гц и выше. Особенно дорого стоят мониторы с разрешением 4К, поддержкой синхронизации и высокой частотой обновления. Суммы здесь могут быть космическими, а технологии достигать своего предела.

Покупайте только то, что подходит лично вам. Тратить деньги на монитор, но экономить на видеокарте – это не самый верный выбор. Помните о дополнительных технологиях, но не забывайте, что всё это стоит денег. Не всегда продвинутые технологии себя оправдывают, поэтому для начала можно обойтись прожиточными минимумом. Например, достаточным для большинства геймеров будет монитор с разрешением 2К, размером до 30 дюймов без поддержки технологии синхронизации и с частотой обновления 144 Гц. Более серьёзный комплект прибавит 10-50 тысяч рублей, что может оказаться критичным для вашего кошелька.