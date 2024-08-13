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Как правильно почистить смартфон от мусора и что удалить, чтобы не навредить системным файлам

Иногда нужно просто удалить все ненужные вам файлы и программы, что позволит получить десятки Гб свободного пространства
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Владельцы современных смартфонов уже давно не испытывают острого неудобства из-за небольшого количества встроенной памяти. Например, автор данного материала купил в 2024 году новый аппарат, внутри которого скрывается накопитель ёмкостью 256 Гб. Даже прошлого на 128 Гб хватало с головой, но в данном случае нужно учитывать, что потребности у всех разные. Именно поэтому в продаже можно встретить телефоны с 512 Гб памяти, а в некоторых моделях присутствует функция установка карты памяти, что позволяет расширить объём до 1 Тб и более. Поскольку сценарии использования смартфонов сильно разнятся, то некоторым пользователям оказывается мало даже такого значительного свободного пространства. Часто виной всему оказывается сам пользователь, забывающий убрать палец с кнопки записи видео, но иногда проблема кроется гораздо глубже. 

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Сегодня мы поговорим о том, как отбить у системы обратно свободное пространство, не навредив внутренним компонентам. Если вы хотите отделаться малой кровью, то сразу же переходите в настройки, где можно увидеть все приложения. Всё это устанавливает производитель, но многие компоненты оказываются совершенно бесполезны. Системные приложения вы всё равно не удалите, но почистить память за счёт мусорных игр, утилит и тому подобного добра вполне реально. Если вы не уверены в правильности своих действий, обязательно почитайте по этому поводу профильные сайты. Часто другие пользователи уже выяснили полный набор компонентов, которые можно удалять на вашем телефоне, а значит дело остаётся за малым. Даже если в этом случае свободного пространства всё ещё мало, попробуйте удалить приложения, которыми вы не пользуетесь. Если в программе нет никакого толку, то от неё нужно избавиться. Например, автор данного материала недавно удалил с телефона закачанную для ребёнка игру, занимавшую больше 10 Гб, но такие случаи редки. Чаще всего игры занимают меньший объём, но в системе также встречаются бесполезные утилиты или дублирующийся программы. 

Например, вы скачали ПО для чистки системы, а потом забыли о его существовании. Когда-то вы пытались обрабатывать фотографии или видео, но также бросили эту идею. Таких примеров можно привести множество, но в итоге удаление мусорного ПО вернёт вам часть свободного пространства. Учитывайте, что все программы хранят кэш-файлы и другую информацию, получаемую в ходе работы. Всё это может занимать немало места и также удалится в процессе очистки. Некоторые эксперты рекомендуют скачивать дополнительные утилиты, которые помогут навести порядок после удаления других мусорных утилит. Подобные предложения кажутся странными, ведь внутренние компоненты мобильных операционных систем прекрасно справляются с очисткой мусора. Не забывайте удалять игры, которые вам не нужны, а особенно требуется внимательно смотреть на то, есть ли там активация при помощи популярных сервисов. Например, если игра фиксирует все ваши действия при помощи аккаунта Google, то её удалить можно без всяких опасений. Как только вы скачаете её снова, все достижения восстановятся. В случае, если такая функция не предусмотрена, проходить игру придётся с нуля. Существует специализированное ПО, способное сохранять прогресс, но пользуется подобными утилитами небольшое количество владельцев мобильных телефонов. 

Помните, что больше всего места на смартфонах занимают видеофайлы. Размер роликов может достигать 1 Гб и быть даже больше, но всё зависит от того, как часто вы вообще снимаете интересные моменты на видео. Если вы регулярно записываете ролики и забываете их удалять, то рано или поздно свободного пространства вам всё равно начнёт не хватать. Не поможет покупка нового телефона, поскольку придётся носить с собой сразу два аппарата. Именно поэтому эксперты рекомендуют удалять те ролики, которые вам точно не нужны. Если у вас есть компьютер, и вы не можете прожить без тысячи видео, снятых на пьяную голову, то просто купите жёсткий диск на 10 Тб, а после перекидывайте туда весь мусор. Пожалуй, свободного пространства хватит даже для самых отчаянных блогеров. Со временем размеры видео становятся всё больше, но это также сопровождается появлением более ёмких смартфонов. Если ещё несколько лет назад аппараты с 512 Гб памяти считались экзотикой, то сегодня подобные устройства можно встретить даже в сегменте до 400 долларов. 

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