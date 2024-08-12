Таким образом вы не только получите выше производительность в играх, но и снизите давление на систему подачи энергии

Незадолго до релиза процессоров серии Ryzen 9000 представители AMD провели красивый анонс, рассказав журналистам о невероятном приросте производительности. Сообщалось, что "камни" покажут не меньше 16% прироста IPC по сравнению с серий Ryzen 7000 и порадуют как геймеров, так и требовательных пользователей.

Что ж, сегодня доступны не только тесты от экспертов, но и целая россыпь более реалистичных от рядовых пользователей. Процессоры поступили в продажу, а оценить их могут миллионы людей по всей планете. И вот здесь выяснилось, что никаких 16% роста IPC не наблюдается. Если вы обратите внимание на ссылки с тестами (1 и 2), то сможете убедиться в том, что в наиболее оптимальных сценариях Ryzen 7 9700X опережает Ryzen 7 7700X всего на 10%. В реальности получить такие цифры крайне сложно, ну а во многих случаях найти разницу между процессорами вообще не удаётся.

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Что примечательно, разницу находят только в разрешении 1080р с видеокартой уровня GeForce RTX 4090, тогда как в 4К и с видеокартами попроще хвалёные 16% IPC куда-то исчезают.

Эксперты ещё только приступили к изучению архитектуры Zen 5, но уже пришли к очень интересным выводам. Как выяснилось, производительность оказывается выше, если отключить Hyper-Threading. В данном случае речь идёт о технологии многопоточности, когда каждое ядро формирует ещё одно виртуальное, а в результате система может обрабатывать 8 ядер и 16 потоков. В некоторых сценариях такая технология оказывается весьма кстати, но таковых не очень много.

Команда TechPowerUp решила поэкспериментировать и просто отключила технологию SMT, которая на процессорах AMD отмечает за многопоточность. В результате прирост в играх увеличился до 3%, что позволяет говорить о заметном эффекте. Что примечательно, вместе с ростом fps наблюдается снижение энергопотребления процессоров. Таким образом падает температура, а вся система начинает работать более стабильно. Эксперты поясняют, что актуальные сценарии работы многопоточности не подходят для большинства задач. Как только операционная система Windows получает доступ к процессору, она тут же нагружает не только физические ядра, но и виртуальные потоки.

Это приводит к росту энергопотребления, но обладает низкой эффективностью. Всё дело в том, что операционная система распределяет нагрузку равномерно между потоками, что в данном случае играет против физических ядер. Как только многопоточность отключается, Windows использует только физические ядра, а производительность повышается. Эксперты полагают, что главная причина происходящего кроется в том, что инженеры AMD допустили ошибки при планировании архитектуры Zen 5. Не исключено, что со временем часть проблем удастся решить за счёт оптимизации микрокода в BIOS.

В теории многопоточность должна повышать быстродействие всей системы, но пока наблюдается обратный эффект. Эксперты признают, что в некоторых сложных сценариях SMT оказывает на работу программных комплексов положительный эффект, вот только геймеры с таким ПО контактируют чрезвычайно редко. Именно поэтому пока рекомендуется зайти в BIOS и отключить там многопоточность. Даже если быстродействие в играх увеличится незначительно, такой шаг окажет положительный эффект на энергопотребление всей системы. В итоге улучшения пусть и не всегда можно заметить без специального тестирования, всё равно перевесят минусы от отключения SMT.