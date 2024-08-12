Команда исследователей из Университета Флориды совместно с Национальным институтом диабета, заболеваний органов пищеварения и почек провела масштабное исследование, в ходе которого была изучена эффективность различных видов диет для людей, находящихся в зоне риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты показали, что переход на диету, состоящую из большого количества орехов, фруктов и овощей, является действенным способом уменьшить уровень жировой массы в организме. На первый взгляд казалось, что результаты позволяет такую диету рекомендовать для широкого круга лиц, но всё стало сложнее, когда учёные начали изучать влияние на человека, если в рацион добавить оливковое масла первого отжима. Выяснилось, что польза от слишком большого приёма такого масла может оказаться меньше, чем всегда считалось, что вынудило исследователей разобраться в проблеме глубже.

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Популярность средиземноморской диеты, которую активно пропагандируют как одну из самых полезных для сердца, во многом связана с её высокими кардиопротекторными свойствами. Важной частью этой диеты является оливковое масло, особенно первого отжима (EVOO), широко рекламируемое за счёт способности снижать уровень так называемого «плохого» холестерина (ЛПНП). В ходе исследования учёные отобрали 40 взрослых добровольцев в возрасте от 18 до 79 лет, у которых наблюдался повышенный риск развития атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний (АССЗ). Испытуемым предложили в течение восьми недель соблюдать специально разработанную веганскую диету. В первые четыре недели участники употребляли рацион, обогащённый четырьмя дополнительными чайными ложками EVOO в день, а затем переходили на диету с низким содержанием EVOO, практически исключающую добавление оливкового масла. Между этими двумя этапами исследования был предусмотрен недельный перерыв.

Результаты показали, что диеты как с высоким, так и с низким содержанием EVOO способствовали улучшению кардиометаболического профиля участников, включая уровни холестерина, сахара в крови и показатели воспаления. В какой-то момент исследователи обратили внимание на интересную закономерность: порядок следования диет оказал значительное влияние на уровень ЛПНП. Выяснилось, что участники, получающую диету с большим содержанием оливкового масла, и затем переходящие на рацион с его минимальным содержанием, демонстрировали более выраженное снижение уровня ЛПНП. Напротив, те, кто добавлял оливковое масло в рацион после нескольких недель его ограничения, не достигали столь значительных результатов в уменьшении в организме «плохого» холестерина. Учёные предполагают, что даже небольшие количества насыщенных жиров, содержащиеся в EVOO, могут влиять на переработку ЛПНП в печени, что приводит к повышению их уровня в крови и значит и к увеличению риска инсультов и инфарктов.

Авторы исследования подчёркивают, что уменьшение потребления оливкового масла может способствовать более эффективному снижению липидов у людей с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Несмотря на то, что различия в снижении уровня ЛПНП были незначительными, особенно при использовании диеты с низким содержанием EVOO во второй половине эксперимента, выводы учёных всё же указывают на потенциальную пользу отказа от слишком активного потребления оливкового масла. Пока давать рекомендации об отказе от оливкового масла учёные не намерены. Для того чтобы сделать окончательные выводы, нужна более значительная выборка, а также проведение исследований в более продолжительные временные отрезки. Кроме того, подчёркивается важность индивидуального подхода к выбору источников жиров в рационе, особенно для людей с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Проще говоря, некоторым людям чрезмерное употребление оливкового масла не вредит, тогда как другим противопоказано.

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Существует множество видов растительных масел, которые получают из разных частей растений, таких как семена, орехи, плоды и даже корни. Наиболее распространёнными являются соевое, подсолнечное, оливковое, рапсовое и пальмовое масла. В 2022 году мировое производство растительных масел превысило 210 миллионов тонн. Наибольшую долю занимают пальмовое и соевое масла. Пальмовое масло составило около 35% от общего объёма производства, а соевое – примерно 30%. Пальмовое масло является самым широко используемым растительным маслом в мире, оно содержится примерно в 50% всех продуктов, представленных на полках супермаркетов. Оно используется в пищевой промышленности, косметике, производстве мыла и даже в биотопливе. Производство пальмового масла приводит к вырубке тропических лесов, особенно в Индонезии и Малайзии, что позволяет говорить об утрате биоразнообразия и увеличения выбросов парниковых газов. Это вызывает серьёзные экологические проблемы, и многие компании и организации стремятся сократить использование пальмового масла или перейти на более устойчивые методы его производства. Различные виды растительных масел имеют разные составы жирных кислот. Например, оливковое масло богато мононенасыщенными жирами, которые считаются полезными для сердца, в то время как пальмовое масло содержит больше насыщенных жиров, что может быть менее полезным для сердечно-сосудистой системы.

Самыми крупными потребителями растительных масел являются Китай, Индия, Европейский Союз и США. Китай и Индия в 2022 году потребили примерно 18 и 23 миллионов тонн растительных масел соответственно, что делает их крупнейшими потребителями в мире. За последние десятилетия глобальное потребление растительных масел значительно возросло. Например, с 1990 года мировое потребление пальмового масла увеличилось почти в три раза. В 2022 году глобальное потребление растительных масел составило более 200 миллионов тонн. Пальмовое масло составляет около 30-35% от общего мирового потребления растительных масел, соевое масло – около 30%, подсолнечное – 10-15%, рапсовое – около 15%.