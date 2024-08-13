На носу 1 сентября, а значит самое время задуматься о покупке своему ребёнку отдельного компьютера. До определённого возраста родители предпочитают контролировать все действия детей в интернете, но со временем контроль ослабевает. Перед ребёнком открывается масса возможностей, не все из которых несут хорошее, доброе и вечное. Подрастающее поколения проникается националистическими идеями, верит в абсурдные теории и в целом сильно зависимо от авторитетных блогеров. Если пустить всё на самотёк, то ваш ребёнок может пойти ложным путём, что приведёт к самым печальным последствиям. Это значит, что до определённого возраста с детьми нужно не только разговаривать, но и пытаться фильтровать контент, доступ к которому они имеют.

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Поскольку сегодня в руках у подрастающего поколения есть масса инструментов для доступа к информации, придётся провести большую работу. Прежде всего нужно обеспечить контроль над контентом в смартфоне. Сделать это очень просто. Помните, что вы никогда не должны использовать один аккаунт со своим ребёнком. Создайте для него отдельную учётную запись, указав точный возраст владельца. Система заблокирует часть контента самостоятельно, после чего вам нужно указать на те или иные ограничения при установке игр и доступе к любой другой информации. На каждом смартфоне есть функция родительского контроля. Насколько глубоко вы станете ей пользоваться, зависит только от вашего решения. Некоторые родители игнорируют подобные ограничения, разрешая ребёнку получать информацию со взрослым рейтингом. Это могут быть видеофайлы, тексты, фотографии и даже игры. Если внести правильные настройки, то всё это не прорвётся на смартфон вашего ребёнка.

Стоит помнить, что с жёсткими ограничениями согласны даже не все психологи. Многие известные учёные полагают, что слишком сильно зажимать ребёнка не следует. Вместо этого нужно побольше с ним разговаривать, разъясняя вред о того или иного контента. Повторимся, что решение принимает каждый родитель, а значит именно взрослые ответственны за всё, что в будущем происходит с их детьми. Помните, что всегда есть обходные пути, в рамках которых продвинутые подростки способны обходить любые ограничения. Подрастающее поколение умеет находить нужную информацию, поэтому отключить их от мировой паутины порой бывает сложно. Но это подростки, которые уже обладают самосознанием и способны отдавать себе отчёт за принимаемые решения. Не всегда подростки делают верные выводы, но они хотя бы способны это делать, тогда как дети до 10 лет нуждаются в контроле. Обязательно настройте нужные параметры на ноутбуке или компьютере. Психологи рекомендуют следить за играми, в которые играют ваши дети. Многие родители полагают, что выполнили свой долг, как только обеспечили ребёнку отдельную комнату с компьютером. Это не так, ведь обмануть первоклашку гораздо легче, чем ученика пятого класса. В сети промышляют не только мошенники, пытающиеся отнять ваши деньги, но и люди с больной психикой. Маленькая девочка, с которой регулярно разговаривает ваш ребёнок, может оказаться бородатым психом, а значит оставлять всё на самотёк нельзя.

Отдельного внимания заслуживают социальные сети. Добавьте себя в друзья и время от времени просматривайте аккаунты, с которыми ведёт переписку ваш ребёнок. После определённого возраста подобные действия могут вызывать дискомфорт у подрастающего поколения. Если вы не поймёте, что пришло время прекращать слежку, то об этом вам скажет вам ребёнок. Не переусердствуйте. Также обращайте внимание на мессенджеры. В Телеграмм есть масса каналов, доступ в которые строго запрещён. Увы, но владельцы подобных площадок игнорируют проблемы родителей и распространяют сомнительный контент среди детей. Ограничения родительского контроля здесь не сработают, а значит даже первоклашка может смотреть контент с пометкой 18+. Проблема остаётся актуальной, и только родители могут уберечь своего ребёнка от опасностей, прячущихся по ту строну монитора или экрана смартфона. Дети до 10 лет наивны и охотно доверяются незнакомцам из интернета. Мошенники прекрасно всё это знают, поэтому нужно быть на чеку. Психологи не рекомендуют садить ребёнка перед собой и вести с ним регулярные беседы. Даже в раннем возрасте это вызывает реакцию отторжения. Девайте ценные комментарии между делом. Приводите примеры и делайте так, чтобы не слишком давить. Многие дети ценят самостоятельность, но готовы присучиваться к советам, если к ним относятся с уважением. Ну и психологи не рекомендуют слишком суровые наказания. Забирать смартфон или отключать интернет на месяц не стоит. Помните, если ваш ребёнок делает что-то не так, как требуют правила школы, то виноваты в этом только вы. Не всегда удаётся выбрать правильное решение, но очень часто можно исправить ошибки, донеся до ребёнка нужную информацию в правильном виде.